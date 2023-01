Morre astronauta Walter Cunningham, o último sobrevivente da Apollo 7

WASHINGTON - O ex-astronauta da Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (Nasa) Walter Cunningham, que era o piloto do módulo lunar Apollo 7, primeiro voo tripulado do programa que levou o homem à Lua, morreu nesta terça-feira, 3, em Houston, no Texas, aos 90 anos.

Em comunicado, a Nasa ressaltou que “Walter Cunningham era um piloto de caça, físico e empresário, mas, acima de tudo, ele era um explorador. Na Apollo 7, o primeiro lançamento de uma missão Apollo tripulada, Walter e seus colegas fizeram história, abrindo caminho para a Geração Artemis que vemos hoje”, disse o chefe da Nasa, Bill Nelson, na nota.

Nesta foto de arquivo, o astronauta da Apollo 7 Walter Cunningham fala no campus do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, em Cambridge, durante um programa "Celebrating 100 Years of MIT Aerospace", em outubro de 2014. Foto: Steven Senne/AP

Cunningham nasceu em 16 de março de 1932, em Creston, no estado de Iowa. Ele se formou com honras em Humanidades e Física em 1960 e fez Mestrado em Humanidades com distinção em Física em 1961 pela Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Em 1951, ingressou na Marinha e serviu na ativa no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, aposentando-se com o posto de coronel após realizar 54 missões como piloto de caça noturno na Coreia.

Depois de trabalhar como cientista em uma empresa privada, Cunningham foi selecionado como astronauta, em 1963, como parte da terceira geração de astronautas da Nasa. “Em nome do Centro Espacial da Nasa, estamos em dívida com o serviço de Walter à nossa nação e sua dedicação ao avanço da exploração espacial humana”, disse Vanessa Wyche, diretora do centro.

Uma foto fornecida pela Nasa mostra a tripulação da Apollo 7, a partir da esquerda: Maj. Donn Eisele, da Força Aérea, capitão Walter Schirra Jr., da Marinha, e Walter Cunningham, no Centro Espacial Kennedy da Nasa, em Cabo Canaveral, Flórida, em 18 de setembro de 1968. Foto: Nasa/via NYT

Em 11 de outubro de 1968, Cunningham pilotou o voo de 11 dias da Apollo 7, o primeiro teste tripulado do projeto espacial Apollo. Com Wally Schirra e Donn Eisele, ele testou as manobras necessárias para acoplagem e encontro em órbita lunar usando o terceiro estágio de seu veículo de lançamento Saturno IB.

A tripulação completou com sucesso oito testes, observa a Nasa. O voo de 263 horas e 4,5 milhões de milhas (cerca de 7,2 milhões de quilômetros) foi concluído em 22 de outubro de 1968, no Oceano Atlântico.

Uma foto fornecida pela Nasa mostra o astronauta Walter Cunningham a bordo da Apollo 7 em 1968. Walter Cunningham reviveu a busca da Nasa para colocar homens na Lua após um pouso que matou três astronautas. Foto: Nasa/Via NYT

A última atribuição de Cunningham na Nasa foi a chefia da filial Skylab da Diretoria de Tripulação de Voo e se aposentou da agência espacial em 1971, onde continuaria a dirigir múltiplas tarefas técnicas e financeiras. /EFE