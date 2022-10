Os smartphones podem ajudar a prever o suicídio? Entenda o que dizem as pesquisas da área

Em março, Katelin Cruz saiu de sua última internação psiquiátrica com uma mistura familiar de sentimentos. Por um lado, estava aliviada por sair da enfermaria, onde as auxiliares tiravam seus cadarços e às vezes a acompanhavam até no chuveiro para garantir que ela não se machucasse.

Por outro, sua vida do lado de fora estava instável como sempre, ela disse em entrevista, com uma pilha de contas a pagar e sem um lar permanente. Era fácil voltar aos pensamentos suicidas. Para pacientes frágeis, as semanas que se seguem à alta de uma instituição psiquiátrica são um período particularmente difícil, com uma taxa de suicídio cerca de 15 vezes maior que a taxa nacional, de acordo com um estudo.

Katelin Cruz é parte de um projeto que busca detectar quando uma pessoa pode estar propensa a cometer suicídio (Kayana Szymczak/The New York Times) Foto: NYT / NYT

Desta vez, porém, Cruz, 29 anos, deixou o hospital fazendo parte de um vasto projeto de pesquisa que tenta usar os avanços da inteligência artificial para fazer algo que vem escapando dos psiquiatras há séculos: prever quem provavelmente tentará suicídio e quando essa pessoa ficará propensa a tentar – e, então, intervir.

No pulso, ela usava um Fitbit programado para rastrear seu sono e atividade física. Em seu smartphone, um aplicativo coletava dados sobre seu humor, seu movimento e suas interações sociais. Cada dispositivo fornecia um fluxo contínuo de informações para uma equipe de pesquisadores no 12º andar do edifício William James, que abriga o departamento de psicologia da Universidade de Harvard.

No campo da saúde mental, poucas novas áreas geram tanto entusiasmo quanto o aprendizado de máquina, que usa algoritmos de computador para prever o comportamento humano. Ao mesmo tempo, há um interesse explosivo pelos biossensores que podem rastrear o humor de uma pessoa em tempo real, levando em consideração escolhas musicais, postagens em redes sociais, expressão facial e expressão vocal.

Matthew K. Nock, psicólogo de Harvard que é um dos principais pesquisadores de suicídio do país, quer unir essas tecnologias em uma espécie de sistema de alerta precoce que poderia ser usado quando um paciente em risco recebe alta do hospital.

Ele oferece este exemplo de como o sistema poderia funcionar: o sensor informa que o sono do paciente está perturbado, o paciente relata mau humor em questionários e o GPS mostra que ele não está saindo de casa. Mas um acelerômetro em seu celular mostra que ele está se mexendo muito, sugerindo agitação. O algoritmo marca o paciente. Um alerta acende no painel. E, na hora certa, um médico entra em contato com um telefonema ou uma mensagem.

Há muitas razões para duvidar que um algoritmo possa alcançar esse nível de precisão. O suicídio é um evento tão raro, mesmo entre aqueles sob maior risco, que qualquer esforço para prevê-lo resultará em falsos positivos, forçando intervenções em pessoas que talvez não estejam precisando. Os falsos negativos podem criar problemas de responsabilidade legal para os médicos.

Os algoritmos exigem dados granulares de longo prazo de um grande número de pessoas e é quase impossível observar um grande número de pessoas que morrem por suicídio. Por fim, os dados necessários para esse tipo de monitoramento levantam bandeiras vermelhas sobre a invasão da privacidade de algumas das pessoas mais vulneráveis da sociedade.

Nock está familiarizado com todos esses argumentos, mas insistiu na ideia, em parte por pura frustração. “Com todo o respeito às pessoas que fazem esse trabalho há décadas, há um século, não aprendemos muito sobre como identificar pessoas em risco e como intervir”, disse ele. “A taxa de suicídio agora é a mesma de cem anos atrás, literalmente. Então, para sermos honestos, não estamos melhorando”.

Katelin Cruz responde a perguntas em seu smartphone que medem seu humor e analisam possíveis tendências suicidas (Kayana Szymczak/The New York Times) Foto: NYT / NYT

Enxurrada de dados

Em uma tarde de agosto no edifício William James, um cientista de dados magricela chamado Adam Bear estava sentado na frente de um monitor no laboratório de Nock, de chinelo e bermuda, olhando para os gráficos dos níveis de estresse de um paciente ao longo de uma semana.

Quando os humores são mapeados como dados, surgem padrões, e o trabalho de Bear é identificá-los. Ele passou o verão debruçado sobre os dias e horas de 571 indivíduos que, depois de procurar atendimento médico por causa de pensamentos suicidas, concordaram em ser rastreados continuamente por seis meses. Enquanto estavam sendo rastreados, dois morreram por suicídio e algo entre 50 e 100 fizeram tentativas.

É o maior reservatório de informações já coletadas sobre a vida cotidiana de pessoas que lutam contra pensamentos suicidas, acredita Nock.

A equipe está mais interessada nos dias anteriores às tentativas de suicídio, o que permitiria tempo para intervenção. Alguns sinais já surgiram: embora os impulsos suicidas muitas vezes não mudem no período anterior a uma tentativa, a capacidade de resistir a esses impulsos parece diminuir. Algo simples – privação de sono – parece contribuir para isso.

Nock procura maneiras de estudar esses pacientes desde 1994, quando teve uma experiência que o chocou profundamente. Durante um estágio de graduação no Reino Unido, ele foi designado para trabalhar em uma unidade para pacientes violentos e autolesivos. Lá, ele viu coisas que nunca havia encontrado: os pacientes tinham cortes nos braços. Um deles arrancou o próprio globo ocular. Um jovem com quem ele fez amizade, que parecia estar melhorando, mais tarde foi encontrado no rio Tâmisa.

Outro choque veio quando ele começou a incomodar os médicos com perguntas sobre o tratamento desses pacientes e percebeu o quão pouco eles sabiam. Ele se lembra de ter ouvido: “Nós damos uns remédios, conversamos com eles e esperamos que melhorem”.

Uma razão, concluiu ele, era que nunca parecia possível estudar um grande número de pessoas com ideação suicida da mesma forma que podemos observar pacientes com doenças cardíacas ou tuberculose. “A psicologia não avançou tanto quanto outras ciências porque estamos fazendo tudo errado”, disse ele. “Nós não saímos, encontramos algum comportamento que é importante na natureza e observamos”.

Continua após a publicidade

Mas com o advento de sensores e aplicativos de celular, acrescentou ele, “temos dados de muitos canais diferentes e, cada vez mais, a capacidade de analisar esses dados e observar as pessoas enquanto elas vivem suas vidas”. Um dilema na concepção do estudo foi o que fazer quando os participantes expressavam um forte desejo de se machucar. Nock decidiu que eles deveriam intervir.

Dizendo a verdade para um computador

Era por volta das nove da noite, algumas semanas depois de iniciado o estudo de seis meses, quando a pergunta apareceu no celular de Cruz: “Quão forte está seu desejo de se matar agora?”

Sem parar para pensar, ela arrastou o dedo até a ponta da barra: 10. Alguns segundos depois, pediram que ela optasse entre duas afirmações: “Eu definitivamente não vou me matar hoje” e “Eu definitivamente vou me matar hoje”. Ela escolheu a segunda.

Quinze minutos depois, seu telefone tocou. Era uma integrante da equipe de pesquisa. A mulher ligou para a emergência e manteve Cruz na linha até a polícia bater à sua porta e ela desmaiar. Mais tarde, quando ela recuperou a consciência, uma equipe médica estava fazendo massagem no esterno, um procedimento doloroso usado para reviver pessoas após overdoses.

Cruz tem um rosto pálido e seráfico e uma franja de cachos escuros. Ela estava estudando para obter um diploma de enfermagem quando uma cascata de crises de saúde mental fez sua vida mudar de direção.

Ela ficou imediatamente intrigada com os ensaios clínicos e respondia com diligência, seis vezes por dia, quando os aplicativos do celular perguntavam sobre seus pensamentos suicidas. As mensagens eram intrusivas, mas também reconfortantes. “Parecia que eu não estava sendo ignorada”, disse ela. “Ter alguém sabendo como me sinto tira um pouco do peso”.

Na noite de sua tentativa, ela estava sozinha em um quarto de hotel em Concord, Massachusetts. Ela não tinha dinheiro suficiente para outra diária, e seus pertences estavam amontoados em sacos de lixo no chão. Estava cansada, disse ela, “de sentir que não tinha nada, nem ninguém”. Olhando para trás, Cruz disse que achava que a tecnologia – seu anonimato e falta de julgamento – facilitou o pedido de ajuda.

“Acho que é mais fácil falar a verdade para um computador”, disse ela.

Na semana passada, quando o ensaio clínico de seis meses chegou ao fim, Cruz preencheu o questionário final com uma pontada de tristeza. Ela perderia o US$ 1 que recebeu a cada resposta. E disse que sentiria falta da sensação de que alguém a estava observando, mesmo que fosse alguém sem rosto, à distância, por meio de um dispositivo.

“Honestamente, fico um pouco mais segura de saber que alguém se importa o suficiente para ler esses dados todos os dias, sabe?”, disse ela. “Vou ficar meio triste quando acabar”.

Este artigo foi originalmente publicado no New York Times. / TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU