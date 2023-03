Café no espaço? Astronauta grava vídeo preparando cappuccino em estação espacial; veja

A astronauta Nicole Mann mostrou em um vídeo publicado em redes sociais como é possível preparar e beber um cappuccino em uma estação espacial.

Para isso, ela utilizou um copo especial, que pode girar em várias direções e permite que o processo seja feito onde não há gravidade, conforme mostraram as imagens veiculadas na semana passada.

Comandante da Crew-5, missão da Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (Nasa) e da SpaceX, Nicole é a primeira mulher nativa americana a viajar ao espaço e pertence à tribo indígena Wailacki-Round Valley, do norte da Califórnia, nos Estados Unidos.

O foguete Falcon 9 da missão Crew-5, a quinta expedição tripulada que a Nasa enviou à Estação Espacial Internacional (EEI), decolou em 5 de outubro do ano passado do Centro Espacial Kennedy, na Flórida.

Da esquerda para a direita, os tripulantes da Crew-5: Anna Kikina, especialista da missão; Josh Cassada, piloto; Nicole Mann, comandante; e Koichi Wakata, também especialista da missão. Foto: SpaceX/Divulgação

Na ocasião, a missão Crew-5 levou dois astronautas da Nasa, a comandante da missão Nicole e o piloto Josh Cassada. A tripulação também contou com Koichi Wakata, da Agência de Exploração Aeroespacial do Japão (Jaxa), e de Anna Kikina, cosmonauta russa da Roscosmos.

A missão retornou à Terra, depois de passar cinco meses a bordo da Estação Espacial Internacional, na noite do sábado passado, 11. O pouso ocorreu no Golfo do México, perto da Flórida.