Nasa adia retorno de astronautas da Estação Espacial Internacional devido às condições climáticas

Um ambiente climático considerado desfavorável pela Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (Nasa) obrigou a agência a adiar pelo menos mais um dia o início do retorno à Terra da missão Crew-6, com quatro astronautas a bordo, que está na Estação Espacial Internacional (ISS) há quase seis meses. Há uma semana chegou por lá a Crew-7, outra missão regular da Nasa, informou a agência na sexta-feira, 1º.

Devido às condições climáticas desfavoráveis perto dos locais de mergulho na costa da Flórida, nos Estados Unidos, a Nasa e SpaceX cancelaram a ‘oportunidade’ de saída da nave Dragon de Crew-6, prevista para este sábado, 2.

“A próxima ‘oportunidade’ de desencaixe disponível não será antes das 7h05 de domingo, 3, horário local do leste dos Estados Unidos (8h05 pelo horário de Brasília), com ‘splashdown’, que é o método de pouso da aeronave no mar, não antes das 12h07, horário local (13h pelo horário de Brasília), de segunda-feira, 4, dependendo das avaliações meteorológicas”, afirmou a Nasa.

Captura de tela fornecida pela Nasa TV mostra a cápsula Dragon Crew-6 ancorada na Estação Espacial Internacional em 3 de março de 2023. Foto: Nasa TV/AFP

O desencaixe da Crew-6 depende de uma variedade de fatores, incluindo a prontidão da espaçonave e da equipe de recuperação, o clima e o estado do mar, segundo a agência aeroespacial.

Em ligação feita na quinta-feira, 31, da ISS com o Centro Espacial Johnson, localizado no Texas, os integrantes da Crew-6 estavam orgulhosos de ter participado da missão.

A missão é formada pelos americanos Stephen Bowen (comandante da missão) e Woody Hoburg (piloto), além de Sultan Alneyadi, astronauta dos Emirados Árabes, e Andrey Fedyaev, da Rússia.

A nave chegou à ISS em março deste ano e, durante esse período, os astronautas conduziram pesquisas como parte da expedição.

“Recebemos a tripulação visitante da Axiom, fizemos três caminhadas espaciais, fizemos manutenção e esperamos deixar a estação espacial um pouco melhor do que a forma que a encontramos”, disse Hoburg durante a despedida.

Quatro astronautas da missão Crew-6 devem retornar para Terra a partir deste domingo. Foto: Divulgação/Nasa

A espaçonave Dragon, chamada Endeavour, permanece “em boas condições de estado” e atualmente atracada na ISS, enquanto a Crew-6 está se preparando para seu retorno, completando uma missão científica de quase seis meses em órbita, enquanto a tripulação internacional da Crew-7 está se estabelecendo em sua nova casa orbital a bordo da ISS.

A sétima missão tripulada à ISS, realizada pela Nasa e a SpaceX, é comandada pela astronauta da Nasa Jasmin Moghbeli. A ela se juntam o cosmonauta russo Konstantin Borisov, o astronauta da Agência Espacial Europeia Andreas Mogensen, da Dinamarca, e Satoshi Furukawa, astronauta japonês. A missão decolou no dia 27 de agosto deste ano e chegou à ISS após 30 horas de voo.

A tripulação também está programada para passar cerca de seis meses no laboratório em órbita realizando experimentos científicos antes de retornar à Terra. /EFE