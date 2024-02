Alice Ferraz: Amei de forma displicente, desatenta e descuidada

Moro há 15 anos na mesma casa e foi uma jornada longa para chegar até ela. Aos 26 anos, quando me separei, tive de sair de uma casa espaçosa, com jardim, para um pequeno apartamento encarapitado no alto de um prédio com janelas pequenas. A mudança foi drástica. No começo, achei que iria me acostumar. Era falta de hábito, pensei, pois antes do meu casamento também morava com meus pais em uma casa térrea e de rua.

Ao contrário do que pensei, a cada dia eu sentia mais falta da casa de rua, dos pássaros, do pé no chão. Durante anos, meu objetivo era um só: voltar para uma casa. Olhava os anúncios e ia visitar inúmeras delas aos sábados e domingos, sabendo que não tinha no momento – e nem teria em um curto espaço de tempo – condições para comprar algo nem parecido com o que visitava.

Casa em reforma Foto: Reprodução/ @freepik

PUBLICIDADE O movimento deixava clara a distância que eu teria de percorrer, mas em momento algum a busca me desanimou. A meta era voltar a morar em uma casa de rua com jardim, pequeno que fosse. Trabalhei anos com esse objetivo e finalmente consegui. Nesses 15 anos, não lembro de passar um dia sequer sem olhar minha casa com afeto e com reconhecimento do que ela significa. A imagem da casa dos sonhos se manteve a mesma nesses anos e, de alguma forma, escondeu da minha visão as marcas do tempo que passou. Em certo domingo de dezembro, percebi uma rachadura na parede, depois uma janela quebrada – e assim fui trilhando um caminho sem volta de inspeção. Reconheci com certa tristeza meu descaso, deixado claro no piso de madeira agora manchado pelo sol que entra pela sala ou no batente que reteve umidade sem que eu notasse. Meu suposto amor pela casa não se refletiu em uma ação de cuidado. Amei de forma displicente, desatenta, descuidada; fui daqueles que acreditam que só o poder de sua presença já é o reconhecimento do amor, sem levar em conta os interesses do outro, sem ser útil ao companheiro.

Depois da inspeção, o veredicto: tenho de sair da casa por dois meses para uma reforma. Descobri cômodos que já não têm função, móveis que não representam quem somos, espaços feitos para vidas que mudaram. Tenho consciência de que a reforma não é só dela, da casa, mas é minha também. Olhar para ela me faz olhar para mim, para meu marido, meu filho que não mora mais conosco, meus sobrinhos de 3 anos que agora fazem parte da minha vida. Ainda quero morar na quietude do meu bairro e da casa de rua e esse é o ponto que trago da Alice que já fui.

Estou ansiosa por reconhecer quem sou hoje nas escolhas, mudanças e cuidados que farei na casa; estou também com medo do processo e de para onde ele pode me levar. Mas a decisão está tomada e ela já sabe. A relação de descaso acaba aqui, ela não duvida das minhas intenções. Quero provar que meu amor é de uma companheira útil, atenta e interessada.