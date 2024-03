Abraham Lincoln além de ‘Último Ato’: conheça filmes e livros sobre o presidente americano

A minissérie Último Ato (Manhunt) é um dos destaques entre os lançamentos da semana no streaming. O thriller histórico que chegou nesta sexta, 15, ao Apple TV+, retrata a caçada ao homem que assassinou Abraham Lincoln (1809-1865), presidente dos Estados Unidos que assinou, em 1862, a emancipação dos escravizados o que dei início ao processo de abolição da escravatura no país.

Os dois primeiros episódios já estão disponíveis na plataforma de streaming, e outros cinco capítulos serão lançados semanalmente.

Anthony Mackie e Benjamin Walker em 'Abraham Lincoln – Caçador de Vampiros' Foto: 20th Century Fox

Veja a seguir outros filmes e livros que retratam a vida e o assassinato do político americano.

O Guardião de Lincoln

Abraham Lincoln foi assassinado em 1865. Essa não foi, porém, a primeira tentativa de tirar a vida do presidente americano. Ao engajar na luta pela abolição da escravatura nos Estados Unidos durante seu governo, Lincoln criou inimigos, e acabou sofrendo alguns atentados — impedidos graças a Ward Hill Lamon (Lea Coco), amigo pessoal e principal guarda-costas do presidente (interpretado por Tom Amandes) durante a Guerra Civil Americana. O filme O Guardião de Lincoln (2013) acompanha justamente a tarefa truculenta do oficial naquele período. No fatídico dia do assassinato, ele havia sido enviado pelo presidente para Richmond, na Virgínia.

Onde assistir: disponível para aluguel (R$11,90) ou compra (R$14,90) no Apple iTunes.

Lincoln

Livro 'Lincoln', de Doris Kearns Goodwin Foto: Editora Record

Fugindo um pouco da monotonia dos dramas históricos, Abraham Lincoln: Caçador de Vampiros (2012) é uma trama de ação e fantasia. Aqui, o presidente americano (interpretado por Benjamin Walker) é imaginado como um caçador secreto dessas criaturas mitológicas. Na história, eles seriam proprietários de escravizados e o motivo por trás da Guerra de Secessão, sendo a missão de Lincoln eliminá-los do mundo.

Ele também é motivado pela vingança: durante a juventude, sua mãe morre após ser atacada por um dos vampirescos, cena que aparece logo no começo do longa. O cineasta Tim Burton é um dos produtores do filme, dirigido por Timur Bekmambetov e baseado em um livro homônimo de Seth Grahame-Smith. Onde assistir: disponível no Star+ Lincoln no Limbo

'Lincoln no limbo', de George Saunders Foto: Companhia das Letras

Outra versão ficcionalizada da história de Abraham Lincoln, o romance Lincoln no Limbo (Companhia das Letras) constrói uma trama profunda a partir da morte do filho do presidente: Willie, que padeceu de febre tifoide aos 11 anos. Enquanto a Guerra Civil transcorria, Lincoln imergiu em um processo doloroso de luto, com visitas noturnas ao túmulo do pequeno, esquecendo do país por um tempo.

A partir do fato histórico, o escritor George Saunders constrói no livro uma narrativa passada no além: ele empresta o conceito de bardo, presente no budismo tibetano, que seria um estado entre a morte e o renascimento. São retratadas as dificuldades encaradas por Willie quando nesse limbo. O romance é construído de maneira polifônica, costurando depoimentos de diversas personagens. Para escrevê-lo, Saunders partiu de documentos históricos e abraçou o experimentalismo, mesclando questões existenciais, históricas e políticas. A obra venceu o prêmio Man Booker Prize. (Leia aqui uma entrevista com o autor).