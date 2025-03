As colaborações no Brasil também estão no radar do artista. De passagem por São Paulo para lançar seu novo trabalho com cerâmica, Vik contou como foi a nova e desafiadora experiência. “Eu não quero simplesmente fazer um projeto que tenha a minha assinatura, eu quero entender o material, como ele funciona e quais suas possibilidades. A Portobello me abriu todas as possibilidades de inovação dessa categoria”, afirma.

“Sempre fui muito interessado por texturas. No meu trabalho, exploro as relações entre mente e matéria. A cerâmica, para mim, é uma maneira de levar essa ideia para um produto acessível e, ao mesmo tempo, durável. O cobogó e a luz que reflete, a cerâmica que tem textura de papel e os azulejos com as cores aquarela fazem parte dessa parceria”, completa.