Agenda São Paulo: Show do Simply Red, abertura da temporada da Osesp, musical ‘Rocky’ e mais

Quem se apresenta neste fim de semana na capital é a banda inglesa Simply Red, liderada pelo cantor Mick Hucknall. O grupo traz a turnê comemorativa de 40 anos de carreira, no sábado, no Allianz Parque.

Na Sala São Paulo, a partir desta quinta-feira, 13, a Osesp faz sua temporada de abertura com concerto liderado pelo maestro Thierry Fischer e a participação da soprano sul-africana Masabane Cecilia Rangwanasha.

O vocalista, Mick Hucknall, do Simply Red. Foto: José Patricio/Estadão

Para os amantes de musicais, também não faltam opções. Há a estreia de Meninas Malvadas - O Musical, Rocky, inspirado no filme com Sylvester Stallone, e o clássico da Broadway Alguma coisa engraçada aconteceu a caminho do Fórum, com Miguel Falabella. Destaque também para a Mostra Internacional de Teatro de São Paulo (MITsp), que chega à sua 10ª edição.

Shows

Sandra Pera

Publicidade

A atriz e cantora Sandra Pêra faz show gratuito Foto: Elenize Dezgeniski

13/3, quinta-feira, 19h - Atriz e cantora, ex-Frenética, apresenta o show Sandra Pêra em Belchior, na qual faz sua homenagem para o compositor. Amiga de Belchior, ela selecionou músicas como Mucuripe, Paralelas, Medo de Avião e Velha Roupa Colorida. Onde: Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa. Quanto: Gratuito.

Fafá de Belém

A cantora Fafá de Belém faz três apresentações em São Paulo Foto: Tiago Queiroz/Estadão

14 e 15/3, sexta-feira e sábado, 21h; 16/3, domingo, 18h - Fafá apresenta o show Voz, Piano e Guitarra Portuguesa e a aproveita essa sonoridade para repassar sucessos de carreira, entre eles, Coração do Agreste e Nuvem de Lágrimas, além dos fados Nem às Paredes Confesso, Só a Noitinha, Foi Deus e Jardins Proibidos. Onde: Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, Pinheiros. Quanto: R$ 21/R$ 70.

Tony Tornado

Publicidade

Tony Tornado é um dos grandes nomes da black music no Brasil Foto: Vinícius Giffoni

14 e 15/3, sábado e domingo, 21h30 - Conhecido por muitos por seus trabalhos na TV, Tony, na verdade, é nome fundamental na black music brasileira. Pioneiro, fez grande sucesso nos anos 1970 com a canção BR3. Aos 94 anos, ele faz show acompanhado pela banda Funkessência, com participação de seu filho, Lincoln Tornado. Além de BR3, músicas como Podes Crer Amizade e Me Libertei estarão no roteiro. Onde: Sesc Pompeia. R. Clélia, 93, Pompeia. Quanto: R$ 21/R$ 70.

Simply Red

Simply Red, de sucessos como ‘Stars’ e ‘Holding Back the Years’, celebra 40 anos de história com show no Allianz Parque em 15 de março Foto: Divulgação/30e

15/3, sábado, 21h - Liderado por Mick Hucknall, o grupo inglês apresenta a turnê comemorativa de 40 anos. No roteiro, músicas que foram lançadas em 13 álbuns ao longo dessas quatro décadas - o último, Time, é de 2023. No repertório da turnê estão hits como You Make Me Feel Brand New, Something Got Me Started e Say You Love Me. Onde: Allianz Parque. R. Palestra Itália, 200, Água Branca. Quanto: R$ 390/R$ 1.800.

Duda Beat

Publicidade

Duda Beat Foto: Gabriela Schmidt/Divulgação

PUBLICIDADE 15/3, sábado, 21h - A cantora pernambucana traz de volta à cidade a turnê Tara&Tour, derivada de seu terceiro álbum, Tara e Tal. O setlist traz músicas como Teu Beijo, Nem Um Pouquinho, Na Tua Cabeça, Q Prazer e Saudade de Você. Onde: Audio SP. Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca. Quanto: R$ 96. Mon Laferte

A cantora chilena Mon Laferte Foto: Mayra Ortiz

18/3, terça-feira, 21h - A cantora chilena faz sua primeira apresentação no Brasil. Aos 41 anos, ela é um dos principais nomes da música latina, com uma mistura de pop, rock, bolero, folk e música latina tradicional. Entre seus principais sucessos estão Amárrame e Tu Falta de Querer. Em 2024, Laferte foi tema do documentário Mon Laferte, Te Amo, da Netflix. Onde: Tokio Marine Hall. R. Bragança Paulista, 1.281. Vila Cordeiro. Quanto: R$ 210/R$ 420.

Duo Gisbranco

Publicidade

16/3, domingo, 14h30 e 17h - Formado pelas pianistas Bianca Gismonti e Claudia Castelo Branco, o duo comemora 20 anos de carreira com apresentação de repertório para dois pianos. Entre versões, há ainda composições autorais, como Festa no Carmo (Bianca Gismonti) e Flor de Abril (Claudia Castelo Branco). Onde: Arena B3. Pça. Antônio Prado, 48, Centro. Quanto: R$ 40.

Erudito

Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo e Masabane Cecilia Rangwanasha

A soprano sul-africana Masabane Cecilia Rangwanasha Foto: Vera Elma Vacek

13 e 14/3, quinta e sexta-feira, 20h; 15/3, sábado, 16h30 - A Osesp abre sua Temporada 2025 na Sala São Paulo. Sob regência de Thierry Fischer, com a participação do Coro, o concerto se iniciará com a obra Crucifixus, de Antonio Lotti. Logo em seguida, com a participação da soprano sul-africana Masabane Cecilia Rangwanasha, a orquestra apresenta as Quatro últimas canções, de Richard Strauss. No encerramento, o programa traz a Sinfonia nº 5 em dó sustenido menor, de Gustav Mahler. Onde: Sala São Paulo. Pça. Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos. Quanto: R$ 42/R$ 295.

Teatro

'Gaivota' faz parte da Mostra Internacional de Teatro de São Paulo. Foto: Francisco Castro Pizzo/Divulgação

Mostra Internacional de Teatro de São Paulo (MITsp) - A tradicional mostra de teatro chega à sua 10ª edição. Ao todo, 19 espetáculos teatrais fazem parte da programação. Há peças originais do Zimbábue, da Argentina, da França e de Moçambique, além de obras nacionais. Neste ano, o artista homenageado é Antonio Nóbrega. Confira a programação completa aqui. Quando: De 13/3 a 23/3. Onde e quanto: Confira os espaços culturais e os valores de cada espetáculo na programação.

Publicidade

'Belmira' estreia no Sesc Ipiranga. Foto: Brendo Trolesi/Divulgação

Belmira - A atriz Angela Ribeiro estrela o espetáculo que, em cena, traz uma professora sobrevivente de um atentado escolar. A trama acompanha a paraense Marta, que reflete sobre o trauma e o vínculo com a enigmática professora Belmira. A direção e a dramaturgia são de Carla Zanini. Quando: De 13/3 a 6/4. Sextas, 21h30; sábados e domingos, 18h30. Onde: Sesc Ipiranga - Rua Bom Pastor, 822, Ipiranga. Quanto: R$ 50.

'Parque Industrial' é inspirado em romance homônimo de Patrícia Galvão. Foto: Jennifer Glass/Divulgação

Parque Industrial - O espetáculo é inspirado no romance homônimo de Patrícia Galvão (1910-1962), conhecida como Pagu. O texto reflete sobre as condições de trabalho das mulheres no século 20 e temas como machismo, exploração da mulher e assédio sexual. A direção e adaptação é de Gilka Verana. No elenco, Barbara Garcia, Bruna Betito, Emilene Gutierrez, Ericka Leal, Flávia Rossi Tápias, Letícia Bassit e Tati Caltabiano. As apresentações são gratuitas e passarão por teatros municipais de São Paulo. Nesta semana, a peça está em cartaz no Teatro Paulo Eiró. Quando: De 12/3 a 16/3. Quarta a sábado, 20h30; domingo, 19h. Onde: Teatro Paulo Eiró - Av. Adolfo Pinheiro, 765, Santo Amaro. Quanto: Grátis (retirada de ingressos 1h antes de cada sessão).

'Realpolitik' estreia no Tucarena. Foto: Tucarena/Divulgação

Realpolitik - O espetáculo volta a ficar em cartaz em São Paulo, desta vez no Tucarena. A trama acompanha um jornalista que confronta o CEO da empresa de mineração Mineradora Brasileira do Sudeste (MBS) após o rompimento de uma barragem que vitimou 150 pessoas. O texto é de Daniela Pereira de Carvalho e a direção, de Guilherme Leme Garcia. No elenco, Augusto Zacchi e Pedro Osorio. Quando: De 14/3 a 13/4. Sextas, 21h; sábados, 21h; domingos, 18h. Onde: Tucarena - Rua Bartira, 347, Perdizes. Quanto: R$ 100.

Musical

'Meninas Malvadas - O Musical' estreia em São Paulo. Foto: Caio Gallucci/Divulgação

Meninas Malvadas - O Musical - O espetáculo chega pela primeira vez ao Brasil. A trama, escrita por Tina Fay, é inspirada em Meninas Malvadas, filme que se tornou um clássico dos anos 2000. A história acompanha Cady, uma menina que se muda para os EUA após morar na África, que se envolve com um grupo de garotas populares na escola: Karen, Gretchen e Regina George. No elenco, Laura Castro, Anna Akisue, Danielle Winits, Gigi Debei e Aline Serra. A direção é de Mariano Detry, que dirigiu Priscilla, a Rainha do Deserto - O Musical. Quando: De 13/3 a 29/6. Quintas, 20h; sextas, 20h; sábados, 16h e 20h; domingos, 15h e 19h. Onde: Teatro Santander - Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041, Itaim Bibi. Quanto: R$ 90/R$ 400.

Publicidade

'Rocky' estreia em São Paulo. Foto: Stephan Solon/Divulgação

Rocky - O musical, que estreou na Broadway em 2012, é inspirado no clássico longa estrelado por Sylvester Stallone, vencedor do Oscar de Melhor Filme. A trama narra a história do lutador Rocky Balboa, que precisa vencer uma luta contra Apollo Creed. No elenco, nomes como Lola Fanucchi, Daniel Haidar e Hector Marks. A direção é de Zé Henrique de Paula. Quando: A partir de 14/3. Sextas, 20h30, sábados e domingos, 15h30 e 19h30. Onde: Teatro Santander - Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041, Itaim Bibi. Quanto: R$ 42,36/R$ 350.

'Alguma coisa engraçada aconteceu a caminho do Fórum' estreia em São Paulo. Foto: Emi Takahashi/Divulgação

Alguma coisa engraçada aconteceu a caminho do Fórum - O clássico da Broadway ganha uma primeira montagem brasileira, estrelada por Miguel Falabella. O espetáculo marca a primeira vez que Stephen Sondheim escreveu tanto as letras quanto a música para uma peça da Broadway. A trama, inspirada na Roma Antiga, acompanha Pseudolus, um escravo determinado a conquistar a liberdade. Além de Miguel, nomes como Edgar Bustamante, Ivan Parente, Giovanna Zotti, Carlos Capeletti e Mauricio Xavier completam o elenco. A direção é de Bárbara Guerra. Quando: De 13/3 a 8/6. Quintas e sextas, 20h; sábados, 16h e 20h; domingos, 15h e 19h. Onde: Teatro Claro Mais SP - R. Olimpíadas, 360, Vila Olímpia. Quanto: R$ 39/R$ 300.

Exposição

Tela de Rubem Valentim, de 1964, que faz parte da exposição 'Coleção Vilma Eid - Em cada canto' Foto: João Liberato

Instituto Tomie Ohtake visita Coleção Vilma Eid – Em cada canto - Com mais de 300 obras divididas em duas salas, a mostra reúne exemplares do acervo da colecionadora e galerista Vilma Eid, composto por mais de 100 artistas - populares, modernos e contemporâneos. Com curadoria de Ana Roman e Catalina Bergues, a exposição tem trabalhos de Rubem Valentim, Geraldo de Barros, Mira Schendel, Paulo Pastam Tunga, José Antonio da Silva, Izabel Mendes da Cunha, Itamar Julião e Véio. Quando: De 14/3 a 25/5. De 3ª a domingo, 11h/19h. Onde: Instituto Tomie Ohtake. R. Coropé, 88, Pinheiros. Quanto: Gratuito.

Tela de Patricia Leite que está na exposição 'Patricia Leite - Olho d'água' Foto: Bruno Leão/Estúdio Em Obr

Patricia Leite - Olho d’água - A exposição destaca o trabalho da artista mineira, por meio de 30 obras, entre desenhos, pinturas e objetos. Com curadoria de Germano Dushá, a mostra traz desde trabalhos da década de 1980 até produções inéditas realizadas neste ano. Os destaques são as pinturas que a artista chama de ‘sensações de paisagens’, com pôr do sol, luar, praia ao anoitecer, cachoeiras, recortes da mata e céus estrelados. Quando: De 14/3 a 25/5. De 3ª a domingo, 11h/19h. Onde: Instituto Tomie Ohtake. Rua Coropé, 88, Pinheiros. Quanto: Gratuito.

Publicidade

A obra 'Alimentando os olhos', de Ana Paula Sirino Foto: Ana Paula Sirino

Carolinas - A escritora Carolina Maria de Jesus ganha uma exposição no dia em que completaria 111 anos, 14 de março. Em Carolinas, 11 artistas negras contemporâneas. Com obras de múltiplos suportes, como pinturas, esculturas, bordados, entre outros, a mostra percorre a produção artístico-literária da homenageada. Para a exposição, as curadoras Thais De Menezes e Vera Nunes selecionaram as artistas Ana Paula Sirino, Antonia Maria, Bianca Foratori, Chris Tigra, Gugie Cavalcanti, Isa Silva, Mayara Amaral, Negana, NeneSurreal, Siwaju e Soberana Ziza. Quando: De 14/3 a 18/5. De 3ª a domingo, 9h/18h. Onde: Caixa Cultural. Pça. da Sé, 111, Centro Histórico. Quanto: Gratuito.

A tela 'Detalhe que é bom de se encontrar quando se vê', de Heloisa Hariadne Foto: Felipe Berndt

Heloisa Hariadne - A cor do ar - A primeira exposição individual da artista paulista apresenta 24 obras, entre elas 19 inéditas, incluindo pinturas e esculturas em cerâmica. Com curadoria de Aldones Nino, a mostra destaca a abordagem que a artista de 26 anos dá para temas como ambiente, nutrição e os saberes dos povos originários. Quando: A partir de 14/3. 3ª a domingo, 9h/20h. Onde: Farol Santander. R. João Brícola, 24, Centro. Quanto: R$ 45.

Fotografia de Diógenes Moura, que faz parte da exposição 'Derradeiro' Foto: Diógenes Moura

Derradeiro - Cerca de 40 fotografias do paulista Diógenes Moura tiradas em São Roque de Minas, na Serra da Canastra, Minas Gerais, compõe a mostra. Nas obras impressas em papel de algodão, Moura captura um modo de vida mais simples antigo, mas repleto de significados culturais. São paisagens, objetos, santos e fachadas de casas que fazem parte da vida dos moradores da região. Quando: A partir de 15/3. De 2ª a sábado, 9h30 /18h30. Onde: Kobbi Gallery. Beco do Batman. Travessa Alonso, 23, Vila Madalena. Quanto: Gratuito.

A tela 'Mandacaru', da artista Naira Pennacchi, em cartaz na Coletiva na Galeria Izabel Pinheiro Foto: Maurício Froldi

A Memória é uma Paisagem Contemplada de um Comboio em Movimento - Com curadoria de Mario Gioia, a mostra coletiva traz obras de 20 jovens artistas que dialogam com a tradição e o contemporâneo em trabalhos que que exploram variadas linguagens, como pintura, fotografia, escultura e trabalhos visuais tridimensionais. O nome da mostra é inspirado em uma obra inédita, a instalação da artista carioca Ursula Tautz, que se refere ao trecho do livro O Vendedor de Passados, do escritor angolano José Eduardo Agualusa. Quando: De 15/3 a 26/4. 3ª a sábado, 13h/17h30. Onde: Galeria Izabel Pinheiro. R. Barra Funda, 849, Barra Funda. Quanto: Gratuito.

Publicidade

Cinema

São Paulo recebe filmes da Mostra Tiradentes. Foto: Jackson Romanelli/Universo Produção/Divulgação