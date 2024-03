Muito além do Titanic: por que estão achando tantos navios naufragados?

Alguns eram navios lendários que fascinaram as pessoas por gerações, como o Endurance, o navio de Ernest Shackleton que afundou na Antártida em 1915. Alguns eram cavalos de batalha comuns que desapareceram nas profundezas, como o Ironton, uma barcaça que transportava mil toneladas de grãos quando afundou no Lago Huron em 1894.

Destroços do navio Endurance são encontrados mais de um século após naufrágio Foto: Falklands Maritime Heritage Trust

PUBLICIDADE Independentemente de seu lugar na história, mais naufrágios estão sendo encontrados atualmente do que nunca, de acordo com aqueles que trabalham no mundo rarefeito da exploração em alto-mar. “Mais navios estão sendo encontrados, e também acho que mais pessoas estão prestando atenção”, disse James P. Delgado, arqueólogo subaquático de Washington, D.C. Ele acrescentou: “Estamos em uma fase de transição em que o verdadeiro período de exploração de mares profundos e oceanos em geral está realmente começando”.

Um veículo subaquático autônomo foi usado no Mar de Weddell, na Antártica, durante a busca pelos destroços do navio de Ernest Shackleton, o Endurance, em 2022 Foto: Esther Horvath via The New York Times

Então, o que está por trás desse aumento?

Os especialistas apontam para uma série de fatores. A tecnologia, segundo eles, tornou mais fácil e menos dispendiosa a varredura do fundo do oceano, abrindo a caça tanto para amadores quanto para profissionais. Mais pessoas estão pesquisando o oceano para fins de pesquisa e empreendimentos comerciais. Os caçadores de naufrágios também estão procurando destroços por seu valor histórico, em vez de tesouros afundados. E as mudanças climáticas intensificaram as tempestades e a erosão das praias, expondo os naufrágios em águas rasas.

Robôs subaquáticos e novas imagens estão ajudando

Os especialistas concordam que a nova tecnologia revolucionou a exploração em alto-mar.

Os robôs que nadam livremente, conhecidos como veículos subaquáticos autônomos, são muito mais comuns do que eram há 20 anos e podem fazer a varredura de grandes extensões do fundo do oceano sem precisar ficar presos a um navio de pesquisa, segundo J. Carl Hartsfield, diretor e gerente sênior do programa do Laboratório de Sistemas Oceanográficos da Woods Hole Oceanographic Institution, em Massachusetts.

Veículos operados remotamente podem viajar 25 milhas sob a camada de gelo nas regiões polares, disse ele. E as imagens de satélite podem detectar naufrágios a partir de plumas de sedimentos que se movem ao redor deles e que são visíveis do espaço.

“A tecnologia é mais capaz, mais portátil e mais adequada ao orçamento dos cientistas”, disse Hartsfield, acrescentando: “É possível coletar amostras de áreas cada vez maiores do oceano por dólar”.

Jeremy Weirich, diretor de Exploração Oceânica da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, disse que o uso ampliado de sistemas de telepresença, que transmitem imagens do fundo do oceano para qualquer pessoa com conexão à internet, permitiu que mais pessoas explorassem e descobrissem naufrágios em tempo real.

E a digitalização de arquivos facilitou a localização e a consulta de documentos históricos, disse David L. Means, cientista marinho e explorador de naufrágios.

Mesmo assim, ainda é mais fácil organizar uma missão para encontrar um naufrágio famoso do que um obscuro, disse Hartsfield.

“Você pode conseguir investidores para descobrir o que aconteceu com Amelia Earhart, mas não para encontrar cargueiros”, disse ele. “É tudo uma questão de história convincente.”

Um técnico mecânico da OceanX trabalhando em um submarino em Sebastian, Flórida, em 2019 Foto: Scott McIntyre/The New York Times

A mudança climática é um fator

A mudança climática está desempenhando um papel importante, segundo os especialistas, produzindo tempestades mais frequentes e poderosas que corroeram as linhas costeiras e agitaram as embarcações afundadas.

No final de janeiro, por exemplo, vários meses após a passagem do furacão Fiona pelo Canadá, um navio naufragado do século XIX apareceu na costa na remota seção de Cape Ray, em Newfoundland, causando comoção na pequena comunidade de cerca de 250 pessoas.

Em 2020, um casal que caminhava em uma praia em St. Augustine, na Flórida, notou madeiras e parafusos saindo da areia. Os arqueólogos disseram que as peças provavelmente eram remanescentes do Caroline Eddy, um navio construído durante a Guerra Civil que afundou em 1880. Elas provavelmente foram expostas, segundo os especialistas, devido à erosão costeira causada por uma tempestade tropical chamada Eta e pelo furacão Matthew em 2016 e pelo furacão Irma em 2017.

Esses tipos de descobertas costeiras podem se tornar mais comuns, disse Delgado. “À medida que o oceano sobe”, disse ele, “ele está desenterrando coisas que foram enterradas ou escondidas por mais de um século”.

A caça ao tesouro não é mais o que costumava ser