Qual é o fuso-horário da Lua? Cientistas querem definir

A Apolo 11 pousou na Lua no dia 20 de julho de 1969. Trinta e nove minutos terrestres depois, o astronauta Neil Armstrong pisou no solo lunar. Olhou no relógio e eram 2:56 UTC (universal time coordinated). Isso quer dizer que no fuso horário que passa pela cidade de Greenwich, na Inglaterra, eram quase 3 horas da manhã. Mas que horas eram na Lua? Ninguém sabe, pois os seres humanos ainda não definiram um padrão de tempo para a Lua. Durante a missão, a Nasa decidiu usar o horário de Houston, onde ficava o centro de controle. Mas para a mídia, espalhada pela Terra, divulgou-se o horário do meridiano de Greenwich. Poderia ter divulgado a hora em Houston, Washington ou, pouco provável, a hora em Moscou. Como disse: não existe um horário para cada pedaço da Lua, e russos, chineses e todos os outros países envolvidos em missões lunares têm sofrido o mesmo problema.

Mas agora, com múltiplas missões indo à Lua e com a ideia de criar uma colônia humana por lá, vamos precisar de um sistema de satélites de GPS em torno da Lua, e um sistema de comunicação na Lua e entre a Lua e a Terra. Foi por isso que os cientistas decidiram que precisavam criar um sistema horário para a Lua. E a coisa ficou interessante.

Na Terra, nossos ancestrais definiram o dia (o tempo entre um nascer do sol e o nascer seguinte) como a primeira unidade de tempo. Logo perceberam que era mais fácil definir o dia entre dois momentos consecutivos em que o Sol estava a pino. Aí dividiram esse intervalo em 24 segmentos de tempo (a hora), que por sua vez foi dividida em 60 minutos e esses em 60 segundos. Séculos depois, usamos relógios atômicos para medir os segundos e garantir que a medida da passagem do tempo esteja sincronizada em todo o planeta. Sem isso, nossos celulares e o sistema de GPS não funcionariam. Além disso, logo descobrimos que o Sol não nasce no mesmo momento em todo o planeta e criamos os fusos horários. E na Lua? Qual o sistema ideal para marcarmos o tempo por lá? E como devemos converter a hora lunar em cada lugar da Lua na hora em cada local da Terra?

Vamos começar pelo conceito de dia. Se você estiver sentado na Lua com um relógio terrestre, vai descobrir que o tempo entre um nascer do Sol na Lua e o próximo é de 29,5 dias terrestres (daqui da Terra é o tempo entre uma Lua cheia e a próxima). Esse momento muda em cada local da Lua, mas tudo é mais complexo, pois a Lua vira em volta da Terra e vira em torno de si na mesma velocidade que a Terra (olhando da Terra sempre vemos o mesmo lado da Lua). Já o ano na Lua é semelhante ao ano terrestre, aproximadamente 365 dias terrestres, pois a Lua nos acompanha em volta do Sol. Via de regra, a hora lunar vai ser usada somente por seres humanos e seus computadores e por isso é razoável que o sistema a ser criado seja facilmente convertido para o sistema que usamos na Terra.

Se não bastasse essa complicação, a duração do segundo também é diferente na Lua. Isso porque a passagem do tempo, como descobriu Einstein, depende da força gravitacional. Um mesmo segundo, medido por um relógio atômico colocado na Lua, é mais curto. Os cientistas acreditam que essa diferença equivale a 56 microssegundos a cada 24 horas. Por esse motivo os cientistas já decidiram que para o GPS lunar e as telecomunicações funcionarem direito será necessário instalar três relógios atômicos por lá.

Esses problemas têm sido discutidos por cientistas dos órgãos de exploração espacial e pelas entidades que controlam e garantem as definições e as medidas de tempo na Terra em uma série de encontros. Se tudo der certo, essas pessoas vão ter chegado a um acordo sobre como devemos medir, definir e nomear os intervalos de tempo na Lua e como eles devem se relacionar com o que usamos por aqui na terrinha. Mas eles também estão pensando adiante, acreditam que precisam criar um sistema que possa ser usado por nossas colônias em outros planetas, como, por exemplo, Marte.

Nos próximos anos vamos saber o que será decidido e aí vamos esperar que ao menos nesse assunto a humanidade consiga chegar a um acordo.

