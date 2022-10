Nasa registra imagem do Sol ‘sorrindo’; veja a foto

Publicidade

O Solar Dynamics Observatory (SDO) - em português, Observatório de Dinâmica Solar - da Agência Espacial Americana (Nasa) capturou uma imagem em que o Sol parece estar ‘sorrindo’. O registro foi feito na quarta-feira, 26. Conforme a agência, vistas na luz ultravioleta, essas manchas escuras no Sol são conhecidas como buracos coronais e são regiões onde o vento solar escapa com rapidez para o espaço.

O Observatório de Dinâmica Solar da Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (Nasa) capturou uma imagem do Sol 'sorrindo'.

Leia também Impacto de meteoro indica que há gelo abaixo da superfície de Marte; ouça áudio captado pela Nasa

Na imagem, é possível observar duas manchas circulares que lembram os olhos e uma mancha abaixo é semelhante a um sorriso. Na publicação nas redes sociais, a agência brincou ao citar que o Sol ‘fez pose’ para a fotografia.

Conforme a Nasa, o SDO foi projetado para ajudar a entender a influência do Sol na Terra e no espaço próximo ao planeta, estudando a atmosfera solar em pequenas escalas de espaço e tempo. Ou seja, é uma sonda não tripulada da agência que estuda processos do Sol que afetam diretamente a vida na Terra.

O lançamento do SDO ocorreu no Cabo Canaveral, na parte costeira oriental do estado da Flórida, nos Estados Unidos. O equipamento foi lançado para o espaço em 11 de fevereiro de 2010.

James Webb: Nasa divulga retrato inédito dos icônicos Pilares da Criação

Recentemente, a Nasa, agência espacial americana, divulgou imagens captadas pelo telescópio espacial James Webb de uma paisagem inédita, exuberante e altamente detalhada dos icônicos Pilares da Criação. A região fica na nebulosa da Águia, onde novas estrelas estão se formando dentro de densas nuvens de gás e poeira, a 6.500 anos-luz de distância da Terra.

Continua após a publicidade

Esta imagem combinada fornecida pela Nasa mostra os Pilares da Criação conforme fotografados pelo telescópio espacial Hubble da Nasa, à esquerda, e pelo telescópio James Webb da Nasa, à direita. Foto: Nasa, ESA, CSA, STScI/AP

A nova visão registrada pelo Webb dos Pilares da Criação, que ficaram famosos pela primeira vez quando fotografados pelo telescópio espacial Hubble, da Nasa, em 1995, ajudará os pesquisadores a reformular seus modelos de formação de estrelas, identificando contagens muito mais precisas daquelas recém-formadas, juntamente com um aglomerado de gás e poeira na região.

Como o James Webb capta a luz no espectro infravermelho, foi possível observar mais poeira na região de formação de estrelas, de acordo com a agência.

















Continua após a publicidade