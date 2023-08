Perseidas: veja imagens da chuva de estrelas cadentes que atingiu seu pico neste fim de semana

A chuva de meteoros Perseidas atingiu seu pico na madrugada deste domingo, 13, permitindo registros de estrelas cadentes em várias partes do mundo. O evento ocorre anualmente quando a Terra, durante seu movimento de rotação em torno do Sol, passa por uma região do espaço em que há detritos deixados por um cometa.

Grupo observa chuva de estrelas cadentes na Ilha de Fuerteventura, na Espanha. Foto: Carlos de Saá/ EFE

Ao entrar na atmosfera terrestre, esses detritos de cometas – pequenos corpos celestes formados por gelo e poeira que orbitam um sol – sofrem ablação (processo de erosão) por conta da resistência do ar. Isso faz com que formem um “rastro” brilhante, também conhecido como estrela cadente. O evento é mais visível no Hemisfério Norte por conta da posição do radiante de Perseidas.

Veja os registros dos internautas:

No Brasil, alguns internautas relataram frustração ao tentar assistir à chuva de estrela cadentes nesta madrugada. “Como era de se esperar, estava nublado”, lamentou um usuário do Twitter. “Só apareceram três e bem fraquinhas”, disse outra.

O Observatório Nacional comunicou anteriormente que o evento seria visível no Brasil mas em menor intensidade, especialmente nos Estados mais ao Sul. As condições climáticas, como ausência de nuvens e de chuva, também eram essenciais para conseguir assistir à chuva de meteoros.