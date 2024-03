Qual é o plano da primeira empresa que quer explorar minérios da Lua?

Mas Meyerson disse que a Interlune tem uma chance de ser bem-sucedida devido à crescente demanda por Hélio-3 e aos avanços no transporte espacial e na tecnologia nos últimos anos.

A Interlune desenvolveu uma tecnologia de extração que é pequena, leve e não requer uma quantidade enorme de energia, disse ele, facilitando o transporte para a lua e a operação lá.

A empresa também está apostando que, à medida que mais empreendimentos espaciais comerciais começarem a voar para a Lua em parceria com a Nasa, as entregas de e para a superfície se tornarão mais comuns, da mesma forma que a SpaceX agora transporta tripulação e carga para a Estação Espacial Internacional em órbita terrestre baixa.

“Estamos apenas começando essa cadência operacional e estamos realmente construindo toda a base industrial para ir à Lua”, disse Meyerson.

A rodada de financiamento da empresa foi liderada pela empresa de capital de risco Seven Seven Six, cujo fundador e sócio geral, Alexis Ohanian, disse que o setor espacial se tornou muito mais atraente para os investidores. “A economia espacial é algo sobre o qual podemos realmente falar com sinceridade agora, e acho que algumas das pessoas mais inteligentes do planeta estão fazendo esses esforços”, disse ele.