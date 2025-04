1ª brasileira na Academia de Ópera de Paris: ‘Quero carreira internacional sem perder minhas raízes’

“Ainda não assimilei o fato de ter meu nome na Academia. É uma honra imensa, especialmente por sermos pouco acostumados a ver capixabas nesses espaços. É difícil até dimensionar a felicidade. A gente se dedica tanto, investe muito, tanto financeiramente quanto emocionalmente, sem saber se haverá retorno”, conta. Nascida no Espírito Santo, ela embarca em setembro para a capital francesa, onde passará dois anos como residente da instituição, participando dos espetáculos e aulas com grandes nomes da cena lírica internacional.

Para ela, uma mulher negra, o racismo na música clássica se manifesta de forma sutil, mas ela tem encontrado oportunidades para furar a bolha. “Uma vez me perguntaram se estava ali para arrumar o camarim e minha ficha só caiu três dias depois. Outra situação foi me falarem que aqueles assentos, onde eu estava sentada, eram reservados para os cantores. É um universo bastante competitivo, mas realizei muitas conquistas antes mesmo de me formar”.

Lorena diz que sempre teve o apoio de sua mãe, enquanto o pai era mais resistente em relação à carreira. “Minha mãe sempre foi muito sonhadora; ela mesma fez o vestido que usarei no concerto. Já meu pai se preocupava pela instabilidade do mundo da música e não queria que eu enfrentasse as dificuldades financeiras que ele e minha mãe viveram”.