Alice Ferraz: A fila

Quer realizar um rápido e ingênuo exercício democrático? Coloque as pessoas em uma fila e veja as suas reações. Se existe um espaço em que conseguimos de imediato identificar quem não se encaixa, este é uma simples fila. Pensem nas estradas brasileiras e nas filas que se formam em certos momentos em que há sempre aqueles que se sentem na liberdade de ir pelo acostamento, furando e depois displicentemente entrando na frente dos todos.

Gosto também de perceber as reações quando vou a reuniões em grandes prédios comerciais e vejo os inconformados por terem de aguardar sua vez na fila para entregar seus documentos. E se na frente há a presença de um motoboy, pior. A indignação fica palpável no olhar de quem se enxerga como mais importante em um espaço que é para ser o mais simples dos exercícios democráticos.

ARQUIVO 06/10/2022 CADERNO2 / CADERNO 2 / C2 / USO EDITORIAL RESTRITO - Ilustração Fila, para a coluna de Alice Ferraz. Ilustração Juliana Azevedo

Neste domingo que passou, quase todos pegamos filas, a minha duraria pouco mais de uma hora e achei por bem colocar um sorriso simpático no rosto para fazer da convivência momentânea com meus pares a mais agradável possível. Estávamos em um colégio na zona sul de São Paulo, um espaço protegido de chuva ou vento, onde as condições eram ideais para pessoas saudáveis esperarem na fila sua vez de votar.

Até que algumas prioridades reais apareceram, mulheres com bebês de colo, dois cadeirantes, uma mulher idosa com problemas de locomoção – e nesse momento quem já achava que fazia um favor em estar na fila começou a chiar. “Mais uma? Não é possível, mas a senhora tem mesmo algum problema? A senhora não vai passar não”, foi o que quem como eu estava na fila teve de ouvir.

Pensei, então, que o “Índice de Democracia”, criado pela revista The Economist para examinar o estado de democracia nos países, poderia colocar um teste fácil para essa avaliação que a publicação fornece anualmente: A fila. Assim, países que têm uma população que não sabe respeitar filas já perderiam pontos, tendo a absoluta certeza de que essa pequena tarefa é fundamental para testar o grau civilizatório da comunidade.

Na avaliação mais recente da publicação, a Noruega ganhou a melhor nota no tal índice democrático, 9.75, e o Afeganistão a pior, 0,32. Alguém pode imaginar a diferença das filas nos dois países? Ou melhor: qual vocês imaginam que seria hoje a nota dada ao Brasil?