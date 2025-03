Um eclipse total da Lua poderá ser visto no Brasil na madrugada desta sexta-feira, 14. A boa notícia é que ele será visível em todos os Estados. Mas você vai precisar ficar acordado até de madrugada.

Eclipse lunar visto em Brasília; fenômeno vai se repetir na madrugada de sexta-feira. Foto: Dida Sampaio/Estadão

De acordo com o Observatório Nacional, o eclipse total terá início às 3h26 da madrugada e vai durar até as 4h31. O fenômeno ocorre quando a Terra fica perfeitamente alinhada entre o Sol e a Lua. Quando a Lua passa completamente pela umbra, a parte mais escura da sombra da Terra, nosso planeta projeta uma sombra sobre a Lua, bloqueando a luz solar.

PUBLICIDADE Os interessados podem olhar diretamente para a Lua, sem preocupações, pois, ao contrário de um eclipse solar, não há riscos para os nossos olhos. “O eclipse da Lua tem uma característica muito interessante: todo mundo que está vendo a Lua está vendo o eclipse”, explica Josina Nascimento, astrônoma e gestora da Divisão de Comunicação e Popularização da Ciência do Observatório Nacional. Mesmo com o bloqueio da iluminação solar, a luz se dispersa pela atmosfera da Terra, fazendo com que ondas de luz vermelha se propaguem e cheguem até a Lua. Com isso, o satélite fica com uma coloração entre o alaranjado e avermelhado. É a chamada “Lua de Sangue”.

A intensidade dos tons pode variar de acordo com as condições atmosféricas e a posição relativa dos corpos celestes.

Este será o primeiro eclipse lunar total desde 2022, segundo a Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (Nasa). O próximo eclipse total da Lua observável em todo Brasil será em 26/6/2029.

Veja as etapas do eclipse total da Lua

Mesmo que apenas uma parte do fenômeno possa ser vista nos céus do Brasil, o eclipse é feito de várias fases. O professor Gastão Lima Neto, do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, explica que a primeira fase, quando a penumbra da Terra toca a Lua, começa à 00h58 no horário de Brasília. Esta fase é praticamente invisível a olho nu.

Quando estiver completamente imersa na penumbra da Terra, a Lua começa a entrar na umbra, sombra mais escura, provocada pela Terra. Isso irá ocorrer às 2h09. É nesse momento que o movimento se inicia para os brasileiros. “Independentemente da poluição luminosa, será possível observar a olho nu a Lua com um aspecto ‘cortado’. Nesta fase, temos o chamado Eclipse Lunar Parcial”, explica o astrônomo Marcos Calil, da Urânia Planetário.

Gradualmente a Lua vai ficando imersa na umbra da Terra, com o aspecto “cortado” cada vez mais evidente. Às 3h26 começa o momento mais bonito do eclipse. Nesse horário, a Lua estará completamente imersa na sombra da Terra.

Depois do ápice do eclipse, inicia o caminho inverso do descrito acima. Sendo assim, a Lua inicia sua jornada em direção a penumbra da Terra.

Onde assistir à transmissão do eclipse total da Lua