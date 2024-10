Agenda Cultural SP: Maratona de Bruno Mars, Alcione e Zé Ramalho são algumas das atrações

Nem só de Bruninho viverá a programação da cidade. Também se apresentam por aqui Alcione, Zé Ramalho, Roupa Nova, Alaíde Costa, Leci Brandão, entre outros.

No teatro também há boas estreias, como Toc Toc, comédia que traz Danielle Winits, André Gonçalves e Claudia Ohana no elenco. Entre as exposições, as obras de Cildo Meireles são destaque em duas galerias.