Voltando à fase atual, o fato é que me deparei com um muro enorme bem no meio dessa estrada que parecia aberta para meus maiores sonhos: a menopausa. A tão mítica quanto desconhecida fase da mulher madura me causou pânico. Bem agora no ápice, quando consigo ver quase o quadro inteiro e não só a próxima curva da minha existência, vou diminuir meu ritmo? Era tudo o que eu temia. Então, vamos às descobertas. O mito que envolve a menopausa foi criado porque não era comum falarmos sobre ela, por desconhecimento e medo. Sobre o desconhecimento, a ciência tem garantido pesquisas, normalmente lideradas por mulheres, com material para sabermos como encontrar nosso próprio caminho quando chegar o momento. Nos estudos, fica claro que não é o fim, o muro não é tão alto e é só mais uma fase da vida, com seus cuidados e, hoje, muitos recursos.

Pesquisar tem sido uma forma de me sentir confortável para tomar as decisões que me fazem sentir melhor fisicamente. Sobre o medo de falar e ser julgada como alguém agora talvez “fora do jogo” profissional ou romântico, cabe a cada uma de nós abrir o caminho, esclarecendo as mentiras sobre a mulher madura. Prefiro e confio mais na inteligência e na sabedoria da Alice de hoje do que daquela refém dos picos que atrapalhavam, mas pareciam incríveis pela névoa da juventude. Sou mais sensata, confiável, sigo cheia de interesse, pulsante e conectada e, garanto, cheia de energia vital para minha vida romântica. A mulher madura pode ser uma parceira melhor para si e para seus pares. A próxima geração de mulheres pode vir sem o medo que eu tive dessa fase; como qualquer outra, ela vale a pena.