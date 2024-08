Fernanda Montenegro chega a um dos principais pontos turísticos de São Paulo neste final de semana. A atriz lê trechos de A Cerimônia do Adeus, de Simone de Beauvoir, em uma apresentação gratuita no Parque do Ibirapuera. Os ingressos para ver a artista no Auditório do Ibirapuera se esgotaram em menos de 30 minutos.

Ainda há entradas para ver outros nomes fortes da dramaturgia brasileira na capital paulista. Nathalia Timberg sobe ao palco do Sesc Pinheiros com A Mulher da Van, do autor inglês Alan Bennet. Alessandra Negrini se apresenta com A Árvore no Centro Cultural São Paulo (CCSP) e Renato Borghi volta ao Teatro Oficina com mais uma temporada de O que nos mantém vivos?.

Fernanda Montenegro faz leitura dramática gratuita no Parque do Ibirapuera neste final de semana. Foto: Wilton Junior/Estadão

PUBLICIDADE O Anhembi recebe uma programação especial para quem gosta de música sertaneja. É o Farraial, que terá apresentações de nomes como Simone Mendes, Zé Neto & Cristiano e Leonardo. Léo Jaime, Filipe Catto, Maurício Gasperini, Kiko Zambianchi e Nico Rezende também realizam shows pela cidade. O Museu da Imagem e do Som (MIS) abre a megaexposição O cinema de Billy Wilder em homenagem a um dos cineastas mais célebres do século 20. A mostra traz salas especiais dedicadas a longas como Se Meu Apartamento Falasse (1960) e A Vida Íntima de Sherlock Holmes (1970).

Confira outras opções da agenda:

Shows

Mayana Neiva

A atriz e cantora Mayana Neiva apresenta novo show Foto: Gabriel Bertoncel

15/8, quinta-feira, 20h - A atriz e cantora paraibana mostra o show de seu álbum de estreia, Tá Tudo Aqui Dentro, que mistura as raízes nordestinas com temas contemporâneos. Há canções como Queima, parceria com o compositor conterrâneo Chico César, e Dopamina, com a baiana Josyara. Onde: Blue Note. Blue Note. Av. Paulista, 2.073, 2º Andar, Consolação. Quanto: R$ 120.

Brisa Flow

A cantora Brisa Flow Foto: Larissa Machada

16/8, sexta-feira, 21h - A cantora indígena, filha de chilenos, mistura seu rap com cantos ancestrais, jazz, eletrônico e neo/soul. Nesse show, ela apresenta o álbum Janequeo, ao lado dos convidados Jacy Guarani e Ian Wapichana. Onde: Sesc Belenzinho. R. Padre Adelino, 1.000, Belenzinho. Quanto: R$ 18/R$ 60.

Léo Jaime

O cantor e compositor Leo Jaime Foto: Tiago Queiroz/Estadão

PUBLICIDADE 16 e 17/8, sexta-feira e sábado, 20h e 22h30 - O cantor e compositor faz show no formato acústico no qual canta músicas como Amor, lançada no álbum Vida Difícil, em 1986, Fotografia, parceria com Leoni, Preciso Dizer Que Te Amo, sucesso de Cazuza, além dos hits Gatinha Manhosa e Mensagem de Amor. Onde: Blue Note. Av. Paulista, 2.073, 2º Andar, Consolação. Quanto: R$ 160/R$ 260. Farraial

O cantor Leonardo canta seus principais sucessos Foto: Bob Paulino/TV Globo

17/8, sábado, 12h/23h - A sétima edição do festival dedicado ao sertanejo terá shows de Maiara & Maraísa, Simone Mendes, Zé Neto & Cristiano, Leonardo, Gustavo Mioto, Nattan, Vítor Fernandes e Pedro Sampaio. Além dos shows, o evento terá área gastronômica e outras atrações para o público. Onde: Arena Anhembi. Av. Olavo Fontoura, 1.209, Santana. Quanto: R$ 225/R$ 1.300.

Amaro Freitas

O músico Amaro Freitas lança seu novo disco “Y’’Y’ Foto: Michael Horcheman

17/8, sábado, 21h; 18/8, domingo, 18h - O pianista de jazz pernambucano faz show de lançamento de seu elogiado álbum Y’Y, com músicas autorais que fazem homenagem à Floresta Amazônica e a e aos rios do Norte do Brasil. Entre as faixas estão Mar de Cirandeiras, Dança dos Martelos e Uiara. Onde: Sesc Vila Mariana. R. Pelotas, 141, Vila Mariana. Quanto: R$ 21/R$ 70.

Angra

A banda Angra Foto: Henrique Grandi

Ná Ozzetti, Fabio Tagliaferri, Mario Manga e Ana Deriggi Foto: Reprodução/ Instagram @naozzetti

17/8, sábado, 22h - As cantoras Ana Deriggi e Ná Ozzetti se juntam aos músicos Fabio Tagliaferri e Mario Manga para prestar um tributo à banda Os Mutantes. Eles apresentam versões acústicas de Ando Meio Desligado, Panis et Circenses, Bat Macumba, Tecnicolor, Balada do Louco, entre outras. Onde: Casa de Francisca. R. Quintino Bocaiúva, 22, Sé. Quanto: R$ 178.

Filipe Catto

A cantora Filipe Catto Foto: Juliana Robin

18/8, domingo, 15h e 18h - A cantora Filipe Catto apresenta seu tributo a Gal Costa (1945/2022) no show Belezas são Coisas Acesas por Dentro, no qual interpreta músicas como Vaca Profana, Baby e Nada Mais - todas foram grandes sucessos na voz de Gal. Onde: Arena B3. Pça. Antônio Prado, 48, Centro. Quanto: R$ 40.

Gigantes anos 80

Kiko Zambianchi se apresenta em São Paulo Foto: Priscila Prade

18/8, domingo, 19h - Representantes do pop rock brasileiro dos anos 1980, Maurício Gasperini, Kiko Zambianchi e Nico Rezende se unem no show Gigante Anos 80. Gasperini mostra músicas como Garota Dourada, Eva e Um Amor de Verão. Zambianchi marcou época com as composições Primeiros Erros, Rolam as Pedras e Eu te Amo Você - essa última, sucesso na voz de Marina. Rezende é compositor dos hits Esquece e Vem, Perigo e Transas - todos entraram para trilhas de novelas. Onde: Teatro Sabesp Frei Caneca. Shopping Frei Caneca. R. Frei Caneca, 569, Consolação. Quanto: R$ 60/R$ 120.

Teatro

Fernanda Montenegro faz leitura dramática de Simone de Beauvoir de graça no Parque Ibirapuera. Foto: Wilton Junior/Estadão

Fernanda Montenegro lê Simone de Beauvoir - Fernanda Montenegro volta a fazer a leitura dramática de A Cerimônia do Adeus, de Simone de Beauvoir, em São Paulo. As 20 primeiras apresentações na capital paulista, feitas no Sesc 14 Bis, tiveram os ingressos esgotados em três horas. Na última segunda, 12, as entradas para assistir à peça no Auditório do Ibirapuera se esgotaram em menos de 30 minutos. Os ingressos para o gramado também já não estão mais disponíveis. O texto lido pela atriz traz as reflexões Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre durante os últimos anos de vida do filósofo. Quando: 18/8, domingo, 19h. Onde: Auditório do Ibirapuera – Oscar Niemeyer - Av. Pedro Álvares Cabral, 0, Ibirapuera. Quanto: Grátis (ingressos esgotados). (LEIA MAIS)

Alessandra Negrini estreia 'A Árvore'. Foto: Priscila Prade/Divulgação

A Árvore - A atriz Alessandra Negrini estreia o monólogo A Árvore, que traz uma mulher em um processo de reflexão após ganhar uma pequena planta. Na trama, A., nome da personagem, tem um fio de cabelo preso à planta e começa a ver seu corpo se transformar em algo que desconhece. O texto é de Silvia Gomez e a direção, de Ester Laccava. Quando: De 15/8 a 1º/9. Terças a sábados, 21h; domingos, 19h. Onde: Centro Cultural São Paulo (CCSP) - Rua Vergueiro, 1000, Liberdade. Quanto: R$ 40.

Marcelo Serrado estreia 'Um Pai do Outro Mundo'. Foto: Ilana/Divulgação

Um Pai de Outro Mundo - Marcelo Serrado estreia a comédia Um Pai de Outro Mundo, que aborda dilemas do pai moderno. O protagonista precisa lidar com a rotina com uma filha pré-adolescentes e dois bebês gêmeos. O texto é uma parceria do ator com Cláudia Mauro e a direção, de Marcelo Saback. Quando: De 16/8 a 8/9. Sextas e sábados, 21h; domingos, 19h. Onde: Teatro J. Safra - Rua Josef Kryss, 318, Barra Funda. Quanto: R$ 60/R$ 120.

Nathalia Timberg estrela 'A Mulher da Van'. Foto: Priscila Prade/Divulgação

A Mulher da Van - Nathalia Timberg estrela a versão para os palcos de A Mulher da Van, do escritor inglês Alan Bennet, que já ganhou um filme protagonizado por Maggie Smith. A trama aborda a história real de Mary Shepherd, uma idosa inglesa acumuladora que, nos anos 1970, vivia em uma van em Camden Town. No elenco, além de Natalia, estão Caco Ciocler, Eduardo Silva, Duda Mamberti, Roberto Arduin, Lilian Blanc, Noemi Marinho e Cléo de Páris. A direção é de Ricardo Grasson. Quando: De 16/8 a 15/9. Quintas a sábados, 21h; domingos, 18h. Onde: Sesc Pinheiros - Rua Paes Leme, 195, Pinheiros. Quanto: R$ 70.

Renato Borghi celebra 65 anos de carreira com 'O que nos mantém vivos?' no Teatro Oficina. Foto: Ricardo Boni/Divulgação

O que nos mantém vivos? - Renato Borghi volta ao Teatro Oficina com O que nos mantém vivos?, espetáculo em comemoração aos seus 65 anos de carreira e 65 anos da companhia fundada pelo ator ao lado de Zé Celso e outros artistas. A peça é uma espécie de continuação do clássico O que mantém um homem vivo?, de 1973, criado por Borghi e Ester Góes com base na obra de Bertolt Brecht. O que nos mantém vivos? é dividido em quatro temas: “Todo dia morre gente”, “Deus acima de todos”, “Pátria armada” e “Luta amada”. No elenco, além do ator, está Débora Duboc, Elcio Nogueira Seixas, Cristiano Meirelles e Nath Calan. O roteiro é de Elcio Nogueira Seixas e a direção, de Rogério Tarifa. Quando: De 17/8 a 1º/9. Sábados, 20h; domingos, 19h. Onde: Teatro Oficina - Rua Jaceguai, 520, Bela Vista. Quanto: R$ 80.

Exposição

Cena icônica de Marilyn Monroe no filme 'O Pecado Mora ao Lado', de 1955, um dos clássicos de Billy Wilder Foto: Coleção Marc Wanamaker; Bison Archives; Hollywood California USA

O cinema de Billy Wilder - A megaexposição homenageia um dos cineastas mais célebres do século 20, diretor de clássicos como O Pecado Mora ao Lado - que tem a icônica cena de Marilyn Monroe na tubulação do metrô - Crepúsculo dos Deuses e Quanto Mais Quente Melhor. Entre as atrações da mostra estão salas dedicadas a títulos como Se Meu Apartamento Falasse (1960), Farrapo Humano(1945) e A Vida Íntima de Sherlock Holmes (1970), além de cartazes, fotografias de bastidores, stills de filmes, cenas selecionadas e editadas exclusivamente para a mostra, objetos de cena, figurinos originais usados nas gravações e depoimentos em vídeo de pessoas que conviveram com o diretor. Quando: A partir de 16/8. 3ª a domingos, 10h/19h; sábados, 10h /20h. Onde: MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa. Quanto: R$ 20.

Foto de Cássio Vasconcellos presente na exposição 'Viagem Pitoresca pelo Brasil' Foto: Flavio Freire

Viagem Pitoresca pelo Brasil - A exposição traz dezenove fotografias em grande formato, recentes e inéditas de Cássio Vasconcellos, em uma série em que ele homenageia as florestas brasileiras. As fotografias foram tiradas por Vasconcellos em incursões que ele fez por vestígios de Mata Atlântica em São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro. Entre os destaques, um painel curvo com doze metros de extensão por três de altura, com a imagem de uma figueira da mata gaúcha. Quando: 17/8 a 12/10. 2ª a 6ª, 10h/19h; sábado, 11h/15h. Onde: Nara Roesler. Av. Europa, 655, Jd. Europa. Quanto: Gratuito.

Os campeões Kelly Slater e Andy Irons (de costas) Foto: Aleko Stergiou

Olho do Peixe - A mostra reúne 25 fotografias do fotógrafo paulistano de surfe Aleko Stergiou, feitas ao redor do mundo. Entre os destaques estão imagens dos atletas medalhistas Olímpicos Gabriel Medina, da brasileira Tatiana Weston-Webb (Bronze e Prata, respectivamente, nas Olimpíadas de Paris), Ítalo Ferreira (medalha de Ouro em Tóquio) e um registro histórico dos campeões Kelly Slater e Andy Irons. Quando: De 13/8 a 6/10. 3ª a domingo, 9h/20h. Onde: MAB FAAP. Mezanino. R. Alagoas, 903, Higienópolis. Quanto: Gratuito.

Cinema

Reag Belas Artes promove 'noitão' com o novo 'Alien: Romulus'. Foto: 20th Century Studios/Divulgação

Noitão Aliens - O Reag Belas Artes promove mais uma edição do “noitão”, clássico evento que oferece uma programação madrugada adentro, desta vez para celebrar a estreia de Alien: Romulus, de Fede Alvarez. A trama se passa entre os eventos de Alien, o Oitavo Passageiro (1979), de Ridley Scott, e Aliens: O Resgate (1986), de James Cameron. O longa de Scott também será exibido, além de Contatos de 4º Grau (2009), de Olatunde Osunsanmi, e um filme surpresa em cada sala. Quando: 16/8, sexta, a partir das 23h30. Onde: Cine Reag Belas Artes - Rua da Consolação, 2423, Consolação. Quanto: R$ 60.

'Meu Nome é Bagdá' terá sessão gratuita ao ar livre na Cinemateca. Foto: Manjericão Filmes/Divulgação

Meu Nome é Bagdá - Para celebrar a vitória do skate brasileiro nas Olimpíadas, a Cinemateca promove uma sessão gratuita ao ar livre de Meu Nome é Bagdá, de Caru Alves de Souza. O longa estreou em 2020 no Festival de Berlim e, na ocasião, foi o vencedor do prêmio de melhor filme da mostra Generation 14plus. A trama acompanha uma jovem skatista de 17 anos que vê sua vida mudar após encontrar um grupo de mulheres que andam de skate. No elenco, nomes como Grace Orsato, Gilda Nomacce, Karina Buhr e Paulette Pìnk. Quando: 16/8, sexta, 18h30. Onde: Cinemateca Brasileira - Largo Senador Raul Cardoso 207, Vila Clementino. Quanto: Grátis.

Passeios

