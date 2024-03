Será possível ressuscitar mamutes? Empresa diz estar mais perto disso

Uma empresa que tem como objetivo trazer animais extintos de volta dos mortos disse que deu um passo do tamanho de um elefante em direção à ressurreição genética do mamute-lanoso, um objetivo selvagem, embora controverso, de repovoar a tundra ártica com um titã desaparecido.

PUBLICIDADE A Colossal Biosciences, uma empresa de biotecnologia sediada em Dallas, anunciou na quarta-feira, 6, que produziu uma linha de células-tronco de elefante asiático que pode ser persuadida a se transformar em outros tipos de células necessárias para reconstruir o gigante extinto - ou, pelo menos, um elefante parecido com o mamute, projetado para prosperar no frio. “É provavelmente a coisa mais importante até agora no projeto”, disse George Church, geneticista de Harvard e cofundador da Colossal. “Há muitas etapas no futuro.”

Mamutes dominaram o mundo, da Eurásia à América do Norte; espécie foi extinta há 4 mil anos Foto: noskaphoto - stock.adobe.com

Para os proponentes, trazer de volta animais desaparecidos é uma chance de corrigir o papel da humanidade na atual crise de extinção. Os avanços em seu campo, dizem eles, podem trazer benefícios para os animais que ainda estão conosco, incluindo os elefantes ameaçados de extinção.

No entanto, os desafios técnicos de trazer ao mundo um mamute vivo e respirando continuam, bem, colossais. E o projeto levanta questões éticas complicadas: Quem decide o que volta? Para onde irão as espécies renascidas? O dinheiro poderia ser mais bem gasto em outro lugar? E até que ponto a “desextinção”, como são conhecidos os esforços de renascimento, será difícil para os próprios animais?

“A falta de conhecimento é o que mais me preocupa em relação ao bem-estar dos animais”, disse Heather Browning, filósofa da Universidade de Southampton, na Inglaterra, e ex-guarda de zoológico.

Podemos realmente trazer de volta o mamute?

Durante a última era glacial, o mamute-lanoso dominou o topo do mundo, percorrendo a Eurásia e a América do Norte até o sul do atual meio-oeste americano.

Publicidade

Quando as criaturas morreram, há 4.000 anos, algumas carcaças congelaram na tundra gelada que preservou não apenas os ossos, mas também a carne e os pelos, dando aos paleontólogos a chance de coletar fragmentos de DNA. A carne de alguns mamutes estava tão bem conservada que pelo menos um pesquisador aventureiro a comeu.

Em 2015, os cientistas sequenciaram seu projeto genético suficientemente bem para oferecer um possível manual para refazer um mamute. Mas, para testar o que exatamente cada um desses genes faz - o que dá à fera suas presas curvas, sua constituição gordurosa e, é claro, sua pelagem espessa - Church quer células-tronco de elefante nas quais ele poderia projetar o DNA do mamute e cultivar amostras de tecido.

Os cientistas produziram essas células-tronco em laboratório para outros animais, incluindo humanos, camundongos, porcos e até rinocerontes. Mas, durante anos, a obtenção das células-tronco de elefante certas para testar todas essas características de clima frio se mostrou difícil, em parte porque a capacidade das células de elefante de evitar o câncer dificultava sua reprogramação.

Colossal disse que eles produziram as células-tronco de que precisavam suprimindo os genes anticâncer e banhando as células com o coquetel químico certo. A Colossal publicou uma pré-impressão na quarta-feira que ainda não foi revisada por pares. A empresa disse que está trabalhando para publicar o estudo em uma revista científica revisada por pares.

PUBLICIDADE “Não foi simples”, disse Eriona Hysolli, chefe de ciências biológicas da empresa. “Não foi imediatamente óbvio. Houve muitas inovações ao longo do caminho.” Jeanne Loring, pesquisadora da Scripps Research, na Califórnia, que ajudou a desenvolver células-tronco potentes para o rinoceronte branco do norte, disse que o trabalho mostrou a persistência dos pesquisadores de elefantes. “Essa é uma colina incrivelmente íngreme que eles têm pela frente”, acrescentou. “Os desafios ficam cada vez maiores com o tamanho do animal.” Por fim, a empresa quer editar geneticamente um núcleo de uma célula-tronco com genes de mamute e fundi-lo em um óvulo de elefante. A partir daí, se tudo correr conforme o planejado - ainda um grande “se” - eles implantarão o embrião em uma elefanta substituta e esperarão que ela dê à luz.

Publicidade

Mesmo se pudermos, será que devemos?

Matthew Cobb, zoólogo da Universidade de Manchester, na Inglaterra, disse que todos esses “se” podem ser insuperáveis. Não há garantia de que os cromossomos modificados possam ser introduzidos em uma célula de elefante, ou se esse embrião se desenvolverá em um útero de elefante.

E, talvez mais profundamente, há a questão de como um mamute, se nascer, aprenderá a se comportar como um mamute. “A maioria dos mamíferos e aves sobre os quais se está falando tem interações sociais e culturais complexas que foram perdidas”, disse Cobb. “Eles não são simplesmente seus genes.”

Em alta Ciência Governo aposta no setor privado para lançar foguete nacional, plano travado há 20 anos Os elefantes modernos, por exemplo, são seres altamente sociais, transmitindo conhecimentos sobre a localização de poços de água e outras habilidades de sobrevivência de uma geração para a outra. Seus primos antigos podem ser semelhantes. “Eles não têm anciãos para criá-los, para ensiná-los”, disse Browning. “Eles não têm como aprender a ser mamutes”. E qualquer elefante substituto vivo destinado a gestar e dar à luz um novo mamute passará por algum grau de dificuldade. “Quantos elefantes mortos estamos dispostos a ter para conseguir um lanoso?”, disse Tori Herridge, paleobióloga especializada em elefantes antigos da Universidade de Sheffield, no Reino Unido. A Colossal disse que sua meta de longo prazo é usar úteros artificiais para gestar os animais, o que, por si só, já é uma tarefa tecnológica difícil. A empresa observa que sua pesquisa sobre células de elefante pode ajudar nos esforços atuais de conservação, como possíveis tratamentos para uma forma de herpes que mata os elefantes jovens. De fato, a empresa espera ganhar dinheiro licenciando ou vendendo algumas das tecnologias que criar ao longo do caminho. “Não se trata tanto de trazer de volta o mamute, mas de salvar uma espécie em extinção”, disse Church. “É desenvolver uma tecnologia que seja útil para a conservação e a mudança climática.” Mas Cobb disse que as maiores ameaças que os elefantes enfrentam são a caça, a destruição do habitat e outros conflitos com os seres humanos, acrescentando: “Como uma maior compreensão da biologia celular poderá ajudar?”

Publicidade

E se eles forem extintos novamente?

Um dos principais argumentos da Colossal para trazer o mamute de volta é a mudança climática. Cientistas da empresa afirmam que os futuros rebanhos do Ártico podem destruir o permafrost e evitar que mais dele descongele e libere no ar o carbono que aquece a atmosfera.

“Há muitos motivos para restaurar esse ambiente ao que era antes”, disse Church. “Essa é a espécie-chave que está faltando para isso.”

Há ainda a questão filosófica: Um mamute de bioengenharia é realmente um mamute? Ou é um elefante mais peludo que pode tolerar o frio?

“É um organismo completamente novo que está sendo criado”, disse Herridge. Ela acrescentou que ainda há uma questão em aberto sobre o que matou o mamute-lanoso: Foi a caça excessiva dos humanos ou o fim natural da última era glacial? Se a resposta for a última, então o Ártico pode não ser adequado para a criatura ressuscitada, seja qual for o nome que se queira dar a ela.

“Eu adoraria ver um mamute vivo”, disse ela. “Adoraria ter uma máquina do tempo que me permitisse voltar à era do gelo e ver uma manada de mamutes sendo mamutes na paisagem em que evoluíram.”

“Mas tudo isso se foi.”

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.