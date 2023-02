Rússia lança nave vazia para a ISS para resgatar três astronautas

Uma espaçonave russa Soyuz decolou nesta sexta-feira, 24, do Cazaquistão para a Estação Espacial Internacional (ISS) para retornar à Terra em setembro trazendo de volta três astronautas, sendo dois russos e um americano, cuja cápsula foi danificada.

A espaçonave substituta MS-23 decolou sem pessoas a bordo do Cosmódromo de Baikonur, de acordo com uma transmissão de vídeo da da agência espacial americana (Nasa), que opera a ISS com a agência espacial russa Roscosmos. A decolagem e o lançamento da espaçonave “procederam normalmente”, disse a Roscosmos em um comunicado, e espera que ela atraque na estação espacial em 26 de fevereiro às 01:01 (horário local).

O lançamento deste dispositivo estava inicialmente previsto para meados de março para transportar uma nova equipe de três pessoas para a ISS. No entanto, ocorreu a mudança de planos e a nave precisou seguir sozinha para resgatar os três astronautas: os russos Sergei Prokopiev e Dmitri Petelin, e o americano Frank Rubio.

Na ausência de tripulantes para os substituir, a missão dos três foi prorrogada até setembro, embora em princípio tivessem de regressar no fim de março. No total, passarão um ano no espaço, em vez de seis meses. Os dois cosmonautas russos e o astronauta americano decolaram no fim de setembro de 2022 com a Soyuz MS-22.

Normalmente, as cápsulas com as quais os astronautas chegam à ISS permanecem presas à estação durante toda a estadia, caso precisem de uma evacuação de emergência. Eles também costumam voltar com o mesmo dispositivo. Mas, em dezembro passado, a Soyuz MS-22 sofreu um vazamento causado, segundo Moscou, pelo impacto de um micrometeorito. Este incidente gerou temores sobre a temperatura que poderia ser atingida dentro da nave quando chegasse a hora de retornar à Terra.

Foto mostra danos externos que se acredita terem causado uma perda de pressão no sistema de resfriamento da espaçonave Soyuz MS-22 acoplada à Estação Espacial Internacional (ISS). Foto: Canadarm-2/Roscosmos/Divulgação

A agência espacial russa decidiu que só poderia ser usada em caso de emergência e enviou a espaçonave MS-23 como substituta para devolver a tripulação em setembro. O MS-22 danificado deve ser liberado da ISS e retornar vazio à Terra, a priori, no início de março.

Um vazamento semelhante ocorreu, em meados de fevereiro, com outra nave russa, no cargueiro Progress MS-21, atracado na ISS desde outubro. Este não precisava transportar passageiros e foi desacoplado na semana passada. A Roscosmos disse na terça-feira que um “impacto externo” causou o vazamento e descartou erros de fabricação.

Foto divulgada pela Roscosmos State Space Corporation mostra a Estação Espacial Internacional (ISS). A corporação espacial russa Roscosmos disse na terça-feira, 21 de fevereiro de 2023, que a Rússia estenderá sua participação na Estação Espacial Internacional até 2028. Foto: Pyotr Dubrov/Roscosmos/Arquivo/Divulgação

Além dos três tripulantes que chegaram a bordo da Soyuz, a ISS conta atualmente com outros quatro passageiros, integrantes da missão Crew-5 e que chegaram com uma cápsula SpaceX Dragon em outubro de 2022. A empresa norte-americana deve enviar suas quatro Substituições da missão Crew-6 para a estação na segunda-feira: dois astronautas da Nasa, um cosmonauta dos Emirados e um russo.

Após uma transição de vários dias, o Crew-5 retornará à Terra. A ISS constitui um dos poucos espaços remanescentes de cooperação entre Moscou e Washington desde o início da ofensiva russa na Ucrânia, iniciada há um ano. /AFP