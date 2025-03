Nasa antecipa volta de astronautas presos no espaço; veja quando vai ser

A Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (Nasa) vai aproveitar o bom tempo e antecipar o retorno dos astronautas Suni Williams e Butch Wilmore — “presos” no espaço desde junho do ano passado — para esta terça-feira, 18, à noite. A volta à Terra estava inicialmente programada para ocorrer na quarta, 19.

O pouso deve acontecer na Costa do Golfo da Flórida após uma viagem de volta que levará cerca de 17 horas. O regresso foi antecipado, pois a previsão do tempo é de que o clima seja menos favorável na região durante o final de semana. A Crew-10, tripulação que vai substituir Williams e Wilmore (que fazem parte da Crew-9), chegou à Estação Espacial Internacional (ISS) neste domingo, 17.

Suni Williams E Butch Wilmore estão "presos" na ISS desde junho do ano passado. Foto: AP

Geralmente, os dois grupos de astronautas — os recém-chegados e os que estão prestes a voltar para casa — ficam juntos na estação por até uma semana, mas, desta vez, a agência disse que planeja um retorno mais rápido do que o normal.

A desatracação da SpaceX Crew Dragon da ISS está programada para um pouco depois das 5h (horário de Brasília) da terça.

Junto a Williams e Wilmore, retornam Nick Hague, também da Nasa, e Aleksandr Gorbunov, da agência espacial russa.

Para Suni e Butch, foi uma jornada longa. Eles estão na ISS há nove meses. Não é uma estadia especialmente longa no espaço, mas sua missão deveria durar apenas oito dias. Contudo, após problemas de funcionamento da espaçonave Boeing Starliner, que os transportou à estação espacial, a Nasa optou por deixar os astronautas e promover a volta da Starliner vazia. /Com informações do NYT