Plantas ‘falam’? Estudo indica que elas emitem sons quando estão estressadas; entenda

Quando as plantas são submetidas a algum tipo de estresse, elas emitem sons em uma frequência que os humanos não conseguem ouvir, mas são semelhantes ao estouro de plástico-bolha. Ele pode ser detectado a mais de um metro de distância e seu volume é semelhante ao de uma conversa normal. Um estudo da Universidade de Tel Aviv publicado na revista Cell estudou esses sons em plantas de tomate e tabaco “estressadas”, seja devido à falta de água ou porque um caule foi cortado.

A frequência desses sons é muito alta para nossos ouvidos captarem, mas existem animais e plantas que “podem ouví-los, então há uma chance de haver muita interação acústica acontecendo”, disse o coordenador do estudo Lilach Hadany, da Universidade de Tel Aviv, em Israel.

Embora vibrações ultrassônicas já tenham sido registradas em plantas, esta é a primeira evidência de que elas são transmitidas pelo ar, fato que as torna mais relevantes para outros organismos do ambiente, explica a publicação. As plantas interagem com insetos e outros animais, muitos dos quais usam o som para se comunicar, “então seria altamente inadequado para as plantas não usar som algum”, disse Hadany.

Os pesquisadores usaram microfones para gravar plantas de tomate e tabaco saudáveis e submetidas a algum estresse, primeiro em uma câmara acústica à prova de som e depois em uma estufa mais barulhenta.

Depois de registrar as plantas, eles treinaram um algoritmo de aprendizado de máquina para diferenciar as plantas estressadas das não estressadas, bem como as que estavam sem água das que tiveram o caule cortado.

A equipe descobriu que as plantas estressadas emitem mais sons do que as não estressadas, que se assemelham a “estalos ou cliques”. Uma única planta estressada emite entre 30 e 50 desses cliques por hora no que parecem ser intervalos aleatórios, enquanto as saudáveis emitem menos sons. “Quando os tomateiros não estão estressados, eles ficam muito, muito quietos”, afirmou Hadany.

Os tipos de sons emitidos variam dependendo da causa do estresse, e o algoritmo foi capaz de diferenciar entre desidratação e por corte, além de discernir se os sons vinham de uma planta de tomate ou tabaco.

Embora o estudo tenha se concentrado em plantas de tomate e tabaco, por serem fáceis de cultivar em um laboratório padrão, a equipe também registrou sons em uma variedade de outras espécies. “Descobrimos que muitas – milho, trigo, uvas e cactos, por exemplo – emitem sons quando estão estressadas”, disse Hadany. Foto: Adega Bianchetti Tedesco/Divulgação

As plantas estressadas pela falta de água emitem sons antes de ficarem visivelmente desidratadas e a frequência atinge seu máximo após cinco dias sem ser regada. Após esse prazo, passa a diminuir e a planta acaba secando completamente.

O mecanismo exato desses ruídos não é claro, mas os pesquisadores sugerem que pode ser devido à formação e quebra de bolhas de ar no sistema vascular da planta, um processo chamado cavitação. Também não se sabe se elas fazem esses sons para se comunicar com outros organismos, mas o fato de existirem tem grandes implicações ecológicas e evolutivas. “Outros organismos podem ter evoluído para ouvir e responder a esses sons”, explica o pesquisador. Como exemplo, ele cita: “Uma mariposa que pretende pôr ovos em uma planta ou um animal que pretende comer uma planta poderiam usar os sons para orientar sua decisão”.

Outras plantas também podem estar ouvindo e se beneficiando dos sons. Estudos anteriores mostraram que as plantas aumentam a concentração de açúcar em seu néctar quando “ouvem” os sons produzidos pelos polinizadores e que mudam sua expressão gênica em resposta aos sons. “Se outras plantas tiverem informações sobre o estresse antes que ele realmente ocorra, elas podem se preparar para isso”, disse Hadany.

Segundo os autores, as gravações sonoras das plantas poderiam ser utilizadas em sistemas de irrigação agrícola para monitorar o estado de hidratação das lavouras e ajudar a distribuir a água com mais eficiência. O fato de as plantas produzirem esses sons “abre toda uma nova avenida de oportunidades de comunicação, ouvindo e explorando esses sons”, disse outro dos autores da pesquisa, Yossi Yovel, da Universidade de Tel Aviv.

A equipe agora está estudando as respostas de outros organismos, tanto animais quanto vegetais, a esses sons, e a capacidade dos pesquisadores de identificar e interpretar sons em ambientes completamente naturais. /EFE

