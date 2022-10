Agro do bem e do mal

Continua após a publicidade

Os primeiros partidos políticos no Brasil, Partido Conservador e Partido Liberal, foram fundados na monarquia. Conservadores defendiam um regime centralizado e a escravidão para sempre. Liberais defendiam um parlamento forte, maior autonomia das províncias e um processo gradual da abolição.

Como no Brasil só se ganhava dinheiro através do tráfico negreiro, commodities de fazendas com escravizados e câmaras de comércio de produtos plantados por eles, considera-se que seus membros eram do agro.

Com a escravização maciça, o Brasil se destacou economicamente. Se faltava mão de obra na Europa, fazendas da América do Norte e espanhola, que a aboliram, faturam rios de dinheiro exportando café, açúcar, algodão, couro, tabaco, com uma frota de navios numerosa que trazia negros e levava commodities.

Da proibição do tráfico à abolição total, foram 58 anos de crueldade defendida por uma camada da elite econômica predatória. O mantra “crescer a economia desenvolve o povo” perdura por séculos. Como na boca do debate político atual, quatro representantes do agro estavam presentes na corrida presidencial, incluindo duas senadoras de MS.

O agro deveria ser o motor da distribuição de renda. Como, se o campo está mecanizado? Taxando. Foto: Epitácio Pessoa/Estadão

Agro é o oxigênio e alimento do País. Poderíamos exportar chips. Nos destacamos com carne e soja. O economista francês Thomas Piketty teorizou o óbvio: existe uma tendência inerente no capitalismo de concentração de renda e, para não agravar a desigualdade social, é preciso taxar os mais ricos.

Ele combate a lógica tão defendida na nossa História, de “crescer para dividir”, e demonstra que a luta contra a injustiça social atravessou dois séculos, a Revolução Francesa e a abolição. Diz que nenhuma elite abriu mão dos privilégios voluntariamente. Na França, foi decapitada; em Santo Domingos, jogada no mar; na América do Norte, derrotada em guerra civil. Na Suécia, taxaram progressivamente os mais ricos.

“Pessoas que estão no topo sempre se acham fantásticas em sua contribuição para o mundo”, disse ele ao Estadão. “Escuto muito: ‘Vocês da Europa e da América do Norte são países ricos e podem redistribuir, mas a gente precisa crescer primeiro’. Não foi o que aconteceu. O processo de redistribuição começou em um momento em que a renda média na Europa e na América do Norte era menor do que a brasileira é hoje.”

O agro deveria ser o motor da distribuição de renda. Como, se o campo está mecanizado? Taxando. Fiz engenharia agrícola pensando no bem. O mal era muito sedutor: ganharia mais devastando florestas e mananciais. Abandonei.

O custo do superávit do País via vocação agrícola, concentração de terra, agrotóxico, queimadas, não precisa ser alto como foi durante a escravização.