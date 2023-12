Não são só os cachorros: gatos também podem brincar de bolinha, segundo estudo

THE WASHINGTON POST - Eles são mais elegantes, mais discretos e raramente tão desesperados pela atenção dos humanos quanto seus colegas caninos. Mas, de acordo com um novo estudo, muitos gatos compartilham uma característica mais frequentemente associada aos cães de estimação: eles brincam de buscar.

O estudo revisado por pares desfaz qualquer mito persistente de que os gatos não sabem como recuperar objetos para seus donos, disseram seus autores, que basearam suas descobertas em uma pesquisa com os donos de 1.154 gatos que brincavam de buscar em todos os continentes, exceto na Antártica. Eles descobriram que alguns gatos podem e sabem brincar de buscar, embora isso dependa das características individuais do felino e do vínculo compartilhado com seu dono.

“Era mais comum do que as pessoas provavelmente esperavam, e até mesmo eu esperava”, disse Jemma Forman, psicóloga animal da Universidade de Sussex e autora do estudo, em uma entrevista. Os autores do estudo, publicado na revista Scientific Reports, disseram que acreditam ser o mais extenso realizado até o momento sobre esse comportamento específico entre os gatos.

Pesquisadores descobriram que gatos domesticados brincam de buscar espontaneamente, mesmo não sendo treinados para isso Foto: JAM STA ROSA/AFP

Os autores descobriram que a grande maioria dos gatos domesticados pesquisados - 94% - não foi treinada para brincar de buscar, mas o fez espontaneamente. A maioria dos proprietários notou pela primeira vez que seus gatos estavam brincando de buscar no primeiro ano de vida do animal. Os proprietários relataram mais frequentemente 7 meses como a idade em que os gatos começaram a buscar.

O estudo, limitado a gatos cujos donos já haviam relatado que buscavam, não avaliou a prevalência do comportamento entre a população geral de gatos. Apesar de muitos gatos buscarem, Forman sugeriu que mais pesquisas eram necessárias para determinar o quão comum era esse comportamento em geral. A raça de um gato não foi uma barreira para sua capacidade de buscar, segundo o estudo, embora os gatos siameses estivessem particularmente bem representados na amostra.

Também ainda não está claro se os gatos buscam a comida pelo mesmo motivo que os cães, que desfrutam da recompensa do vínculo com seus donos, disse o estudo. Pode ser simplesmente porque os gatos são fascinados pelo objeto, talvez porque ele os faça lembrar de uma presa. “Não temos certeza se seria uma finalidade social ou uma finalidade de brincar com o objeto nos gatos”, disse Forman.

Brincadeiras dos gatos estão associadas a características individuais e aos vínculos com os donos Foto: DANIELE LA MONACA/REUTERS

“Alguns humanos podem preferir jogar futebol e outros gostam de jogar golfe. Alguns gatos simplesmente preferem brincar de buscar”, acrescentou a coautora Elizabeth Renner, psicóloga da Northumbria University. Dessa forma, buscar nos gatos era semelhante a um traço de personalidade encontrado nos seres humanos, disse ela.

O mais importante é que os gatos tenham a personalidade ou o temperamento certos e estejam ligados a um dono que seja receptivo às suas necessidades, sugeriu Forman.

“Tente, mas não fique desanimado se o seu gato não buscar”, disse Forman, observando que, com mais frequência, é o felino, e não o dono, que decide quando é hora de brincar. “É um comportamento muito espontâneo, talvez até oportunista”, disse ela.

Na pesquisa, descobriu-se que os gatos buscavam uma variedade de objetos, embora brinquedos específicos para felinos, objetos esféricos e cosméticos fossem os mais comumente recuperados. Outros proprietários relataram que seus gatos brincavam de buscar restos de comida, objetos em forma de anel e itens de vestuário.

Os autores também descobriram que os gatos iniciavam as sessões de busca com mais frequência do que seus donos, demonstrando sua capacidade de ação e uma propensão independente para brincar. Cerca de 48% dos gatos do estudo tendiam a iniciar a brincadeira de buscar, em comparação com 22% dos animais de estimação cujos donos relataram iniciar com mais frequência. O restante dos gatos iniciou as sessões com a mesma frequência que seus donos, de acordo com o estudo.

“Os gatos preferem estar no controle de suas sessões de busca”, disse Forman, observando que isso reflete uma tendência mais ampla compartilhada pelos gatos de manter um senso de controle em todas as suas interações. “Quando estão no controle, eles se divertem mais e, portanto, brincam com mais entusiasmo.”

Para aqueles que desejam treinar seus gatos para buscar, Renner sugeriu o método de treinamento com clicker, que envolve emitir um som específico quando o animal executa um comportamento corretamente e, em seguida, associá-lo a uma recompensa. Ao treinar um gato para executar uma sequência de eventos, como buscar, Renner sugere que se concentre primeiro no final da sequência, antes de fazer o caminho inverso no ciclo. Em outras palavras, comece recompensando o gato por deixar cair um objeto diante de você e, depois de criar a associação positiva, eventualmente jogue o objeto e peça que ele o recupere.

“Se você quisesse treinar seu gato, poderia dar a ele muitos elogios sociais, muita comida, muitos petiscos quando ele trouxesse o brinquedo de volta para você”, disse Forman. Mas o sucesso final não pode ser garantido.

“Buscar é algo estranho”, disse ela. “Todas as estrelas precisam se alinhar.”

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.