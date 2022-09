‘Abracadabra 2’: vale a pena assistir? Filme diverte, homenageia origens e é político sem militar

Abracadabra 2 é um filme divertido. Não chega a revolucionar a história original, nem se propõe a isso. Mas encanta. E revisita o próprio passado com carinho, enquanto aponta para um futuro conectado com valores do presente.

No resgate de Winifred, Mary e Sarah Sanderson, o trio de bruxas nefastas e atrapalhadas de Salem, a Disney+ atualiza o universo bruxo sem perder identidade. Até os efeitos visuais mantêm as características, embora aprimorados.

Os papéis das irmãs que comem criancinhas são mais uma vez abraçados pelas extraordinárias Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy. E ressuscitam as bruxas-ícone da cultura pop dos anos 1990. O novo filme estreia em 30 de setembro, apenas no streaming.

Destruídas no final do primeiro Abracadabra, a volta delas exigiu um malabarismo de roteiro. E, convenhamos, uma certa vista grossa do público para aceitar a solução simplista.

Trio protagonista de Abracadabra 2 conecta raiz da história com valores fundamentais do cinema atual, em que representatividade e diversidade importam tanto quanto o roteiro.

Reparação histórica

O roteiro, inclusive, é encabeçado por Jen D’Angelo e consegue ser político sem ser militante. E não se desculpa por isso. As mensagens progressistas, porém, poucas vezes são diretas e surgem incorporadas à trama. O filme mais faz do que diz.

O elenco é diverso. Uma correção histórica sobre a produção original de 1993, que dava a falsa impressão de um mundo branco, macho e hétero. Opção clara já no trio protagonista: agora mulheres, de diferentes origens, com representatividade afro e asiática.

Antes de tudo, Abracadabra 2 é um filme para crianças. Claro que o espectador adulto pode gostar, mas o longa não propõe problemas nem soluções complexas.

Sob a direção de Anne Fletcher, ele exige atenção extra para mergulhar nas camadas mais profundas. A comédia está alinhada com a nova fase da Disney e fala sobre as escolhas das mulheres - ou ausência delas.

Com muito bom humor, o filme questiona papéis de gênero e o que acontece quando os homens tentam impor as próprias vontades ao mundo. Mas, mesmo assim, não se leva a sério e tem por objetivo principal o de entreter mesmo. Digno da Sessão da Tarde.

Versão de 2022 leva as icônicas bruxas de Abracadabra de volta às origens, reforçando a ligação entre feitiçaria e natureza.

Multiverso despretensioso

A sequência se passa quase 30 anos depois dos acontecimentos do primeiro filme. Respeitando a linha do tempo atual. E acompanha a tentativa de três amigas de impedir a ascensão permanente das irmãs Sanderson após novo despertar das bruxas.

Muitas são as homenagens feitas no meio do caminho. Há autorreferência, personagens que reaparecem, ou são “reencarnados” por figurantes. E até uma cena do filme original passando na TV de um casal gay.

O que não faz o menor sentido, já que é tudo dentro do mesmo universo. Mas permite a melhor gargalhada da sessão, então está valendo. A inserção da tecnologia mais recente gera ótimas piadas também.

Outro ponto curioso é a repetição da máxima de que os adultos seguem absolutamente alheios ao perigo que correm. Como é na realidade, diga-se de passagem. E as bruxas, claro, seguem egocêntricas e incapazes de negar um holofote.

A caracterização colorida das irmãs Sanderson de 1993 tinha o objetivo de afastá-las da ideia de bruxas que a audiência tinha até então.

Novo olhar sobre questões urgentes

Assim como no original, Abracadabra 2 começa com um flashback do século 17. Desta vez, porém, com as irmãs antes da bruxaria. E mostra muito nos pouco mais de dez minutos que a sequência dura.

É um retrato de uma sociedade atrasada. Em que as mulheres não eram donas dos próprios destinos. E por vezes obrigadas a sucumbir aos desmandos dos homens poderosos daquele tempo.

Mas não as Sanderson. Elas enfrentam o patriarcado. Precisam pagar um preço por isso, mas recebem também um empurrãozinho de uma figura mágica. Encontram ainda a conexão com a natureza - meio ignorada no primeiro longa.

O capítulo anterior da saga parecia obsessivo em integrar o mundo antigo das bruxas à modernidade e ao cenário urbano. Muito típico dos anos 90. Agora há uma proposta - como a do mundo contemporâneo - de valorização ecológica.

Chega a descrever a floresta como terreno sagrado. E deixa subentendidas as origens das bruxas: as mulheres da natureza. Detentoras dos segredos da cura pelas ervas, poções e chás. Perseguidas por respeitar as coisas vivas.

Outro elemento desta reverência ao passado é a preservação, no cenário, da Salem antiga. A mesma vila em que, no começo, as irmãs aparecem é cruzada justamente no caminho para a floresta.

Tudo muda

Mas não só de saudosismo vive Abracadabra 2. Igualmente ao primeiro filme, este se passa no halloween. Não por acaso, se tornou no Brasil e no mundo um sinônimo dessa época do ano.

No longa anterior, a festa é retratada como uma confraternização entre vizinhos. Comunitária. As crianças passam de casa em casa coletando doces e ameaçando travessuras.

Parece que em 2022 não é mais assim. Agora, a comemoração tem contornos de quermesse. Barraquinhas onde é preciso pagar pelos doces. Filas enormes, competição. De fato, muita coisa mudou nestes 30 anos.

Disney+ homenageia Kathy Najimy, Bette Midler e Sarah Jessica Parker (da esquerda para a direita) com retorno das atrizes aos papéis que marcaram uma era na cultura pop.

Estrutura

Em termos de ritmo, porém, o filme peca um pouco nos dois primeiros atos. A história avança meio arrastada. Tenta se valer demais das cenas de sitcom e das inúmeras entradas épicas.

E, não conta para ninguém, mas tem uma cena exclusiva de Sarah Jessica Parker com cara de exigência contratual. Mais longa do que deveria e até desconexa da sequência.

O filme é eficaz ao mostrar que nem tudo vale a pena pelo poder. E oferece uma bela reviravolta. Pena que demora tanto e o final ganha um tom um pouquinho anticlimático.

Winifred, embora absurdamente fraterna, é gananciosa. Então era esperado que sofresse um pouco mais com ‘a escolha de Sofia’ que precisa encarar.

Dito isto, o desfecho serve bem aos típicos propósitos da Disney de sempre entregar uma moral da história. E convence ao fechar o arco de redenção das bruxas.

Fica ainda uma abertura para novas produções: talvez séries sobre as jovens Sanderson? Ou as aventuras de bruxas adolescentes no século 21? Aguardar para ver.