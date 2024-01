Qual é a aparência de uma galáxia bebê? Os cientistas concluíram - e o resultado surpreende

Qual é a aparência de uma galáxia recém-nascida? Por muito tempo, muitos astrofísicos e cosmólogos presumiram que as galáxias bebês se assemelhariam a circunferências e discos familiares no universo moderno.

Mas, de acordo com uma análise de novas imagens do Telescópio Espacial James Webb, as galáxias bebês não eram ovos nem discos. Eram bananas. Ou picles, ou charutos, ou pranchas de surfe - escolha sua própria metáfora. Essa é a conclusão provisória de uma equipe de astrônomos que reexaminou imagens de cerca de 4.000 galáxias recém-nascidas observadas pelo Webb no início dos tempos.

“Esse é um resultado surpreendente e inesperado, embora já houvesse indícios dele com o Hubble”, disse Viraj Pandya, pós-doutorando da Universidade de Columbia, referindo-se ao Telescópio Espacial Hubble.

Ele é o principal autor de um artigo que será publicado em breve no Astrophysical Journal com o título provocativo “Galaxies Going Bananas”. Pandya deve dar uma palestra sobre seu trabalho em uma reunião da Sociedade Astronômica Americana em Nova Orleans.

Se o resultado se confirmar, os astrônomos dizem que ele poderá alterar profundamente sua compreensão de como as galáxias surgem e crescem. Também poderia oferecer uma visão sobre a natureza misteriosa da matéria escura, uma forma desconhecida e invisível de matéria que, segundo os astrônomos, compõe a maior parte do universo e supera a matéria atômica na proporção de 5 para 1. A matéria escura envolve as galáxias e fornece os berçários gravitacionais nos quais surgem novas galáxias.

O resultado baseia-se em indícios de observações anteriores do telescópio Hubble de que as primeiras galáxias tinham o formato de picles, disse Joel Primack, astrônomo da Universidade da Califórnia, em Santa Cruz, e um dos autores do novo artigo.

Em um e-mail, Alan Dressler, do Carnegie Observatories, que não participou do trabalho de Pandya, caracterizou o resultado como “importante - acho que é importante - extremamente importante, se for verdade”.

A equipe planeja estender suas observações a outras áreas bem estudadas do cosmos Foto: Pandya et al. via The New York Times

“Mantenho certo ceticismo com relação a esse resultado, dada a dificuldade de se fazer tal medição”, acrescentou. “Especialmente para galáxias distantes, pequenas e não muito brilhantes (estou falando das galáxias).”

A equipe de Pandya analisou as imagens de galáxias em um pedaço do céu menor do que uma lua cheia, conhecido como a Faixa de Groth Estendida, que foi pesquisada por muitos telescópios, inclusive o Hubble. As imagens foram obtidas por uma colaboração internacional chamada de pesquisa Cosmic Evolution Early Release Science, ou CEERS.

A equipe planeja estender suas observações a outras áreas bem estudadas do cosmos. “Isso nos permitirá identificar galáxias com diferentes formas 3D em todo o céu” e facilitará as tão necessárias observações espectroscópicas de acompanhamento, escreveu Pandya em um e-mail.

As galáxias são as cidades-estado do cosmos. Dentro do universo visível, estima-se que existam 2 trilhões delas, cada uma contendo até 1 trilhão de estrelas. Mas o universo visível é apenas uma fração do que existe lá fora. A maior parte da matéria do cosmos parece estar na forma de matéria escura; seja lá o que for a matéria escura, ela constitui os ossos invisíveis do universo que vemos.

Os astrônomos agora acreditam que as galáxias foram semeadas por flutuações aleatórias na densidade de matéria e energia durante o Big Bang. À medida que o espaço se expandia, as áreas mais densas ficavam para trás e a matéria escura se acumulava, puxando consigo a matéria normal.

Esse material acabou se juntando novamente e se iluminou como estrelas e galáxias ou desapareceu em buracos negros. O telescópio Webb foi projetado para investigar essa era formativa e misteriosa; com um espelho gigante e sensores infravermelhos, ele pode ver as galáxias mais distantes e, portanto, as mais antigas.

Pandya e seus colaboradores investigaram as formas tridimensionais das galáxias analisando estatisticamente suas projeções bidimensionais no céu. Se essas primeiras galáxias fossem bolas ou discos orientados aleatoriamente no espaço, elas deveriam ocasionalmente apresentar suas faces completas, parecendo redondas e circulares, aos telescópios.

Mas os astrônomos não estão vendo muito disso. Em vez disso, eles veem muitos charutos e bananas.

“Elas parecem consistentemente muito lineares”, disse Pandya, “com algumas galáxias mostrando vários aglomerados brilhantes dispostos como pérolas em um colar”.

Essas galáxias oblongas são raras hoje em dia, mas constituem até 80% das galáxias da amostra do CEERS, que remonta a cerca de 500 milhões de anos após o Big Bang.

“Suas massas são tais que elas seriam as progenitoras de galáxias como a Via Láctea”, disse Pandya, “o que implica que nossa própria galáxia pode ter passado por uma fase morfológica semelhante de charuto/ prancha de surfe no passado”.

No universo moderno, as galáxias parecem ter duas formas básicas: nuvens arredondadas e sem características, chamadas elípticas, e discos achatados e arenosos, como a nossa Via Láctea.

Evidentemente, os primeiros recém-nascidos não começaram assim. O motivo, suspeitam os astrônomos, está relacionado às propriedades da matéria escura, mas não se sabe exatamente qual ou como.

A principal teoria sustenta que a matéria escura consiste em nuvens de partículas subatômicas exóticas que sobraram do Big Bang. A matéria comum, atraída pela gravidade para essas nuvens, se condensaria e se transformaria em estrelas e galáxias, de acordo com simulações de computador.

Em uma variante popular chamada matéria escura fria, essas partículas remanescentes seriam pesadas e lentas em comparação com prótons, nêutrons e outros habitantes mais familiares do mundo atômico quântico. De acordo com as simulações de computador, a matéria escura fria se aglomeraria facilmente para formar os padrões de grande escala que os astrônomos veem no céu.

A identificação dessas partículas lentas e pesadas abalaria o mundo da física de partículas e da cosmologia. Mas, até agora, experimentos em laboratórios como o Large Hadron Collider (Grande Colisor de Hádrons) no CERN não conseguiram detectar ou produzir nenhuma partícula de matéria escura fria.

Ultimamente, o interesse tem se voltado para outras formas propostas de matéria escura, incluindo uma galeria inteira - um “setor escuro” - de partículas “escuras” que interagem umas com as outras de forma invisível por meio de forças “escuras”.

Na imagem, a finalização da estrutura do telescópio antes do seu lançamento Foto: Chris Gunn/NASA via The New York Times

Nessa mistura estão os áxions, que, em teoria, são extremamente leves e agem mais como ondas do que como partículas - “matéria escura difusa” ou “matéria escura ondulada”, no vernáculo. Nas simulações de computador da formação de galáxias, essas ondas podem interferir umas com as outras, produzindo estruturas filamentosas nodosas em vez das formas arredondadas previstas pela matéria escura fria.

“Sim, a conexão com a matéria escura é tentadora”, disse Pandya, acrescentando que o diabo está nos detalhes confusos da “gastrofísica”, que descreve como a turbulência, o gás quente e os campos magnéticos interagem para iluminar estrelas e galáxias.

Jeremiah Ostriker, professor emérito de astrofísica em Princeton, agora afiliado à Universidade de Colúmbia, nos últimos anos voltou sua atenção para a matéria escura difusa. Em 1973, Ostriker concebeu a ideia da matéria escura com seu colega de Princeton, James Peebles.

Ele e outros apontaram que a matéria escura difusa deixaria sua própria assinatura nos tamanhos e formas das galáxias bebês. Devido à sua ondulação inerente, os áxions não se aglutinariam de forma tão eficaz quanto a matéria escura fria, de modo que seria difícil para eles produzir galáxias bebês com menos de 1 bilhão de massas solares.

A matéria escura fria não tem essa limitação. No entanto, os telescópios atuais estão longe de ser sensíveis o suficiente para observar esses bebês; talvez seja necessária uma nova geração de instrumentos ainda maiores para concluir o trabalho.

Quando Ostriker ficou sabendo do trabalho de Pandya, ele comentou que as perspectivas para a matéria escura difusa estavam ficando cada vez melhores. “Continuem com o bom trabalho”, disse ele. /Este artigo foi publicado originalmente no The New York Times.