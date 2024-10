Agenda Cultural SP: Fim de semana tem Alceu Valença com orquestra e Mostra Internacional de Cinema

O grande destaque da agenda cultural é a 48ª edição da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, que traz uma programação com longas premiados. O evento terá a exibição de Ainda Estou Aqui, filme de Walter Salles, já com ingressos esgotados. Para quem gosta de teatro, há a estreia de Magnólia, no Itaú Cultural, peça inspirada na música homônima de Jorge Ben Jor, e de Tá Pra Vencer, com direção musical de Emicida.

Confira outras opções da agenda: