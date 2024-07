Agenda Cultural SP: Fim de semana tem Planet Hemp, Festival Chic Show e ‘A Noviça Rebelde’; veja

Em comemoração aos 50 anos do baile de black music criado por Luiz Alberto da Silva, o Luizão, o Allianz Parque recebe grandes atrações nacionais e internacionais no Festival Chic Show. No line-up, estão nomes como Lauren Hill, YG Marley, Criolo, Sandra Sá e Mano Brown.

O fim de semana ainda conta com a reabertura do Museu do Futebol, um dos mais importantes de São Paulo, com novidades. Para quem gosta de cinema, ainda há uma mostra em homenagem a Al Pacino no CCBB.