A política está afetando sua saúde mental?

Publicidade

Estava outro dia no elevador com minha filha de 9 anos quando uma mulher entrou com um bottom. Minha filha perguntou o que era. Seguiu-se então por 15 andares um monólogo político que só acabou no térreo. Diante do tom, achei prudente não contestá-la. Mas foi chocante ver informações repetidamente classificadas como falsas por agências de checagem sendo propagadas num elevador, olhando para uma criança.

Lembrei disso ao ler um manifesto da Vigília Cívica Psi, organizada por entidades de Psicologia, que alerta, entre outras coisas, para os impactos negativos da falsificação de informações na saúde mental e para a “manipulação das subjetividades”.

Leia também Ser perfeccionista é defeito ou qualidade? Faça teste para medir seu perfeccionismo

Canibalismo, satanismo, pedofilia: teve de tudo na última campanha eleitoral. Sai racionalidade, entram teorias da conspiração. Esvaziam-se propostas, ganham força medo, angústia, ansiedade. E o que dizer quando bloqueios de estradas por caminhoneiros inflamados por grupos de WhatsApp se multiplicam, gerando transtornos País afora e temor de desabastecimento em supermercados e postos?

Muitos associam todo esse sofrimento à política. Mas esse cenário, na verdade, reflete a falta da política. Em vez de um ambiente saudável de disputa, com debates e estratégias para um lado e outro defenderem projetos para o bem-estar coletivo, priorizam-se planos de destruição do outro, num modelo cheio de mentiras e manifestações de ódio, repetido à exaustão na sociedade.

“Quando você olha o outro como opositor, com raiva, com medo, você abre as portas para o adoecimento, a tristeza, a depressão, porque o outro passa a representar um perigo permanente”, explica a professora titular da PUC Ana Bock. “É o que temos vivido hoje. E a situação se agrava com as fake news porque aí eu já não sei mais o que eu penso, não sei se é verdade, se aconteceu mesmo e tenho vergonha de perguntar ao outro.”

Essa fragilização amplia, segundo a professora, a subserviência à pressão social de determinados grupos. No lugar de buscar informações e chegar às próprias conclusões, a pessoa se alimenta do que o grupo diz que é verdade – e acaba com isso atendendo a interesses de terceiros, muitas vezes sem se dar conta.

E como preservar a saúde mental nestes dias? “É preciso se abrir ao mundo coletivo, aos outros, sem medo de estabelecer vínculos”, diz Ana. Para ela, é hora de “tomar uma vacina” e investir no diálogo, em vez de encarar quem pensa diferente como adversário.

Continua após a publicidade

A ver apenas qual será a força dos “antivax” nisso tudo.