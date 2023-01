Você deixa para amanhã o que pode fazer hoje? Entenda o que leva seu cérebro a procrastinar

Como um procrastinador crônico, sinto uma sensação de angústia a cada novo ano que chega. Em tempos de resoluções ou “cutucadas”, ainda tenho metas do ano anterior.

Por que as pessoas procrastinam?

Um estudo de 2022 publicado na revista Nature Communications sugere que a raiz da procrastinação pode estar em um viés cognitivo – acreditamos que fazer tarefas será de alguma forma mais fácil no futuro.

“Você sabe que vai ser ruim no futuro tanto quanto é ruim fazê-lo agora, mas internamente você simplesmente não consegue evitar”, disse Samuel McClure, professor de Psicologia e neurocientista cognitivo da Arizona State University. “É um fenômeno fascinante – aquela miopia da qual você não consegue escapar –, mesmo se você parar e pensar sobre isso, é ridículo.”

"Você sabe que vai ser ruim no futuro tanto quanto é ruim fazê-lo agora, mas internamente você simplesmente não consegue evitar", disse Samuel McClure, professor de Psicologia e neurocientista cognitivo da Arizona State University. Foto: Jon Tyson/Unsplash

Há variação individual, mas “a procrastinação é uma tendência que todos encontramos em nossas vidas em diferentes domínios ou em diferentes momentos”, disse Raphaël Le Bouc, neurologista do Paris Brain Institute e autor do estudo. “Mas os verdadeiros mecanismos cognitivos por trás disso não são realmente conhecidos. E isso pode ser uma razão pela qual é difícil superar essa tendência.”

Cérebros procrastinadores acreditam que as tarefas serão mais fáceis no futuro

Os pesquisadores pediram a 43 adultos que avaliassem suas preferências por receber recompensas menores mais rapidamente ou recompensas maiores mais tarde, bem como por realizar tarefas mais fáceis mais cedo ou tarefas mais difíceis mais tarde.

Para recompensas, pesquisas anteriores mostraram que os humanos tendem a ser mais impulsivos e preferem uma menor mais cedo do que uma maior mais tarde, uma descoberta que foi replicada no estudo de Le Bouc. Um pássaro na mão agora vale dois em algum arbusto futuro.

O estudo mostra ainda que as pessoas também desconsideram e minimizam o esforço futuro, preferindo uma tarefa mais fácil agora a uma mais difícil no futuro, como memorizar dez dígitos de pi em um dia ou 20 dígitos na próxima semana.

Quando os pesquisadores fizeram com que 27 dos 43 indivíduos realizassem o mesmo experimento em uma máquina de neuroimagem fMRI, uma área do cérebro se destacou como central para fazer esse cálculo de custo-benefício – o córtex pré-frontal medial dorsal.

A atividade cerebral nessa região parecia combinar informações sobre recompensas e esforços para uma tarefa – tarefas mais trabalhosas aumentaram sua atividade neural, enquanto mais recompensas a diminuíram.

Quando você está lutando para decidir porque as escolhas são quase iguais, é quando esta área do cérebro está mais ativa, disse McClure, que não participou do estudo. Isso se encaixa com o sentimento subjetivo de procrastinação, afirmou ele: “Você está lutando contra isso e fazendo de qualquer maneira”.

Cérebros propensos à procrastinação eram especialmente sensíveis à ideia de que fazer tarefas no futuro seria muito mais fácil.

“Quando eles imaginam fazer um esforço em um mês, para eles o custo diminui muito”, disse Le Bouc. Mas para os não procrastinadores, o custo diminui muito mais devagar.

As descobertas do estudo de 2022 sugerem que existem duas maneiras de lidar com a procrastinação: lembre-se da tarefa e visualize seu futuro eu. Foto: Annie Spratt/Unsplash

Procrastinar é mais provável quando a tarefa é mais difícil

Para medir a procrastinação mais diretamente no laboratório, os pesquisadores pediram aos participantes que escolhessem se realizariam tarefas para uma recompensa agora ou a mesma tarefa amanhã para a mesma recompensa. Os participantes foram então informados de que precisariam realizar uma das tarefas no dia escolhido por eles. (Após o experimento, eles foram informados de que o segundo dia de experimentos não aconteceria.)

Como esperado, quanto mais esforço algo exige, ou quanto menos gratificante a tarefa, maior a probabilidade de os participantes quererem procrastinar.

De forma crucial, quanto mais alguém minimizasse o quão difíceis seriam as tarefas futuras, mais provável seria atrasar a tarefa.

A procrastinação também não é uma decisão única, mas uma que devemos tomar repetidamente para adiar a tarefa até o proverbial amanhã.

Para avaliar o comportamento de procrastinação em ambientes mais reais, os pesquisadores se voltaram para o trabalho burocrático.

Os participantes foram informados de que, para receber o pagamento, deveriam preencher em casa e devolver dez documentos administrativos árduos, como documentos para renovação de passaporte e carteira de habilitação, em até 30 dias. “Na verdade, os formulários eram muito chatos”, disse Le Bouc.

Usando seus dados comportamentais e de imagens cerebrais, os pesquisadores foram capazes de construir um modelo computacional para prever quanto tempo cada pessoa demoraria para preencher a papelada.

Quase todo mundo procrastinou até certo ponto. (Seis pessoas nunca devolveram nenhuma papelada, mas ainda assim receberam o pagamento.)

Para os experimentos em laboratório e em casa, a marca registrada da severidade da procrastinação era o quanto cada indivíduo acreditava que as tarefas exigiriam menos esforço no futuro ao fazer certas escolhas. Diferenças na atividade neural do córtex pré-frontal dorso medial também previram a predileção por procrastinação dos participantes.

Em outras palavras, quanto mais seu cérebro deduzir quanto esforço é necessário para fazer algo no futuro, maior a probabilidade de você procrastinar.

Como enfrentar a procrastinação

As descobertas do estudo de 2022 sugerem que existem duas maneiras de lidar com a procrastinação, embora ainda sejam necessárias mais pesquisas.

Lembre-se da tarefa. Como a procrastinação é uma decisão repetida, você precisa se lembrar de que tem algo importante a fazer em primeiro lugar. “Se você esquecer que em algum momento você tem essa decisão a tomar, obviamente você nunca executará a tarefa”, disse Le Bouc. Definir lembretes para a tarefa e cobrar essa decisão com mais frequência pode reduzir sua probabilidade de procrastinar, disse ele.

Visualize seu futuro eu. Você também pode tentar abordar o viés cognitivo de acreditar que uma tarefa é mais fácil no futuro. Imaginar o seu futuro eu – aquele que será sobrecarregado com contas não pagas, prazos iminentes e pratos sujos – pode lembrá-lo de que procrastinar não torna a tarefa mais fácil.

Essa prática, conhecida como pensamento futuro episódico, tem sido usada como forma de neutralizar o vício ou o desejo por comida.

“Tentar tornar esses esforços no futuro mais vívidos, mais realistas, pode aumentar o sinal do custo em seu cérebro e pode ajudá-lo a perceber que, na verdade, o custo será exatamente o mesmo que seria agora”, disse Le Bouc.