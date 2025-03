Nasa capta imagem impressionante do momento em que jato supersônico cruza barreira do som; veja

A Nasa, agência espacial dos Estados Unidos, captou o momento exato em que um jato, durante um voo de teste, superou a barreira do som ao atingir uma velocidade supersônica. O impressionante registro foi feito no dia 10 de fevereiro, mas divulgado esta semana pela Boom, empresa fabricante de aviões supersônicos civis.

A aeronave responsável pelo feito foi a XB-1, que, para superar a velocidade do som, atingiu uma velocidade de 1,18 Mach (unidade de medida para velocidade do som), ou 1.242,41 km/h, de acordo com a Boom. A velocidade do som corresponde a 1 Mach, ou 1.216 km/h ao nível do mar, conforme a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Nasa registra momento em jato quebra barreira do som ao atingir velocidade supersônica. Foto: Reproduçao/Instagram/ Nasa via @boomsupersonic

"Em 10 de fevereiro de 2025, o XB-1 voou mais uma vez mais rápido que a velocidade do som, coletando dados importantes sobre o voo supersônico civil", disse a empresa em nota. Em janeiro, em outro teste feito pela fabricante, a Boom já tinha conseguido ultrapassar a barreira do som. A novidade desta vez foi a parceria com a Nasa para fazer o registro do fato. "A missão do segundo voo supersônico do XB-1 era continuar a avaliar o desempenho da aeronave e a coleta de dados acima de Mach 1, incluindo a captura de dados de estrondo sônico acústico e fotografia especializada conhecida como imagens Schlieren", disse a Boom.

As imagens de Schlieren, citadas pela empresa, foram o tipo de registro usado pela agência espacial para mostrar o ar sendo empurrado pelo jato na velocidade supersônica.

Para capturar o momento, foram necessárias condições e tempo ideais: o piloto de testes Tristan Bradenbug conduziu o XB-1 sobre o deserto de Mojave, nos EUA, para que uma equipe no solo fotografasse a aeronave à frente do Sol.

Para isso, a equipe da Boom desenvolveu um software aviônico para guiar o piloto aos pontos precisos no espaço de modo que o jato eclipsasse o Sol. A Nasa usou telescópios terrestres com filtros especiais que detectam essas distorções de ar para capturar a imagem.

Jato do modelo XB-1, fabricado pela Boom, é capaz de cruzar a barreira do som ao atingir velocidade supersônica de mais de 1,2 mil km/h. Foto: Boom/Reprodução

No registro, é possível ver a mudança na densidade do ar ao redor da aeronave, mostrando a onda de choque formada com deslocamento do jato em alta velocidade.

Para Blake Scholl, fundador e CEO da Boom, capacitar aviões civis para superar a velocidade do som é abrir as portas para viagens aéreas supersônicas comerciais.

“O voo supersônico do XB-1 demonstra que a tecnologia para voos supersônicos de passageiros chegou. Um pequeno grupo de engenheiros talentosos e dedicados realizou o que antes custava governos e bilhões de dólares”, afirma Scholl. “Nosso objetivo final é levar os benefícios do voo supersônico a todos.”

No site da empresa, a Boom demonstra como as viagens supersônicas podem diminuir consideravelmente o tempo de deslocamento. Em uma viagem de Miami para Los Angeles, por exemplo, que costuma durar 5 horas e 10 minutos, seria feita em 3 horas e 20 minutos, quase duas horas de redução do tempo de viagem.