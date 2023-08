O que chitas, tatus e baleias revelaram sobre o DNA humano; entenda análise feita por cientistas

Já se passaram 20 anos desde que cientistas montaram o primeiro rascunho do genoma humano, os 3 bilhões de letras genéticas do DNA firmemente enroladas dentro da maioria de nossas células. Hoje os cientistas ainda estão tentando decifrá-lo.

Mas um lote de estudos publicados na revista Science lançou uma luz brilhante sobre os recessos mais escuros do genoma humano, comparando-o com os de 239 outros mamíferos, como tatus, narvais e guepardos.

Ao rastrear essa evolução genômica nos últimos 100 milhões de anos, o Projeto Zoonomia revelou milhões de trechos de DNA humano que mudaram pouco desde que nossos ancestrais parecidos com musaranhos corriam à sombra dos dinossauros. Esses elementos genéticos antigos provavelmente desempenham funções essenciais em nossos corpos hoje, descobriu o projeto, e mutações dentro deles podem nos colocar em risco de uma série de doenças.

A força do projeto reside na enorme quantidade de dados analisados: não apenas os genomas, mas experimentos em milhares de pedaços de DNA e informações de estudos médicos, disse Alexander Palazzo, geneticista da Universidade de Toronto, que não esteve envolvido no trabalho. “É assim que se deve fazer”.

Os genomas dos mamíferos também permitiram à equipe do Zoonomia identificar pedaços de DNA humano com mutações radicais que os diferenciam de outros mamíferos. Algumas dessas adaptações genéticas podem ter tido um papel importante na evolução de nossos cérebros grandes e complexos.

Os pesquisadores apenas arranharam a superfície de possíveis revelações do banco de dados. Outros pesquisadores dizem que este servirá como um mapa do tesouro para orientar futuras explorações do genoma humano.

“O cadinho da evolução vê tudo”, disse Jay Shendure, geneticista da Universidade de Washington, que não participou do projeto.

Interruptores essenciais

Os cientistas há muito tempo sabem que apenas uma pequena fração do nosso DNA contém os chamados genes codificadores de proteínas, que produzem proteínas cruciais, como enzimas digestivas em nosso estômago, colágeno em nossa pele e hemoglobina em nosso sangue. Todos os nossos 20 mil genes codificadores de proteínas constituem apenas 1,5% do nosso genoma. Os outros 98,5% são muito mais misteriosos.

Os cientistas descobriram que alguns pedaços desse DNA inescrutável ajudam a determinar quais proteínas são produzidas em determinados lugares e determinados momentos. Outros pedaços de DNA agem como interruptores, ativando genes próximos. Outros ainda podem ampliar a produção desses genes. E ainda outros agem como interruptores que desativam genes.

Por meio de experimentos meticulosos, os cientistas descobriram milhares desses interruptores aninhados em longos trechos de DNA que parecem não fazer nada por nós – o que alguns biólogos chamam de “DNA lixo”. Nosso genoma contém milhares de cópias quebradas de genes que não funcionam mais, por exemplo, e vestígios de vírus que invadiram os genomas de nossos ancestrais distantes.

Mas ainda não é possível olhar diretamente para o genoma humano e identificar todos os interruptores. “Não entendemos a linguagem que faz esses negócios funcionarem”, disse Steven Reilly, geneticista da Escola de Medicina de Yale e um dos mais de cem membros da equipe Zoonomia.

Quando o projeto começou, há mais de uma década, os pesquisadores sabiam que a evolução poderia ajudá-los a decifrar essa linguagem. Eles pensavam que interruptores que duram milhões de anos provavelmente são essenciais para nossa sobrevivência.

Em cada geração, mutações atingem aleatoriamente o DNA de cada espécie. Se atingirem um pedaço de DNA que não é essencial, não causarão danos e poderão ser transmitidas às gerações futuras.

Mutações que destroem um interruptor fundamental, por outro lado, provavelmente não serão transmitidas. Em vez disso, podem matar o mamífero, desativando genes essenciais para o desenvolvimento de órgãos, por exemplo. “Você simplesmente não vai ter um rim”, disse Kerstin Lindblad-Toh, geneticista do Broad Institute e da Uppsala University, que inaugurou o Projeto Zoonomia.

O DNA que governa nossa biologia essencial mudou muito pouco nos últimos 100 milhões de anos. Mas é claro que não somos idênticos a ratos-canguru ou baleias-azuis. Foto: NOAA/Reuters

Lindblad-Toh e seus colegas determinaram que precisariam comparar mais de 200 genomas de mamíferos para rastrear essas mutações nos últimos 100 milhões de anos. Eles colaboraram com biólogos da vida selvagem para obter tecidos de espécies espalhadas pela árvore evolutiva dos mamíferos.

Os cientistas trabalharam a sequência de letras genéticas – conhecidas como bases – em cada genoma e as compararam com as sequências de outras espécies para determinar como as mutações surgiram em diferentes ramos de mamíferos à medida que evoluíam de um ancestral comum.

“Foi preciso muito processamento de computador”, disse Katherine Pollard, cientista de dados do Gladstone Institutes que ajudou a construir o banco de dados do Zoonomia.

Os pesquisadores descobriram que um número relativamente pequeno de bases no genoma humano – 330 milhões, ou cerca de 10,7% – ganhou poucas mutações em qualquer ramo da árvore mamífera, um sinal de que elas eram essenciais para a sobrevivência de todas essas espécies, incluindo a nossa.

Nossos genes compõem uma pequena porção desses 10,7%. O resto está fora e provavelmente inclui elementos que ativam e desativam genes.

As mutações nessas partes pouco alteradas do genoma foram prejudiciais por milhões de anos e continuam prejudiciais para nós hoje, descobriram os pesquisadores. Mutações ligadas a doenças genéticas normalmente alteram bases que, segundo os pesquisadores, evoluíram pouco nos últimos 100 milhões de anos.

Nicky Whiffin, geneticista da Universidade de Oxford que não esteve envolvido no projeto, disse que os geneticistas clínicos têm dificuldade de encontrar mutações causadoras de doenças fora dos genes codificadores de proteínas.

Whiffin disse que o Projeto Zoonomia pode guiar os geneticistas para regiões inexploradas do genoma que têm relevância para a saúde. “Isso pode reduzir enormemente o número de variantes que você vai pesquisar”, disse ela.

Exclusivamente Humano

O DNA que governa nossa biologia essencial mudou muito pouco nos últimos 100 milhões de anos. Mas é claro que não somos idênticos a ratos-canguru ou baleias-azuis. O Projeto Zoonomia está possibilitando que os pesquisadores identifiquem mutações no genoma humano que fazem com que nossa espécie seja única.

Pollard está se concentrando em milhares de trechos de DNA que não mudaram durante esse período – exceto em nossa espécie. Curiosamente, muitos desses pedaços de DNA em rápida evolução estão ativos no desenvolvimento do cérebro humano.

Com base nos novos dados, Pollard e seus colegas acham que agora entendem como nossa espécie rompeu com 100 milhões de anos de tradição. Em muitos casos, o primeiro passo foi uma mutação que acidentalmente criou uma cópia extra de um longo trecho de DNA. Ao deixar nosso DNA mais longo, essa mutação mudou a forma como ele se dobrava.

À medida que nosso DNA voltou a se dobrar, um interruptor genético que antes controlava um gene próximo deixou de ficar em contato com ele. Em vez disso, agora fazia contato com um outro gene. Com o tempo, o interruptor ganhou mutações que lhe permitiram controlar seu novo vizinho. A pesquisa de Pollard sugere que algumas dessas mudanças ajudaram as células do cérebro humano a crescer por um período mais longo durante a infância – um passo crucial na evolução de nossos cérebros grandes e poderosos.

Reilly, de Yale, descobriu outras mutações que também podem ter ajudado nossa espécie a construir um cérebro mais poderoso: aquelas que acidentalmente cortam pedaços de DNA.

Escaneando os genomas do Projeto Zoonomia, Reilly e seus colegas procuraram por DNA que sobreviveu em sucessivas espécies – mas que foram excluídos nos humanos. Encontraram 10 mil dessas exclusões. A maioria tinha apenas algumas bases de comprimento, mas algumas delas tiveram efeitos profundos em nossa espécie.

Uma das deleções mais marcantes alterou um interruptor de desligamento no genoma humano. Ela está perto de um gene chamado LOXL2, que é ativo no cérebro em desenvolvimento. Nossos ancestrais perderam apenas uma base de DNA do interruptor. Essa pequena mudança transformou o botão de desligar em um botão de ligar.

Reilly e seus pesquisadores realizaram experimentos para ver como a versão humana do LOXL2 se comportava nos neurônios em comparação com a versão padrão dos mamíferos. Seus experimentos sugerem que o LOXL2 permanece ativo em crianças por mais tempo do que em macacos jovens. O LOXL2 é conhecido por manter os neurônios em um estado no qual podem continuar crescendo e brotando ramificações. Portanto, permanecer ligado por mais tempo na infância permite que nosso cérebro cresça mais do que o dos macacos.

“Isso muda nossa ideia de como a evolução pode funcionar”, disse Reilly. “Quebrar coisas no genoma pode levar a novas funções”.

A equipe do Projeto Zoonomia tem planos para adicionar mais genomas de mamíferos ao seu banco de dados comparativo. Zhiping Weng, bióloga computacional da UMass Chan Medical School em Worcester, está particularmente ansiosa para observar mais 250 espécies de primatas.

Sua pesquisa no Zoonomia sugere que pedaços de DNA semelhantes a vírus se multiplicaram nos genomas de nossos ancestrais símios, inserindo novas cópias de si mesmos e religando nossos interruptores no processo. A comparação de mais genomas de primatas permitirá a Weng obter uma imagem mais clara de como essas mudanças podem ter reconfigurado nosso genoma.

“Ainda estou muito obcecada com aquilo que nos faz humanos”, disse ela.

Este artigo foi publicado originalmente no The New York Times. / TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU