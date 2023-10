O que os exoplanetas nos ensinam sobre como os planetas que conhecemos produzem magnetismo?

A Via Láctea está cheia de mundos alienígenas que podem criar os seus próprios campos magnéticos – os astrônomos só precisam de os encontrar Foto: Allison Li/Quanta Magazine

QUANTA MAGAZINE - Por décadas, os astrônomos ficaram perplexos com os campos magnéticos planetários. Em nosso sistema solar, não existe uma regra que explique quais mundos geram esses invólucros magnéticos: a Terra, por exemplo, tem; mas seu planeta irmão, Vênus, não tem.

Os astrônomos suspeitam que uma das melhores maneiras de entender os mistérios do magnetismo talvez seja estudar mundos que orbitam outros sóis. Ao coletar um censo de campos magnéticos de exoplanetas, os pesquisadores podem determinar se são características comuns de outros mundos. Fazer isso ajudaria a colocar nosso sistema solar em contexto e resolver algumas curiosidades permanentes, disse Mary Knapp, astrônoma que estuda exoplanetas no Observatório Haystack do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT).

“Terra versus Vênus é um bom exemplo: dois planetas que são semelhantes em tamanho, bastante semelhantes em composição, mas muito diferentes em termos de campos magnéticos”, disse Knapp.

Tem sido um desafio construir tal censo – e até mesmo encontrar campos magnéticos de exoplanetas – porque esses campos são fracos e difíceis de detectar. Mas, em abril, duas equipes independentes descobriram o que parece ser a assinatura de um campo magnético produzido por um planeta rochoso orbitando uma pequena estrela anã vermelha a cerca de 12 anos-luz de distância. O planeta, chamado YZ Ceti b, é um pouco menor que a Terra e provavelmente muito quente para a vida como a conhecemos. No entanto, encontrar um campo magnético em um mundo rochoso pode nos dizer mais sobre como os campos magnéticos se formam e como eles afetam a evolução de um planeta – e até mesmo sua possibilidade de sustentar vida.

“Pelo nosso sistema solar, sabemos que os campos magnéticos desempenham um papel importante em afetar como um planeta perde ou retém sua atmosfera ao longo do tempo”, disse Jackie Villadsen, astrônoma da Bucknell University e integrante de uma das equipes. “Estamos tentando responder à pergunta: quão comuns são os campos magnéticos globais fortes em planetas semelhantes à Terra?”

Sinais de rádio

Em nosso sistema solar, a Terra e os quatro planetas gigantes – Júpiter, Saturno, Urano e Netuno – têm campos magnéticos significativos. Mercúrio tem um campo fraco e Marte provavelmente teve um campo mais robusto no passado, mas o perdeu por razões que não compreendemos muito bem.

Os campos magnéticos planetários são gerados por um mecanismo chamado dínamo, que é construído a partir de metal fundido agitado no núcleo do planeta. Essa agitação produz correntes elétricas que formam um campo magnético. Na Terra e nos quatro gigantes gasosos, esse processo é forte o suficiente para formar um casulo protetor ao redor do planeta, desviando partículas carregadas que, de outra forma, explodiriam as atmosferas dos planetas.

“Campos magnéticos agem como um escudo contra a radiação”, disse Ayan Biswas, astrônomo da Queen’s University, no Canadá. “São muito importantes para a vida”.

Os cientistas suspeitam que muitos dos 5 mil exoplanetas conhecidos tenham campos magnéticos, mas é difícil detectá-los. Na década de 1970, os astrônomos supunham que, quando um campo magnético planetário interage com a estrela hospedeira do planeta, pode produzir um pico observável nas ondas de rádio de baixa frequência emitidas pela estrela, conhecidas como emissões aurorais. A frequência desses picos, vistos da Terra, dependeria da localização de um planeta em sua jornada orbital – como uma impressão digital periódica que indiretamente revela a presença do planeta.

Mesmo antes da primeira descoberta de exoplanetas em 1992, “as pessoas achavam que seria uma boa maneira de procurar exoplanetas”, disse Jake Turner, astrônomo da Cornell University.

A técnica provou ser complicada: nenhuma detecção certeira de campos magnéticos exoplanetários foi feita até agora, mas há candidatos promissores.

Evgenya Shkolnik, astrofísica da Universidade Estadual do Arizona, e seus colegas usaram dados atmosféricos de quatro Júpiteres quentes – planetas gigantes orbitando perto de suas estrelas – para obter um sinal de campos magnéticos em 2019. Em 2021, uma equipe liderada por Turner usou o observatório Low Frequency Array (LOFAR) na Holanda para detectar um sinal de rádio ligado a um campo magnético planetário no sistema Tau Boötes, a 51 anos-luz da Terra. E, tempos depois, ainda em 2021, Lotfi Ben-Jaffel, do Instituto de Astrofísica de Paris, e seus colegas detectaram emissões ultravioleta de um planeta semelhante a Netuno chamado HAT-P-11 b, a 123 anos-luz da Terra, as quais davam indícios da magnetosfera do planeta.

Mas nenhuma das detecções foi definitiva – e nenhuma era de planetas rochosos.

Jackie Villadsen, astrônoma da Universidade Bucknell, está estudando campos magnéticos em exoplanetas rochosos. Foto: Emily Paine/Bucknell University

ET, telefone, casa

Em 2017, os astrônomos encontraram exatamente o sistema de que precisavam para o tipo de observação indireta sobre o qual vinham levantando hipóteses por quase 50 anos. Três planetas rochosos orbitavam a anã vermelha YZ Ceti, a poucos passos cósmicos de distância. A proximidade do sistema com o nosso faz com que seus planetas sejam alvos convenientes – sobretudo o YZ Ceti b, o planeta mais interno. Além disso, as anãs vermelhas normalmente têm campos magnéticos mais fortes do que estrelas como o nosso sol, o que facilita identificar a impressão digital do campo magnético de um planeta em órbita. “Foi um dos primeiros sistemas descobertos que atende a esses critérios”, disse Villadsen.

Agora, duas equipes encontraram evidências de um campo magnético feito por YZ Ceti b. Ambas as equipes detectaram rajadas periódicas de ondas de rádio que pareciam ocorrer quando YZ Ceti b atingia um ponto semelhante em sua órbita de dois dias ao redor da estrela. Uma das equipes – a de Villadsen – detectou a impressão digital do rádio usando o observatório Very Large Array, no Novo México. “Descobrimos que o planeta precisaria da força de um campo magnético semelhante ao da Terra para causar essa claridade de ondas de rádio”, disse Villadsen.

A outra equipe, de que Biswas faz parte, publicou seus resultados logo depois. Esse grupo fez observações semelhantes de picos periódicos de rádio usando o radiotelescópio Giant Metrewave, na Índia. “Temos 99% de certeza de que [o sinal] está vindo do planeta”, disse Biswas.

Ayan Biswas e colegas detectaram a impressão digital de um campo magnético vindo do exoplaneta YZ Ceti b. Foto: Cortesia de Ayan Biswas

Os resultados são promissores, disse Shkolnik, que não participou de nenhum dos estudos. “Não diria que são uma confirmação ainda, mas são muito sugestivos”, disse ela. Uma detecção mais definitiva exigiria mais observações da estrela e dos picos de rádio periódicos. Ela e outros cientistas esperam que se tentem observações semelhantes no sistema TRAPPIST-1, um sistema de sete mundos do tamanho da Terra que orbita uma anã vermelha a 40 anos-luz de nós, ou mesmo na anã vermelha Proxima Centauri, a estrela mais próxima da Terra, a 4,25 anos-luz, que abriga um (provável) planeta rochoso.

Rumo à Lua

Encontrar campos magnéticos exoplanetários é crucial para entender como eles são predominantes e como os planetas produzem magnetismo. “Nós realmente não temos uma compreensão muito boa de como os planetas geram essas coisas”, disse Robert Kavanagh, astrônomo do Instituto Holandês de Radioastronomia.

Em nosso sistema solar, a chave parece ser o dínamo. Mas um dínamo pode não ser a única maneira de gerar um campo magnético planetário, especialmente em “super-Terras” – mundos que estão entre a Terra e Netuno em termos de massa – que estão entre os tipos mais comuns de exoplanetas vistos até agora. Miki Nakajima, cientista planetária da Universidade de Rochester, está investigando se as flutuações de calor dentro de um planeta poderiam cumprir essa função dentro de mundos que têm interiores derretidos, mas carecem de um núcleo sólido. “Estou interessada em saber se um oceano de magma pode produzir um campo magnético”, disse ela, observando que “oceanos de magma devem ser bastante comuns em super-Terras”.

Mas os astrônomos dizem que novas técnicas são necessárias para transformar a busca de detecções pontuais no tipo de censo que eles esperam.

Uma ideia na qual Knapp está trabalhando, chamada GO-LoW, usaria uma frota de milhares de pequenas espaçonaves para estudar ondas de rádio de exoplanetas. Outra ideia é a FARSIDE, uma matriz de rádio proposta pela Nasa que seria colocada no outro lado da Lua, livre de interferência de rádio da Terra. Se algum desses projetos se concretizar, os astrônomos conseguirão resolver esses mistérios – ou descobrir um tesouro ainda mais intrigante de delícias extraterrenas.

“Vamos encontrar Terras com campos do tamanho de Júpiter ou Júpiteres com campos do tamanho da Terra?” disse Knapp. “Não sei, mas gostaria muito de descobrir”. / TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU

História original republicada com permissão da Quanta Magazine, uma publicação editorialmente independente apoiada pela Simons Foundation. Leia o conteúdo original em Exoplanets Could Help Us Learn How Planets Make Magnetism