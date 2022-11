A tentação tenentista

Publicidade

O tenentismo foi um forte movimento entre jovens oficiais das Forças Armadas no Brasil, na República Velha (1889-1930). Promoveram muita agitação, como o levante do Forte de Copacabana e a Coluna Prestes. Não escreverei sobre o fato histórico do tenentismo. Quero falar de algo que permanece entre nós. Talvez sempre tenha estado aqui.

O Brasil precisa de reformas profundas. Se eu apresentar essa frase a Bolsonaro, Lula ou Ciro Gomes, creio, todos concordarão. Posso me sentar com alguém de extrema direita ou de extrema esquerda: todos concordam que deveríamos mudar muitas coisas nas leis, nos costumes e no processo político.

Os tenentes participam do mesmo sentimento. O Brasil precisa mudar. Porém, diziam: o povo é pouco educado, a alfabetização ainda mais limitada (década de 1920) e havia um sistema político viciado. Eleitores pouco conscientes, leitores escassos, políticos canalhas e voto duvidoso: esse era o caldo cultural do tenentismo. De onde poderia vir a mudança?

Aqui entra o que chamo de sentimento tenentista: não podemos consultar o povo. A população é boa, bem-intencionada, todavia fraca no discernimento; superficial na avaliação e alvo de qualquer demagogo ou populista.

Pobres na sua maioria, ágrafos, os eleitores cedem a promessas imediatas e vazias. Não seriam pessoas más, apenas crianças carentes e com pouca estrutura. Para fazer as reformas, devemos passar por cima dos políticos (todos corruptos!) e tentar expressar o que o povo não consegue fazer: executar o melhor para eleitores incapazes de tal elevado arbítrio.

Marcha dos '18 do Forte' durante a revolta do Forte de Copacabana em 1922. Da esquerda para direita, tenentes Eduardo Gomes, Siqueira Campos, Newton Prado e o civil Otávio Correia

Não surge no século 20. Há frases de D. Pedro II sobre inconstância e fraudes nas urnas. A desconfiança do sistema político atinge todos. A certeza de que os cidadãos médios são incapazes também. Um líder (ou um grupo) esclarecido, ético, cheio de ideias e bem-intencionado é a solução. Eles expressarão o verdadeiro rumo que o sistema político é incapaz de criar (e que os eleitores são impossibilitados de eleger).

Continua após a publicidade

A tentação tenentista inclui um programa moral de reformas e, para garantir a verdadeira opção pelos altos e reais interesses da população da pátria sofrida, deve tomar o poder e implantar o tratamento amargo que os partidos rejeitam. Apesar de serem uma força política, os novos tenentistas rejeitam o rótulo da chamada velha política. Tomam fortes à força, estabelecem golpes, desconfiam do voto, rejeitam a negociação que, na cabeça deles, sempre foi sinônimo de negociata.

É sabido que os tenentes tentaram diversos golpes contra o presidente Arthur Bernardes e outros. Na Era Vargas, quase todos foram promovidos e diminuíram seu ardor de mudança. Fazer do tenente um capitão – e até general – tende a aplainar diferenças dos promovidos com o sistema.

Fato histórico: os tenentes de 1922 tornaram-se generais em 1964. Continuavam críticos das oligarquias renovadas pelo populismo. Mantinham no seu projeto a ideia de que eles encarnariam a verdadeira mudança no Brasil. De quando em vez, as Forças Armadas mostram que o tenentismo é longevo e que o povo brasileiro ainda necessitaria, imaginam, de cuidados que só uma instituição sólida e acima do bem e do mal poderia oferecer.

A visão neotenentista (acho que o termo não existe, criei-o por necessidade) continua moralista, antipartidos, contrária ao debate que a democracia implica e fiel de que é a verdadeira chama da pátria que arde de forma perene só entre seus adeptos. O povo? Crianças mal orientadas. O voto? Pouco confiável. Os partidos? Argh! A liberdade? Justificativa para baderna. O mundo do neotenentismo é quase uma releitura da ideia platônica de um governo de filósofos que, pensando no grupo, estejam acima dos erros comuns de sectarismo das raposas do poder.

Os erros são evidentes. Falar em nome do povo é recurso de todo autoritário. O paternalismo da proposta justifica mais a ansiedade do progenitor do que o anseio dos filhos. Tratar o cidadão como incapaz e a si como filósofo iluminado é o velho modelo do despotismo esclarecido. É compreensível que o eleitor pense mais no político corrupto que lhe oferece um pé de bota, antes da eleição, do que no jovem messiânico que promete uma nova pátria gloriosa. O bonapartismo tenentista, a ideia de que eles pairam acima dos partidos, é uma velha e equivocada posição. Todo projeto tem uma origem social, vindo de um quartel, de um partido, de uma igreja ou de um coletivo. O bonapartismo é uma forma de disfarçar uma clara proposta de controle. Falar em nome de todos, na História, sempre foi diminuir o fato de que falo em meu nome e do meu grupo.

O neotenentismo existe e permanece entre lideranças e militares. Ele viceja na esquerda, na direita, entre jovens e entre antigos. Eles continuam com uma procuração da soberania popular, falam em nome do País e dos altos interesses da nação. Quase sempre naufragam e acabam apelando aos velhos vícios da política, seus canais mais carcomidos.

A velha política atrai os neotenentes para seu centro expandido – mais cedo ou mais tarde. Torna-os capitães, generais, sindicalistas, senadores, intelectuais, diretores, membros de comissões. A solução não está em educar ou conduzir o povo, tampouco em falar em seu nome. Não sei o destino final, mas o caminho passaria por ouvir, de verdade, o cidadão comum. Como? Você tem esperança?

Continua após a publicidade

* LEANDRO KARNAL É HISTORIADOR, ESCRITOR, MEMBRO DA ACADEMIA PAULISTA DE LETRAS E AUTOR DE ‘A CORAGEM DA ESPERANÇA’, ENTRE OUTROS