Cápsula que vai resgatar astronautas que tiveram nave danificada chega à ISS; veja vídeo

Uma cápsula russa Soyuz sem tripulantes se acoplou neste domingo, 26, à Estação Espacial Internacional (ISS) para transportar de volta à Terra três astronautas que viram sua nave de retorno danificada após o impacto de um pequeno meteorito.

A nave MS-23 atracou no laboratório orbital de pesquisa, de acordo com um vídeo divulgado pela Nasa, agência espacial americana, parceira do projeto ISS, o que completou a missão de dois dias da Soyuz após seu lançamento de uma base do Cazaquistão.

Em setembro, a cápsula deve transportar de volta à Terra o astronauta americano Frank Rubio e os cosmonautas russos Dmitri Petelin e Serguei Prokopiev.

Os três chegaram à ISS em setembro do ano passado a bordo da MS-22 e deveriam permanecer na Estação Espacial apenas por seis meses, até o fim de março.

Mas a cápsula começou a vazar líquido de refrigeração em meados de dezembro, depois de ser atingida por um micrometeorito, segundo autoridades dos Estados Unidos e da Rússia.

A Roscosmos, agência espacial russa, decidiu enviar a MS-23 para substituir a nave danificada, mas sem os três tripulantes que estavam previstos.

Sem ninguém para substituí-los na ISS, Rubio, Petelin e Prokopiev passarão quase um ano no espaço.

A MS-22 deixará a Estação Espacial sem passageiros no fim de março para retornar à Terra.

Outros quatro astronautas estão na ISS. Eles chegaram em outubro a bordo de uma cápsula SpaceX Dragon como parte da missão Crew-5.

Adiamento de missão

A previsão era de que eles devem receber a companhia nesta semana dos integrantes da missão Crew-6. Uma cápsula SpaceX deveria decolar com dois americanos, um astronauta dos Emirados Árabes e um russo nesta segunda-feira, 27, da Flórida, mas foi cancelada no último momento devido a um problema nos sistemas, anunciou a Nasa.

A decolagem estava marcada para 1h45 (3h45 de Brasília) no Centro Espacial Kennedy, na Flórida (sudeste dos Estados Unidos), com uma tripulação multicultural, a Crew6, a sexta a viajar para a ISS em uma missão de rodízio regular efetuada pela SpaceX.

Originalmente prevista para domingo, a decolagem já havia sido adiada pela Nasa por 24 horas. /AFP