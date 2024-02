Agenda cultural SP: Confira seis atrações imperdíveis para o fim de semana pós-carnaval

No teatro, o ator Fúlvio Stefanini está novamente em temporada com a peça O Pai, que lhe rendeu Prêmio Shell de melhor ator. Outra opção é o espetáculo Abjeto – sujeito: Clarice Lispector por Denise Stoklos em que a atriz depura as emoções da literatura da escritora Clarice Lispector ao som da voz de Elis Regina (1945-1982).

Para quem quer ver a cidade por uma outra perspectiva, a exposição Cores de São Paulo, do fotógrafo Rafa Rojas, vai muito além da paisagem cinzenta da metrópole.