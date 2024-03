Como redes sociais afetam a produtividade? Estamos mais distraídos?

Na contramão de vários estudos recentes, uma meta análise publicada na revista Personality and Individual Differences sustenta que a capacidade de concentração dos adultos aumentou nas últimas décadas.

Os pesquisadores que conduziram o estudo, liderados por Denise Andrzejewski, da Universidade de Viena, sustentam que esse resultado é um forte indício de que a atenção também está sujeita ao chamado Efeito Flynn, segundo o qual o Quociente de Inteligência (QI) da população aumenta de geração para geração. A capacidade de concentração é um dos componentes da inteligência e poderia estar contribuindo para o Efeito Flynn. Com essa ideia em mente, o grupo de Denise Andrzejewski analisou dados de 179 estudos envolvendo um total de mais de 21 mil pessoas de 32 países, entre eles EUA, Alemanha, Áustria e Suíça.

A capacidade de concentração dos adultos aumentou nas últimas décadas, segundo a pesquisa mais recente Foto: tippapatt - stock.adobe.com

Entre 1990 e 2021 todos os participantes completaram um Teste de Atenção, um teste padronizado que avalia e mede a capacidade de atenção seletiva e sustentada, em outras palavras, a concentração.

O teste consiste de 12 a 14 linhas das letras d e p em caixa baixa. Cada linha tem 47 letras e há uma, duas, três ou quatro pequenas marcações verticais acima ou abaixo de cada letra.

A pessoa deve identificar todas as letras que tenham duas marcações. Mas o tempo é limitado. São cerca de 20 segundos para cada linha.

De forma geral, a concentração (definida como o número de respostas corretas menos as respostas incorretas) aumentou moderadamente nos adultos entre 1990 e 2021. Para crianças, no entanto, ela se manteve igual. Embora as crianças trabalhem mais rapidamente, elas cometem mais erros.

“Para além do senso comum, há evidências científicas demonstrando que estamos mais dispersos por conta do crescente uso das mídias digitais”, afirmou o pesquisador Andrei Mayer, pós-doutor em neurociência pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e pela Universidade da Califórnia, em Davis, nos EUA.

“Mas não acho que esse trabalho esteja indo de encontro aos demais; o estudo mostra uma pequena melhora na concentração dos adultos. Vale lembrar que, neste estudo, o tempo avaliado é de oito a dez minutos. Muitas atividades nos demandam estar focados por mais tempo. Além disso, o resultado é diferente para as crianças. Portanto, não acho que ele vá contra a ideia de que o uso crescente das mídias digitais possa estar prejudicando nossa capacidade de manter o foco por bastante tempo.”

Professora de neurociências da PUC-RJ, Patrícia Bado tem uma análise diferente da do colega. “Tenho estudado muito a área de redes sociais e impacto na saúde mental; todo mundo presume que a internet é negativa para a atenção, mas, vamos olhar os dados, será que está piorando mesmo?”, questionou Patrícia.

“Achei esse estudo interessante por oferecer um contraponto importante. Mas, vale lembrar, esse trabalho é majoritariamente europeu, tem poucas amostras da América do Sul, nenhuma do Brasil. Faltam estudos transculturais para investigar a nossa realidade.”

“O resultado alcançado entre as crianças é mais interessante”, afirma Mayer. “Apresenta evidências de que as crianças estão mais impulsivas nas últimas décadas, acompanhando o desenvolvimento tecnológico, a internet, as redes sociais e as mídias digitais. A velocidade no processamento teve aumento, mas também o número de erros.”

"A gente ouve muito que as crianças estão mais desatentas, que não conseguem acompanhar conteúdos longos", disse Patrícia Bado. "Mas a que tipo de conteúdo estamos expondo as crianças? Isso pode ser cultural." A conclusão final nos mais de trinta países estudados é que o Efeito Flynn também se aplica à nossa habilidade de concentração. E esse aumento pode contribuir para aumentar a inteligência, aumentando ainda mais o Efeito Flynn, num ciclo virtuoso.

O efeito que levou o nome do cientista político James Flynn foi o primeiro a reportar o fenômeno em 1984.

Em média o QI aumenta cerca de três pontos por década. Atualmente, este aumento está estagnado e, em alguns países, foi até revertido. Especialistas não sabem explicar a causa dessa redução no QI.

“É bom lembrar que o nosso cérebro em si é o mesmo de milhares de anos atrás, não houve mudança na capacidade do cérebro de processar informações”, frisou o pesquisador.

“O que quer que tenha mudado, que tenha trazido uma melhora na inteligência, foi algo cultural e/ou ambiental. Muitos fatores podem contribuir para isso, mas se acredita que o desenvolvimento do sistema educacional é decisivo.”