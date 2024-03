Tempestade geomagnética após explosão solar afeta a Terra; entenda

Os meteorologistas espaciais emitiram alerta de tempestade geomagnética até esta segunda-feira, 25, no qual informa que uma explosão de plasma de uma erupção solar pode interferir nas transmissões de rádio na Terra.

Não há motivo para preocupação do público, conforme alerta emitido no último sábado, 23, pelo Centro de Previsão do Clima Espacial da (NOAA, na sigla em inglês) em Boulder, no Colorado (EUA).

Alerta de tempestade geomagnética provocada por explosão solar foi emitido no último sábado, 23, com validade até esta segunda, 25. Foto: Nasa via AP/Divulgação

PUBLICIDADE As tempestades geomagnéticas são classificadas em uma escala de 1 (menor) a 5 (extrema) pelo Centro de Previsão do Clima Espacial da NOAA. A tempestade geomagnética de domingo atingiu o nível G4, mas enfraqueceu para os níveis G2 e G1 apenas algumas A tempestade pode afetar transmissões de rádio de alta frequência, como as de aeronaves que tentam se comunicar com torres de controle de tráfego distantes. A maioria das aeronaves comerciais pode usar a transmissão via satélite como backup, disse Jonathan Lash, meteorologista do NOAA.

Os operadores de satélite podem ter dificuldade em rastrear as suas naves espaciais. E as redes elétricas também podem detectar alguma “corrente induzida” nas suas linhas, embora nada que não possam suportar, segundo ele.

A cada 11 anos, o campo magnético do Sol muda, o que significa que os seus pólos norte e sul trocam de posição. A atividade solar muda durante esse ciclo e agora está perto do seu ponto mais ativo, chamado máximo solar.

Durante esses períodos, tempestades geomagnéticas do tipo, que chegou no domingo, podem atingir a Terra algumas vezes por ano, afirmou Lash.

Publicidade

Em dezembro, a maior explosão solar em anos interrompeu as comunicações de rádio./COM ASSOCIATED PRESS E THE WASHINGTON POST

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.