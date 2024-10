Oriônidas: como assistir à chuva de meteoros em seu pico neste fim de semana?

A NASA descreve as Oriônidas, que atingem o pico anualmente em meados de outubro, como uma das mais belas chuvas de meteoros do ano.

As Oriônidas são feitas de pedaços de gelo do tamanho de grãos e poeira rochosa oriundos do cometa Halley, que entra no sistema solar interno a cada 76 anos e foi visto pela última vez em 1986. Quando o material do Halley colide com a atmosfera da Terra, ele contribui para as Oriônidas a cada outubro, e para a chuva de meteoros Eta Aquáridas a cada maio.