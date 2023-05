Agenda Cultural: Veja a programação da semana em São Paulo e estreias em destaque no streaming

A semana começa com uma série de novidades nos teatros, cinemas e museus de São Paulo. Selecionamos as principais estreias, incluindo dois destaques do streaming. Confira.

Cinema

Para quem curte terror

Cena do filme A Origem do Mal, destaque entre as estreias da semana Foto: Allen Fraser

Melissa Barrera e Guy Burnet estão no elenco do filme O Nascimento do Mal, com roteiro e direção de Lori Evans Taylor. Na trama, Julie (Melissa) está finalmente grávida e se mudando para uma nova casa com seu marido Daniel (Burnet). A ansiedade de um recomeço de vida é abalada pela necessidade de Julie fazer repouso absoluto. Entendia, ela é consumida por experiências horríveis e assustadoras que começam a ocorrer no apartamento, despertando demônios de seu passado e fazendo com que outras pessoas questionem sua sanidade.

Estreia 5ª (11).

Exposição

Um olhar para a sociedade

Fotografia presente na exposição Presenças: (Re)Ver São Paulo Foto: Camila Gauditano

A exposição fotográfica Presenças: (Re)Ver São Paulo reúne uma coletânea de 50 fotografias analógicas, em preto e branco, feitas por 28 fotógrafas e fotógrafos que participaram do projeto Caixa Populi, uma série de workshops realizados na Caixa Cultural, entre 1999 e 2000. A proposta de reorganizar a exposição, mais de vinte anos após o projeto, é mostrar a importância da fotografia na formação e memória da sociedade.

3ª a sáb., 10h/18h; dom., 9h/17h. Caixa Cultural. Praça da Sé, 111, Centro. Visitas mediadas. Agendamento no telefone: (11) 3321-4400. Gratuito. Até 31/8.

Shows

A voz de Elis

Os irmãos João Marcello Bôscoli (e) e Pedro Mariano (d), prestes a estrearem um espetáculo em homenagem à mãe, Elis Regina Foto: WERTHER SANTANA

No espetáculo Elis & Eles, em única apresentação, João Marcello Bôscoli e Pedro Mariano, recebem os convidados Roberto Menescal, Ivan Lins e Renato Teixeira, todos compositores gravados por Elis Regina. Na dinâmica do show, Pedro vai cantar com todos eles. Duetos virtuais também são esperados. Uma das grandes novidades para os fãs de Elis será a voz da cantora na música Aprendendo a Jogar, acompanhada pela banda que estará no palco. Bôscoli também vai mostrar raridades do acervo da família, como fotos, um estandarte do show Falso Brilhante (1975-1977) e um adereço que Elis usou em sua última turnê, em 1981.

Sáb. (13), 22h. Vibra São Paulo. Av. das Nações Unidas, 17.955, Vila Almeida. R$ 120/R$ 340.

Viva Gal

A cantora Filipe Catto vai homenagear Gal Costa Foto: Juliana Robin

A cantora Filipe Catto estreia o show Belezas são coisas acesas por dentro: Catto canta Gal, uma homenagem a Gal Costa que destaca, sobretudo, seu repertório mais recente. Entre as canções escolhidas estão Recanto Escuro e Jabitacá, respectivamente dos álbuns Recanto e Estratosférica, além de clássicos como Sua Estupidez, composição de Roberto e Erasmo que Gal lançou no início dos anos 1970.

Sáb. (13), 20h; dom. (14), 18h. Sesc Bom Retiro. Al. Nothmann, 185, Campos Elíseos. R$ 12/R$ 40. bit.ly/cattocantagal

Streaming

Agora aguenta coração

As atrizes Cássia Kiss e Cláudia Abreu em cena da novela Barriga de Aluguel Foto: TV Globo





A novela Barriga de Aluguel, levada ao ar originalmente em 1990, é a novidade da semana no catálogo do Globoplay. Criada e escrita por Gloria Perez, que acaba de concluir os trabalhos em Travessia, o folhetim trouxe para a pauta um debate pouco explorado pela ficção à época: a possibilidade de mulher gerar o filho de outra. Protagonizada por Cássia Kiss e Cláudia Abreu, Barriga de Aluguel discutiu reprodução humana e ética médica. O grande sucesso da trama fez com que a TV Globo espichasse a novela em mais de 50 capítulos, totalizando 243 episódios, a quarta mais longa da emissora.

Disponível a partir de hoje (8)

Atenção, dorameiros!

Cena da série sul-coreana Black Knight Foto: Kim Jin-young/Netflix

A série de televisão sul-coreana Black Knight, estrelada por Kim Woo-bin, Song Seung-heon, Kang Yoo-seok e Esom, se passa no ano de 2071, quando, na história, boa parte da população mundial foi dizimada devido às altas taxas de poluição da atmosfera. A situação da Terra favoreceu a criação de novas castas, entre elas, os Knights, responsáveis pela segurança das pessoas. Nesse contexto é que se desenvolvem as tramas do refugiado Sa-wol e do lendário entregador 5-8. A criação é de escrita por Lee Yoon-gyun.

Disponível a partir de 6ª (12)

Teatro

Mais uma chance para assistir

Os atores Fabrizio Gorziza e Leilah Moreno em foto de cena do musical O Guarda-Costas Foto: Helena Mello

O Guarda-Costas - O Musical, espetáculo estrelado pela cantora Leilah Moreno, estendeu sua temporada em São Paulo. Com direção de Ricardo Marques, o musical conta a saga de Rachel Marrom, atriz e cantora consagrada, que, diante de ameaças endereçadas por cartas anônimas, recebe a proteção do ex-agente do Serviço Secreto Frank Framer. Assim como no filme estrelado por Kevin Costner e Whitney Houston em 1992, os dois acabam de apaixonando. No sábado, 6, Leilah mostrou um trecho do musical no programa Altas Horas, do qual é vocalista, e foi bastante elogiada nas redes sociais.

5ª e 6ª, 21h; sáb., 17h30/21h; dom., 19h. Teatro Claro. Shopping Vila Olímpia . R. Olimpíadas, 360, Vila Olímpia. R$ 100/R$200. Até 11/6. bit.ly/musicaloguardacostas