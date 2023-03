Camilo sinaliza com inclusão de espanhol no currículo obrigatório do ensino médio

O ministro da Educação, Camilo Santana, sinalizou a um grupo de deputados do PSB, nesta quarta-feira (2), que apoia a volta da obrigatoriedade das aulas da língua espanholas no currículo do Ensino Médio. A Secretaria de Educação Básica foi incumbida de fazer um estudo a respeito.

Camilo Santana e deputados do PSB. Foto: Genilson Frazão/Reprodução - 01/03/2023

Camilo se reuniu ontem com o líder do PSB, Felipe Carreras (PE), e os vice-líderes da legenda, Gervásio Maia (PB), Tábata Amaral (SP) e Duarte Jr. (MA).

Felipe Carreras é autor de uma proposta que insere a língua espanhola na base curricular de escolas públicas, como acontece com o inglês hoje. O projeto está parado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) desde 2021.

Caso o projeto não avance no Congresso, outra possibilidade sugerida por Camilo seria a aprovação de uma norma pelo Conselho Nacional de Educação.

O ensino do espanhol deixou de ser obrigatório em 2016, com a reforma do ensino médio no governo Michel Temer (MDB).