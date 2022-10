Vídeo mostra como pesquisadores chegaram à fórmula ideal para fazer o bebê dormir

Continua após a publicidade

Se você tem dificuldades em colocar o seu filho para dormir, calma! Pesquisadores podem ter encontrado uma alternativa para resolver esse problema comum nos primeiros meses de um bebê. Um estudo vinculado ao RIKEN Center for Brain Science, do Japão, comprovou que caminhar por cinco minutos com os pequenos pode ajudar a acalmá-los e fazer com que eles adormeçam.

A pesquisa publicada recentemente na revista científica Current Biology contou com a participação de 21 bebês menores de 7 meses e suas respectivas mães. Nela, os cientistas pediram que os participantes realizassem quatro tarefas, que, inclusive, foram gravadas. São elas: “segurar e andar”; “segurar e sentar”, “colocar no berço” e “colocar em um carrinho de bebê”.

A professora Nathalya com o marido, Fabio, e a filha Milena, de 6 meses. Foto: Taba Benedicto/Estadão

Entre os resultados, os bebês pararam de chorar quando eram segurados pelas mães e elas caminhavam ou no momento que se moviam para frente e para trás em um carrinho. Mas o choro não era controlado quando eram mantidos na posição sentada. Quanto ao tempo, constatou-se que, das crianças seguradas por cinco minutos, todas pararam de chorar e metade adormeceu. Logo, o transporte teve eficácia em acalmar os pequenos, menos aqueles que não estavam chorando desde o início.

”Criei quatro filhos e realizei esses experimentos, mas eu mesma não pude prever os principais resultados desse estudo até que os dados estatísticos fossem divulgados. A fisiologia infantil é inesperadamente complexa e nossa intuição é muito limitada”, afirmou Kumi Kuroda, coordenadora do estudo, em um documentário produzido pelo RIKEN.

Bebê entrou no modo soneca. Já pode levá-lo para a cama? De acordo com a pesquisa, não é bem assim. Os pequenos colocados no berço depois de três minutos que começaram a dormir, acordaram. O mesmo ocorreu com aqueles que foram colocados dentro de cinco minutos após adormecer.

Esses episódios mostraram que esperar de cinco a oito minutos e sentado após o bebê se entregar ao sono torna mais difícil a criança acordar. Não houve diferença na velocidade, tampouco na maneira que as mães colocaram os seus filhos na cama.

Nesse sentido, os dados sugerem principalmente o esquema 5 minutos carregando, 5 a 8 minutos sentado, considerado a melhor estratégia para atender ao choro e às dificuldades de sono de bebês com até 7 meses.