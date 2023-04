O que tem na fralda do bebê? Milhares de vírus desconhecidos, dizem cientistas; entenda o estudo

Um estudo com fraldas usadas de bebês dinamarqueses forneceu uma infinidade de informações sobre vírus anteriormente desconhecidos – e é, até momento, a melhor visão geral da composição do microbioma intestinal infantil.

Em artigo na revista Nature Microbiology, uma equipe internacional de pesquisadores relatou que descobriu 10 mil novos vírus em fezes infantis. O estudo analisou as fezes de 647 crianças dinamarquesas de 1 ano de idade e saudáveis, inscritas em um estudo de longo prazo sobre asma e doenças inflamatórias crônicas.

As fraldas sujas das crianças produziram um conjunto surpreendentemente diversificado de vírus – muitos dos quais ainda não foram descritos pela ciência. No geral, os pesquisadores identificaram 10 mil espécies de 248 famílias virais; desses grupos, apenas 16 já eram conhecidas.

Os vírus foram dez vezes mais abundantes que as espécies bacterianas nas fezes das crianças: 90% eram bacteriófagos, que atacam bactérias em vez de células humanas. Esses bacteriófagos não causam doenças; em vez disso, acredita-se que eles moldam as habilidades competitivas das bactérias e equilibram as populações bacterianas no microbioma do intestino.

Um estudo com fraldas usadas de bebês forneceu uma infinidade de informações sobre vírus anteriormente desconhecidos. Foto: Rob Hayman/Unsplash

Para começar, por que há tantos vírus nas crianças?

Continua após a publicidade

“Nossa hipótese é que, como o sistema imunológico ainda não aprendeu a separar o joio do trigo com 1 ano de idade, surge uma riqueza extraordinariamente alta de vírus intestinais, provavelmente necessária para proteger contra doenças crônicas como asma e diabete mais tarde na vida”, disse Shiraz Shah, pesquisador sênior do Copenhagen Prospective Studies on Asthma in Childhood e primeiro autor do estudo, em um comunicado à imprensa.

Os pesquisadores nomearam as famílias virais recém-identificadas em homenagem a 232 dos próprios bebês participantes, incluindo Amandaviridae, Benjaminviridae e Irisviridae.