Notícia

Agenda Cultural SP: Fim de semana vai de mostra no Museu Judaico a musical ‘Legalmente Loira’; veja Programação ainda tem show da banda The Lemonheads e de Xande de Pilares com músicas de Cartano Veloso. No cinema, sessão gratuita ao ar livre de documentário de Eduardo Coutinho, o icônico ‘Cabra Marcado Para Morrer’