Agenda cultural SP: Fim de semana tem shows de Luis Miguel e Fundo de Quintal; confira outras opções

A programação de exposições trazem grandes novidades. No Masp, na Avenida Paulista, são duas novas: Francis Bacon: a beleza da carne, que enfoca mais de quatro décadas de trabalho do artista irlandês, e Mário de Andrade: duas vidas, que reúne um conjunto de pinturas, desenhos, gravuras, esculturas e fotografias da coleção pessoal de um dos principais nomes do Modernismo no Brasil.

No IMS, também na Paulista, a mostra Que país é este? A câmera de Jorge Bodanzky durante a ditadura brasileira, 1964-1985 expõe em fotografias e filmes a visão do cineasta sobre as lutas sociais que ocorriam fora dos grandes centros durante o período.