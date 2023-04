Você se desculpa muito com as pessoas? Veja o que dizem estudos sobre esse hábito

Algumas pessoas usam a frase “sinto muito” várias vezes ao dia. Elas pedem desculpas pelo tempo, pelo seu gato doente e por outros pequenos desafios fora do controle de qualquer um.

Esses “pedidores crônicos de desculpas” costumam ser instruídos a quebrar o hábito de dizer “sinto muito”. Mas eles deveriam? Alguém pode realmente se desculpar demais?

Evidências científicas sugerem que você nunca deveria pedir desculpas por pedir desculpas.

Em um estudo incomum, os pesquisadores testaram o efeito do pedido de desculpas desnecessário. Um homem abordou dezenas de estranhos que esperavam em uma estação de trem em um dia chuvoso e pediu seus celulares emprestados.

A maioria das pessoas – 91% – recusou. Mas quando tentou uma tática diferente, primeiro se desculpando pelo tempo chuvoso, teve mais sucesso. “Sinto muito pela chuva!”, ele disse. " Posso pegar seu celular emprestado?”

Quase metade dos estranhos a quem o homem se desculpou entregou o telefone. As descobertas, de pesquisadores da Harvard Business School e da Wharton School da Universidade da Pensilvânia, podem surpreender aqueles que consideram os “pedidores de desculpas crônicos” irritantes e seus mea-culpas desnecessários.

Continua após a publicidade

O estudo da estação de trem, juntamente com outras pesquisas sobre comportamento humano e psicologia, sugere que o ato de dizer “me desculpe”, em uma variedade de circunstâncias, é uma maneira eficaz de mostrar empatia pelos outros.

“Realmente não há nenhum pesquisador de desculpas que jamais dirá a você que pedir desculpas é ruim”, disse Alison Wood Brooks, professora associada da Harvard Business School e principal autora do estudo. “Simplesmente não há evidências de que nenhum pedido de desculpas seja melhor do que pelo menos um.”

Pedir desculpas para expressar arrependimento pelo mau tempo, tráfego frustrante ou dizer: “Sinto muito, você não está se sentindo bem” podem ser recursos úteis em conversas. Especialistas dizem que as pessoas apreciam quando alguém reconhece seus problemas.

Como estudante de doutorado em 2013, Brooks foi o pesquisador principal em quatro estudos sobre desculpas supérfluas, incluindo o estudo do trem, e descobriu que esse tipo de pedido de desculpas pode criar um senso de confiança.

“Um pedido de desculpas supérfluo não é sobre culpa”, disse Brooks. “É um reconhecimento do sofrimento de outra pessoa, essencialmente, mesmo que seja incrivelmente pequeno.”

Essas desculpas supérfluas podem parecer um “tique ansioso” – como iniciar uma conversa com “oh, desculpe incomodar” –, mas essa pequena tentativa de reconhecer a situação de outra pessoa tem seus benefícios, dizem os pesquisadores.

“O erro muito, muito mais comum é não se desculpar o suficiente e não o de se desculpar demais”, disse Brooks.

Continua após a publicidade

“O erro muito, muito mais comum é não se desculpar o suficiente e não o de se desculpar demais”, diz pesquisador. Foto: Brett Jordan/Unsplash

Mulheres se desculpam mais que os homens?

Karina Schumann, professora associada de Psicologia da Universidade de Pittsburgh, disse que, em sua pesquisa, as mulheres se desculpam um pouco mais do que os homens em média.

Mas provavelmente porque as mulheres são mais propensas a perceber que um determinado comportamento pode ser ofensivo e, portanto, mais merecedor de um pedido de desculpas. A diferença de gênero percebida “não é tão grande quanto as pessoas pensam que é”, disse Karina. E não está claro que as mulheres sofram quaisquer consequências por pedirem desculpas regularmente.

“Os homens pedem desculpas com a mesma frequência que as mulheres quando percebem que fizeram algo errado”, disse a professora. “Uma vez que sua mente percebe que foi uma ofensa, eles estão dispostos igualmente dispostos a pedir desculpa.”

As pessoas têm entendimentos diferentes – ou “bases de referência” – de quando é apropriado se desculpar com outra pessoa, disse ela.

Em um estudo, Karina e outros escreveram que pessoas menos narcisistas e com mais empatia têm maior probabilidade de se desculpar. Aqueles que se desculpam com mais frequência são vistos pelos outros como amigáveis e morais, em comparação com aqueles que não o fazem.

Continua após a publicidade

“As desculpas são incrivelmente eficazes na maioria das vezes”, disse Karina Schumann. “Elas são realmente necessárias na maioria dos nossos relacionamentos para suavizar as ofensas cotidianas e, em seguida, ajudar a reparar as ofensas maiores.”

Ainda assim, nem todo “sinto muito” é um pedido de desculpas, disse Deborah Tannen, professora de linguística da Universidade de Georgetown. Uma pessoa pode dizer “sinto muito”, mas não como uma admissão de culpa. Eles estão apenas dizendo “sinto muito pelo que aconteceu”, disse Deborah, que escreveu um livro sobre a desconexão nos estilos de conversação entre homens e mulheres no trabalho.

“Muitas vezes é apenas um ritual automático”, disse Deborah. “Você pode chamar isso de lubrificante social. E a linguagem está cheia disso.”

Alguém pode se desculpar demais?

Algumas pessoas acreditam que há desvantagens em se desculpar. Anos atrás, a Pantene, marca americana de produtos para o cabelo, lançou uma campanha de marketing intitulada “Sorry, Not Sorry” para pedir às mulheres que se desculpem menos no trabalho ou em casa.

Karina Schumann disse que uma pessoa que se desculpa com frequência pode ser vista como menos assertiva ou menos poderosa. Mas pode ser porque algumas pessoas são ruins em se desculpar de forma eficaz. “Desculpar-se levianamente”, sem realmente ter a intenção, pode levar as pessoas a começarem a ignorar suas “desculpas”, disse ela.

Maurice Schweitzer, professor da Wharton School, afirma que não há pesquisas suficientes para determinar se alguém pode se desculpar com muita frequência, mas ele acredita que pedir desculpas demais pode sinalizar que alguém não tem confiança porque você está pedindo mais feedback.

Continua após a publicidade

“Acho que um pedido de desculpas é o tipo de ferramenta que demonstra preocupação com outras pessoas”, disse ele. “Isso demonstra uma tomada de perspectiva. Quando estamos tentando construir um relacionamento ou consertá-lo, um pedido de desculpas pode ser muito eficaz.”

Então, quando alguém deveria dizer “sinto muito”?

Deborah Tannen chama o pedido de desculpas de “uma das armas mais poderosas” para usar em uma discussão e superar o conflito.

Quando bem feito, um pedido de desculpas eficaz pode consertar relacionamentos rompidos. As pessoas que se desculpam com mais frequência e eficácia são vistas como calorosas e morais por seus parceiros românticos.

Um pedido de desculpas deve incluir uma “promessa de mudança e penitência” para reparar o dano, disse Schweitzer. Quando os sistemas hospitalares mudam as políticas para permitir que os médicos se desculpem com os pacientes ou suas famílias por um erro médico, o número de ações judiciais contra o hospital cai, disse Schweitzer.

“O pedido de desculpas, se for bem feito, cria uma separação entre a pessoa do passado e a pessoa de hoje”, disse Schweitzer. “Essa promessa de mudança acaba sendo um componente realmente importante de um pedido de desculpas eficaz.”

E quando você se desculpar, aceite a responsabilidade pelo que deu errado e não dê desculpas.

Continua após a publicidade

“Desculpas são vistas como expressões realmente humilhantes, trabalhosas e difíceis de oferecer”, disse Schumann. “Mas depois que os oferecemos, nos sentimos ótimos.” Desculpas. /TRADUÇÃO PAULA BONELLI