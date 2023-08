Surpreender o olhar e despertar novas perspectivas é a mágica da exposição Japão em miniaturas - Tatsuya Tanaka, na Japan House. O fotógrafo transforma brócolis em árvores, arroz em areia e muitos outros objetos triviais em arte (veja abaixo).

Mas o fim de semana cultural de São Paulo tem mais atrações para agradar todo mundo. A cantora francesa Anne Carrere faz tributo à lenda da música Edith Piaf, e tem festival de música sertaneja com os artistas mais badalados do cenário brasileiro.

No cinema tem estreia de filme brasileiro sobre os tempos da ocupação portuguesa e nos palcos a estreia do musical Funny Girl, com atualização do clássico para uma versão nacional com Giulia Nadruz e Eriberto Leão nos papéis principais.

Veja abaixo a agenda com o melhor da programação cultural selecionada pelo Estadão para o final de semana de 18 a 20 de agosto.

Shows

18 de agosto

Zé Ibarra

O cantor e compositor Zé Ibarra Foto: Alexandre Biciati

O cantor e compositor apresenta seu show solo, com músicas de seu mais recente álbum, Marquês 256, além de sucessos do grupo Bala Desejo, do qual ele faz parte.

Casa Natura Musical. R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros

22h

R$ 100

19 de agosto

Anne Carrere

A cantora francesa Anne Carrere interpreta Edith Piaf em show em São Paulo no mês de agosto Foto: VINICIUS GROSBELLI

Cantora francesa intepreta Edith Piaf em série de show pelo Brasil. No espetáculo Piaf! Non, je ne regrette rien, Anne Carrere é acompanhada por quatro maestros, para celebrar a história de vida e os eternos sucessos imortalizados de Piaf.

Espaço Unimed - São Paulo. Rua Tagipuru, 795, Barra Funda

21h30

R$ 90/R$ 400

Barbatuques

O grupo, que faz música com o corpo, apresenta o show Tum Pá, dedicado às crianças. No repertório músicas como Samba Lelê, Escravo de Jó e Orquestra Maluca.

Sesc Santana. Av. Luiz Dumont Villares, 579, Santana

14h30

R$ 12/R$ 40

Brasil Jazz Sinfônica convida Leo Gandelman

A orquestra, que une o grupo dos moldes eruditos a uma big band de jazz, terá o músico como convidado para um apresentação que que vai do jazz à música brasileira.

Teatro B32. Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.732, Itaim Bibi

20h

R$ 120/R$ 210

Farraial

Ana Castela, uma das cantoras mais ouvidas do País Foto: Mauricio Antonio

A sexta edição do festival apresenta shows com grandes nomes do sertanejo pop, entre eles, Ana Castela, João Gomes, Gustavo Mioto, Jonas Medeiros, Maiara & Maraisa e Mari Fernandez.

Arena Anhembi. Av. Olavo Fontoura, 1.209, Santana

12h

R$ 280/R$ 1.300

Lucas Mamede

O cantor pernambucano, revelado nas redes sociais, mostra as canções de seu primeiro álbum, Já ouviu falar de amor?, além de algumas de releituras de clássicos do cancioneiro popular brasileiro.

Blue Note. Av. Paulista, 2.073, 2° andar, Consolação

20h e 22h30

R$ 108

Melim

O trio Melim Foto: Paulo Gonçalves

O trio, formado pelos irmãos Rodrigo, Gabriela e Diogo, grava seu primeiro DVD de carreira. Os cantores prometem novas versões de hits como Meu Abrigo e Quintal.

Vibra São Paulo. Av. das Nações Unidas, 17.955, Vila Almeida

21h

R$ 180

Xande de Pilares

Um dos grandes nomes do samba na atualidade, o cantor e compositor faz show de lançamento do DVD Esse Menino Sou Eu que tem músicas como Tá Escrito, Clareou e Altas Horas.

Tokio Marine Hall. R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara Santo Antônio

22h

R$ 90/R$ 140

20 de agosto

Stephen Hackett

O músico inglês, guitarrista da fase clássica da banda Genesis, apresenta, acompanhado pelo grupo Genetics, o repertório do álbum Seconds Out, lançado pelo Genesis em 1977.

20h

Espaço Unimed. R. Tagipuru, 795, Barra Funda

R$120/R$ 480

Musicais

80 - A Década do Vale Tudo

Sequência da série 60 – A Década de Arromba e 70 – A Década do Divino Maravilhoso, o espetáculo de Frederico Reder e Marcos Nauer foca nos sucessos e nos acontecimentos políticos e sociais da década de 1980. A cantora Sandra de Sá participa e canta os hits Retrações e Canções, Joga Fora e Bye Bye Tristeza.

Teatro Claro São Paulo. R. Olimpíadas, 360, Vila Olímpia.

5ª e 6ª, 20h; sáb., 16h e 21h; dom., 15h e 20h. Até 3/9

R$ 39,90/R$ 300

Bob Esponja, O Musical

Cena de 'Bob Esponja, o Musical!', com Mateus Ribeiro no papel título Foto: LEO AVERSA

O musical, com direção artística de Gustavo Barchilon e direção geral de Renata Borges, apresenta uma montagem original no Brasil, com base na versão da Broadway, de 2017

Teatro Sérgio Cardoso. R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista

5ª, 20h30; 6ª e sáb., 15h e 20h30; dom., 16h. Até 17/9

R$ 150/R$ 280

Cássia Eller, o Musical

Cena do espetáculo 'Cássia Eller, O Musical' Foto: Marcos Hermes

Montado pela primeira vez em 2014, o espetáculo ganha nova temporada em São Paulo com a mesma protagonista, a atriz Tacy de Campos. Com direção de João Fonseca e Vinícius Arneiro, o musical faz um mergulho na vida e na obra de Cássia Eller.

Teatro Opus Frei Caneca. R. Frei Caneca, 569, Consolação

Estreia 4/8

6ª e sáb., 20h; dom., 18h. Até 3 de setembro

R$ 130/R$ 150

Funny Girl

A atriz Giulia Nadruz no musical 'Funny Girl' Foto: Caio Galucci

O musical originalmente estrelado pela cantora Barbra Streisand, em 1964, ganha versão brasileira assinada por Bianca Tadini e Luciano Andrey e dirigida por Gustavo Barchilon. O elenco, formado por nomes como Giulia Nadruz, Eriberto Leão e Stela Miranda, conta a história da jovem judia Fanny Brice, que morava no Lower East Side e sonhava em ser uma atriz famosa. Quando ela alcança a fama, acaba por se envolver com Nicky Arnstein, um jogador compulsivo, o que pode causar transtorno para sua vida e carreira.

Estreia 18/8

Teatro Porto. Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elíseos

6ª, 20h; sáb. 16h30 e 20h; dom., 15h30 e 19h. Até 8/10

R$ 50/R$ 250

Iron - O Homem da Máscara de Ferro

Dirigido e idealizado por Ulysses Cruz, o musical é uma livre adaptação do clássico de Alexandre Dumas, ambientado na França absolutista de Luis XIV. A conhecida história gira em torno de um prisioneiro que é obrigado a usar uma máscara de ferro. A desconfiança é que ele é irmão do tirano. A partir disso, seus aliados vão fazer de tudo para tentar libertá-lo. No elenco estão nomes como Tiago Barbosa, Saulo Vasconcelos, Letícia Soares, Lívian Aragão e Caio Paduan.

Estreia 4/7

033 Rooftop. Teatro Santander. Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2.041, Itaim Bibi

6ª, 20h30; sáb. e dom., 16h30 e 20h30 - Até 17/9

R$ 190/R$ 250

O Rei Leão

Cena do musical 'O Rei Leão', em cartaz no Teatro Renault Foto: Caio Gallucci

O musical criado por Julie Taymor, um dos maiores sucessos da Broadway, estreia nova temporada na cidade. A história do leão Simba, agora interpretado pelo ator Thales Cesar, trata de temas como raça e sucessão de poder. Nessa versão brasileira, as músicas originais foram adaptadas por Gilberto Gil.

Teatro Renault. Av. Brigadeiro Luís Antônio, 411, Bela Vista

4ª, 5ª e 6ª, 20h; sáb. e dom., 15h/20h

A partir de R$ 160

Raul Fora da Lei

O ator Roberto Bomtempo interpreta Raul Seixas Foto: Gal Oliveira

O musical protagonizado pelo ator Roberto Bomtempo conta a história de Raul Seixas com base nos escritos que o roqueiro deixou. A direção é de Deto Montenegro.

Teatro das Artes. Shopping Eldorado. Av. Rebouças, 3.970, Pinheiros

10, 17, 24 e 31/8

20h

Teatro

Palco Giratório - Sesc São Paulo

Cena da peça 'Preta Mina' Foto: Jader Pxoto

O projeto completa 25 anos de existência com uma programação que apresenta 14 espetáculos vindos de 12 estados do País. Entre as peças que estarão em cartaz estão Cuidado com Neguin, do Rio de Janeiro; O Preta Mina - O Fim do Silêncio, O Eco do Incômodo, do Rio Grande do Sul; e Clássicos de Palhaços, do Piauí. As apresentações ocorrem nas unidades 24 de Maio, Avenida Paulista, Belenzinho, Bom Retiro, Campo Limpo, Interlagos e Santana.

Diversos dias e horários

Gratuito

Da Puberdade à Menopausa

Em cena, a atriz Angela Dippe Foto: Heloisa Bortz

Protagonizado pela atriz Angela Dipp, o monólogo com toques autobiográfico compara a trajetória da mulher a uma montanha-russa de hormônios, em parelelo com a vida dos homens, que segue em movimento retilíneo e uniforme, sem atrito e sem aceleração, segundo a visão da atriz. Angela também escreveu e dirigiu o espetáculo.

Estreia 10/8

Teatro J. Safra. R. Josef Kryss, 318, Barra Funda

5ª, 21h30, Até 30/8.

R$ 70/R$ 100

Eu Amo Chris - Uma Pequena Coleção de Fracassos

Com criação do Coletivo Teatro Dodecafônico, a peça é uma resposta ao livro Eu amo Dick, de Chris Kraus. A encenação, dirigida por Verônica Veloso, traz temas como as desigualdades de gênero, o fracasso e a misoginia.

Estreia 1º/8

Sesc Pompeia. R. Clélia, 93, Água Branca

3ª a 6ª, 20h. Até 25/8

R$ 10/R$ 30

Eu de Você

A comédia idealizada e criada pela atriz Denise Fraga brinca com histórias reais, costuradas com pérolas da literatura, música, imagens e poesia. No texto, o compositor erudito Wagner estabelece relação com Chico e investiga o que o Paulo Leminski e o Zezé di Camargo têm em comum. A direção é de Luiz Villaça.

Estreia 18/8

Teatro Tuca. R. Monte Alegre, 1.024, Perdizes

6ª, 21h; sáb., 20h; dom., 17h. Até 1ª/10

R$ 60/R$ 100

A Falecida

A atriz Camila Morgado em 'A Falecida' Foto: Victor Hugo Cecatto

O clássico teatral de Nelson Rodrigues ganha nova montagem, desta vez protagonizada pela atriz Camila Morgado. A história gira em torno da tuberculosa e frustrada Zulmira, que sonha em ter um enterro cheio de luxo e pompa para causar inveja sua prima e vizinha Glorinha. A direção é de Sérgio Módena.

Estreia 18/8

Sesc Santo Amaro. R. Amador Bueno, 505, Santo Amaro

6ª, 21h; sáb., 20h; dom. 18h. Até 1º/10

R$ 12/R$ 40

O Lado Fatal

A atriz Denise Del Vecchio na peça 'O Lado Fatal' Foto: Danilo Apoena

A atriz Denise Del Vecchio estreia a montagem do texto inédito escrito por Lya Luft e adaptado e dirigido por Darson Ribeiro. A história fala de amor e, ao mesmo tempo, de uma perda irreparável e devastadora, sobretudo em tempos pós-pandemia, nos quais as relações pessoais e amorosas ficaram bastante truncadas.

Estreia 10/8

Sesc Belenzinho. R. Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

5ª a sáb., 20h; dom., 16h. Até 27/8

R$ 10/R$ 30

Ninguém Sabe o Meu Nome

O solo da atriz Ana Carbatti cria uma reflexão sobre os códigos racistas na sociedade, seus impasses, impactos e possíveis propostas de reparação histórica. A direção artística é compartilhada entre Inez Viana e Isabel Cavalcanti.

Estreia 3/8

Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, Pinheiros

5ª a sáb., 20h. Até 26/8

R$ 10/R$ 30

O Incidente - American Son

Cena da peça 'O Incidente - American Son' Foto: Ricardo Brajtreman

No texto do autor americano Christopher Demos-Brown, com direção e tradução de Tadeu Aguiar, uma mãe vai até a uma delegacia procurar notícias do filho de 18 anos, negro, que foi identificado em uma ação policial. O drama, que estreou na Broadway em 2016, aborda questões raciais, conjugais e sociais.

Estreia 4/8

Teatro Vivo. Av. Chucri Zaidan, 2.460,Vila Cordeiro

6ª e sáb., 20h; dom., 18h. Até 27/8

R$ 120

Prazer Hamlet

O ator Rodrigo Simas na peça 'Prazer, Hamlet' Foto: Ronaldo Guitierrez

Inspirado no texto de William Shakespeare, Hamlet, o monólogo estrelado por Rodrigo Simas explora os medos, os questionamentos e os fantasmas internos de um ator que se vê obsediado por Hamlixo, entidade que o incita numa escavação pelos labirintos da hipocrisia social. A direção é de Ciro Barcellos.

Estreia 5/8

Teatro Viradalata. R. Apinajés, 1.387, Sumaré.

Sáb., 20h; dom., 19h. Até 27/8

R$ 90

Semana Paulista de Dança

A 5ª edição do evento, feito em parceria com Studio3 Cia de Dança e com curadoria de Anselmo Zolla, terá apresentações de companhias vindas de diversos estados brasileiros. Serão mais de 10 espetáculos que ocorrerão tanto no Auditório do Masp quanto no Vão Livre do museu, em uma agenda que vai do dia 23 a 27 de agosto.

Masp. Av. Paulista, 1.578, Bela Vista

Gratuito (por ordem de chegada)

Vestido de Noiva

O elenco da peça 'Vestido de Noiva' Foto: Netum Lima

A clássica peça do dramaturgo Nelson Rodrigues ganha montagem do Grupo Oficcina Multimédia (GOM). A história de Alaíde, personagem que após ser atropelada por um carro se vê numa mesa de cirurgia, se desenrola em três planos que se intercalam: o da realidade, o da alucinação e o da memória. No elenco, nomes como Camila Felix, Henrique Torres Mourão, Jonnatha Horta Fortes. A direção é de Ione de Medeiros.

Estreia 18/8

Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo. R. Álvares Penteado, 112, Centro Histórico

5ª e 6ª, 19h, sáb. e dom., 17h. Até 23/9

R$ 30

Cinema

Besouro Azul

O filme da DC Comics conta nas telas a saga do primeiro herói latino do estúdio e tem como protagonista o ator Xolo Maridueña. Na história, o jovem mexicano Jaime Reyes, em busca de um propósito de vida, encontra uma antiga relíquia de biotecnologia alienígena, conhecida como o Escaravelho. O besouro alienígena azul lhe dá uma armadura superpoderosa e lhe garante poderes. No elenco também estão as atrizes Bruna Marquezine e Susan Sarandon.

Estreia 17/8

As Órfãs da Rainha

O filme conta a história das três irmãs órfãs, Leonor (Letícia Persiles), Brites (Rita Batata) e Mécia (Camila Botelho). Criadas como católicas pela rainha de Portugal, elas são enviadas a contragosto para a colônia brasileira com a ordem de se casarem. A dura adaptação à precariedade do Novo Mundo é vivida de forma diferente por cada uma delas. Leonor é quem mais resiste à nova realidade e escreve cartas para a rainha, pedindo permissão para voltar. A resposta, entretanto, nunca chega.

Exposição

Japão em miniaturas - Tatsuya Tanaka

Japão em miniaturas - Tatsuya Tanaka Foto: Tatsuya Tanaka

Fotógrafo sensação do Instagram, Tatsuya Tanaka apresenta pela primeira vez na América Latina a paisagea e cultura do Japão por meio do ‘mitate’, conceito tradicional japonês que sugere novas interpretações para objetos do cotidiano.

Japan House.

De ter. a sex. das 10h às 18h; Sáb. das 9h às 19h; Dom. e feriados das 9h às 18h

Gratuito

Agendamento online antecipado (opcional).

Até 8/10/2023

As palavras e as vísceras

A exposição 'As palavras e as vísceras' Foto: Christina Elias

A exposição criada pela artista Christina Elias combina têxteis vestíveis, fotografia e instalação para criar obras que ocupam o espaço tridimensional, estruturadas em torno do corpo e da imagem feminina. São 20 obras que podem ser vistas de forma circular, sem indicação de começo ou fim. A curadoria é de Icaro Ferraz Vidal Junior.

Galeria Lona. R. Brigadeiro Galvão, 990, Barra Funda

4ª a sáb., 13h/17h. Até 16/9

Gratuito

BB King: Um Mundo Melhor em Algum Lugar

Exposição de BB King, no MIS Foto: Taba Benedicto

A mostra inédita, com experiências sensoriais de impacto, traz a trajetória oficial, mas também implícita, de um dos nomes mais importantes da história do blues. Por meio de fotos e instalações, os visitantes podem conhecer não só a obra, mas também as transformações raciais promovidas por BB King.

Museu da Imagem e do Som (MIS). Av. Europa, 158, Jardim Europa

3ª a 6ª, 11h/20h; sáb., dom. e fer., 10h/19h. Até 8/10

R$ 20 (3ª, grátis)

O Gabinete dos Desinteresses e Mediocridades

Uma das instalações da mostra ‘O Gabinete dos Desinteresses e Mediocridades’ Foto: Renato Bolelli Rebouças

A mostra criada pelo cenógrafo, figurinista e artista plástico Renato Bolelli Rebouças apresenta instalações feitas a partir de diferentes materiais recolhidos em cerca de trinta cidades, em dez países, durante quinze anos. As peças expostas foram feitas com elementos como cacos de cerâmicas e vidros, pedaços de móveis, roupas e acessórios, utensílios domésticos, latas, embalagens, restos de materiais industriais, fantasias de carnaval, troncos, galhos, folhagens secas, carcaças e ossos de animais, penas e insetos.

Funarte São Paulo. Al. Nothmann, 1.058,Campos Elíseos

2ª a dom., 14h/19h. Até 27/8

Gratuito

Marta Minujín: Ao Vivo

'Escultura de los Deseos', de Marta Minujín, na entrada da Pinacoteca Foto: Levi Fanan

A mostra reúne trabalhos icônicos da artista argentina recriados especialmente para as sete salas que ela ocupa na prédio da Pinacoteca. Grande nome da arte latino-americana, a exposição mostra mais de cem obras de Marta Minujín feitas entre 1963 e 2023. Entre elas está a Escultura de los deseos (Escultura dos desejos), de 2022, com 15 metros de altura. A peça foi um grande sucesso no Lollapalooza Argentino.

Pinacoteca. Pça. da Luz, 2, Luz

4ª a 2ª, 10h/18h. Até 28/1/24

R$ 30 (Sáb., Grátis)





Passeios

5/8

Festa das Nações

O festival gastronômico e cultural, que ocorre ao ar livre, nas ruas de Moema, reúne uma variedade de comidas e bebidas típicas de vários países do mundo. Crianças e pets têm espaço especiais para brincar.

10h/22h; e 6/8, 10h/21h

Pça. Nossa Senhora Aparecida de Moema (Estação Moema do Metrô)

Entrada gratuita

6/8

Cine Autorama

A edição comemorativa de oito anos do projeto de cinema drive-in exibe a comédia romântica 10 Coisas que Eu Odeio em Você (às 18h30) e o thriller de ação 60 Segundos (21h30). Para quem não tem carro, o evento oferece um espaço com 20 cadeiras.

Pça. Charles Miller s/nº, Pacaembu

Gratuito (com reserva de ingressos)

13/8

Festival Nas Batalhas

O evento celebra os 50 anos da cultura Hip Hop com vivências e apresentações de dança e música. No encerramento, o DJ KL Jay toca set com ritmos como o Funky, P-Funk, Gangsta Funk, Crunk, Break Breat, Gangsta Rap, Rap Underground, Rap Nacional, entre outros.

Sesc Belenzinho. R. Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

10h/18h

Gratuito