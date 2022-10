Albert Einstein ganhará um museu

O governo israelense decidiu neste domingo (23) destinar milhões de dólares para um museu que abrigará a maior coleção mundial de documentos do cientista Albert Einstein, informou a Universidade Hebraica.

O Executivo prometeu pagar 6 milhões de dólares para construir o lugar no campus da Universidade Givat Ram, em Jerusalém. A universidade participará com mais 12 milhões. Einstein, um dos patronos fundadores da Universidade Hebraica, foi membro do conselho de reitores da instituição, para a qual doou seus arquivos pessoais.

O físico Albert Einstein, criador da teoria da relatividade Foto: Acervo Estadão

Aclamado como um dos maiores físicos teóricos de todos os tempos, morreu em 1955 aos 76 anos. Segundo o curador Roni Grosz, os 85 mil artigos deixados para a instituição fazem desta a maior coleção de Einstein no mundo. O museu abrigará todo seu arquivo e servirá de “espaço inovador para a educação científica e tecnológica”, segundo a universidade.

“Com técnicas inovadoras, demonstrações científicas e documentos originais, o museu apresentará as contribuições de Einstein para a ciência, o impacto de suas descobertas em nossas vidas hoje, sua atividade pública e sua participação em momentos históricos importantes durante sua vida”, disse um comunicado.

As famosas teorias da relatividade de Einstein revolucionaram a ciência ao introduzir novas maneiras de observar o movimento dos objetos no espaço e tempo. Ele também fez importantes contribuições para a teoria da mecânica quântica e ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1921.

© Agence France-Presse