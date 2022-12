A eletricidade amorosa

Ana tornou-se o pensamento permanente de Jorge. Foi assim desde o primeiro encontro no café da Unicamp. Ela era estudante de Arte; ele cursava Engenharia Elétrica. O sorriso dela, o corpo, a voz, o cheiro... Ah! O cheiro da Ana funcionava como um feromônio poderoso. Ele nunca tinha sentido aquilo antes.

Tornou-se chato com os amigos: era monomaníaco. Só pronunciava o nome dela. Seria preciso conquistar Ana.

Jorge era bonito, mas a moça o intimidava. Ela era inteligente, e ele seguia as publicações dela nas redes sociais, sempre imaginando como agradá-la. Ela falou da música de Satie, e ele fez imersão no músico. Comida indiana a encantava? Jorge exalava curry, dada a quantidade ingerida. É uma estratégia arriscada: a que confia em excesso no anzol e pouco nas etapas seguintes. É tática cega de apaixonado. Dizem que o amor sofre da mesma deficiência visual; logo...

Mandou mensagens privadas para ela, recebeu respostas simpáticas e... frias. Rondou o Instituto de Artes da Unicamp todos os dias. Tornou-se quase um fantasma da Rua Elis Regina, em Barão Geraldo.

Houve uma chance! Era uma exposição de arte. Ana anunciou que iria. Preparou-se. Pegou a melhor roupa (na república em que habitava significava a única roupa limpa). Foi para o espaço no câmpus e viu que ela estava ao lado de um quadro. Aproximou-se e disse que já a conhecia das redes. Ela sorriu de forma amistosa: “Ah, sim, você já me mandou mensagens. Gosta de arte abstrata?”

Ele disse um sim quase excessivo, pois tinha se preparado para o momento. Passaram a andar juntos pelo espaço, vendo os quadros. O cheiro dela era o mesmo, intenso e bom.

Finalmente chegou a oportunidade decisiva. Um imenso painel com riscos abstratos pretos sobre um fundo claro. Ana parecia extasiada. Jorge notou. Ela perguntou o que ele achava. “Bem, a rigor, nada...”

Ele não tinha a mais vaga ideia do que aquilo queria dizer. Incapaz de analisar a imagem, veio uma salvação: “...parecia um circuito elétrico, uma rede de força, em que cada ponto tinha significado em relação a potência e voltagem; a energia fluía harmônica em um campo aparentemente complexo de indutores e capacitores”. Jorge viu unidade elétrica na obra, percebeu comunicação das partes em um todo. Fez sua explicação. Ana a achou linda. A metáfora era absurda, mas ela começava a jornada, cega, rumo ao enamorar. Voltaram juntos para a quitinete dela e começaram uma linda história de amor. Ah, a eletricidade esperançosa da paixão...